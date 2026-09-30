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Χρηματιστήριο: Προς νέα υψηλά 17ετίας με «καύσιμο» τις τράπεζες
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11:40 - 30 Σεπ 2026

Χρηματιστήριο: Προς νέα υψηλά 17ετίας με «καύσιμο» τις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom

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Στα «πράσινα» βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, με το καλύτερο κλίμα στις διεθνείς αγορές, την αποκλιμάκωση στις τιμές πετρελαίου και τη σταθεροποίηση στα ομόλογα να λειτουργούν ως θετικοί καταλύτες.  

Στο ταμπλό, λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά λίγο περισσότερο από 1% στις 2.738,800 μονάδες. Σημειώνεται πως το υψηλό του έτους διαμορφώνεται στις 2.726,49 μονάδες, ενώ τα αμέσως υψηλότερα επίπεδα είχαν καταγραφεί 17 χρόνια νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2009.

Την ίδια ώρα ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης κινείται επίσης ανοδικά στις 7.039,880 μονάδες (+1,11%) και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης «παίζει» στις 3.091,42 μονάδες (+0,27%).

Από τις εισηγμένες στον FTSE ξεχωρίζουν οι ΔΕΗ (+2,69%), Coca Cola HBC (+1,58%), ΟΤΕ (+1,5%), Allwyn (+1,05%) και Metlen (+0,97%), ενώ στο αντίποδα απώλειες σημειώνουν οι Viohalco (-1,12%), ΔΑΑ (-0,98%), ΕΥΔΑΠ (-0,32%).

Στον FTSEM με κέρδη άνω του 1% διαπραγματεύονται οι Autohellas (1,87%), Intracom (+3,45%) και ΟΛΠ (+1,6%).

Κέρδη καταγράφει και σήμερα (30/9) ο τραπεζικός δείκτης στηρίζοντας για μία ακόμη ημέρα την αγορά. Έτσι, ο ΔΤΡ κινείται στις 3.349,310 μονάδες με +1,39% με ώθηση από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Ξεχωρίζει η Πειραιώς με +2,2% και ακολουθούν οι Alpha Bank (+1,59%), ΕΤΕ (+1,31%) και Eurobank (+1,06%). Στα «πράσινα» και οι Credia και Optima με +1,22% και +0,14% αντίστοιχα.

Συνολικά, 56 μετοχές κινούνται ανοδικά, 36 καθοδικά και 15 παραμένουν αμετάβλητες.

Στο διεθνές «μέτωπο», το Brent κινείται σήμερα πέριξ των 95 δολαρίων το βαρέλι, με τη βελτίωση στις ροές πετρελαίου και τα στοιχεία για τα αποθέματα των ΗΠΑ να έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της επενδυτικής ψυχολογίας και τον περιορισμό των ανησυχιών.

Στα επιχειρηματικά νέα, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις εισηγμένες και τα οικονομικά τους αποτελέσματα, με τον κύκλο δημοσίευσής τους να κλείνει σήμερα.

Οπότε, αναμένουμε τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα από: Prodea, Τεχνική Ολυμπιακή, Yalco, Παΐρης, Έλαστρον, Βογιατζόγλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Ν. Λεβεντέρης, SunriseMezz, Interwood-Ξυλεμπορία, Μπλε Κέδρος, Ιατρικό Αθηνών, Εριουργία Τρία Άλφα, Galaxy Cosmos Mezz, Προοδευτική, Μουζάκης, Λάμψα, Mermeren Kombinat, Space Hellas, Medicon, Phoenix Vega Mezz, ΕΛΒΕ, Moda Bagno, Ικτίνος, Unibios, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Αττικές Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Μπήτρος Συμμετοχική, Αφοί Χ. Κορδέλλου, AVE, Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος και Attica Group.

Παράλληλα, σήμερα πέφτει η αυλαία για το τρίτο τρίμηνο του 2026, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει άνοδο άνω του 27% από την αρχή της χρονιάς. Μόνο τον Σεπτέμβριο, η αγορά ενισχύεται πάνω από 1%, οδεύοντας προς τον έκτο συνεχόμενο μήνα κερδών.

Η τελευταία συνεδρίαση του γ’ τριμήνου και του εννεαμήνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί υπό την επίδραση αναδιαρθρώσεων χαρτοφυλακίων και κινήσεων window dressing, καθώς οι θεσμικοί επενδυτές προσαρμόζουν τις θέσεις τους ενόψει του κλεισίματος της περιόδου. Το επόμενο σημαντικό ορόσημο για την αγορά τοποθετείται στις 21 Οκτωβρίου, οπότε αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/09/2026 - 11:42
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