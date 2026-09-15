Ασιατικές αγορές: Μεικτή εικόνα με το βλέμμα στη Fed και τις αποδόσεις των ομολόγων

Μικτή ήταν η εικόνα στις ασιατικές αγορές την Τρίτη (15/9), καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ενόψει της απόφασης της Fed για τα επιτόκια την επόμενη μέρα, ενώ η νέα άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και οι υψηλές τιμές του πετρελαίου εντείνουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο Nikkei 225 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 0,74% και ο Kospi υποχώρησε 0,74%. Από την άλλη, ο μικρότερης κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε 1,07%.

Πτώση 0,8% σημείωσε ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έχασε 0,2% και ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα κινήθηκε οριακά.

Στις ΗΠΑ τα futures του S&P 500 υποχωρούσαν νωρίς το πρωί κατά 0,38%, ενώ τα futures που συνδέονται με τον Dow Jones Industrial Average έχαναν 240 μονάδες, ή 0,45%. Τα futures του Nasdaq 100 σημείωναν πτώση 0,46%.

Το πρωί της Τρίτης, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αναρριχήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, αυξανόμενη κατά 10 μονάδες βάσης και φτάνοντας στο 5,022% στις 1:35 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ. Οι αποδόσεις και οι τιμές των ομολόγων κινούνται αντίθετα μεταξύ τους.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των χρηματιστηριακών αγορών τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς τα κρατικά ομόλογα δέχονται πιέσεις εν μέσω αυξανόμενων φόβων ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν θα τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό και θα οδηγήσει τις κεντρικές τράπεζες σε πιο επιθετική, «γερακίσια» νομισματική πολιτική.

Στην κανονική συνεδρίαση της Δευτέρας, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 152 μονάδες, ή 0,3%. Ο S&P 500 έχασε 0,5%, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε περίπου 0,6%. Τη Δευτέρα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε προσωρινά το 5%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023.

Οι τιμές του πετρελαίου επίσης κινήθηκαν υψηλότερα, αφού η Σαουδική Αραβία έκλεισε έναν σημαντικό αγωγό που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τα futures του Brent να κλείσουν πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διαμορφώθηκε πάνω από τα 101 δολάρια.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται νωρίς την Τρίτη. Τα futures του Brent για παράδοση Νοεμβρίου ενισχύθηκαν κατά 1,8%, στα 107,55 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα futures του WTI σημείωναν άνοδο σχεδόν 2%, στα 103,36 δολάρια.

Καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται, η απόφαση της Fed για τα επιτόκια, που αναμένεται την Τετάρτη, αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα για τους επενδυτές. Τα futures των επιτοκίων Fed funds υποδηλώνουν περίπου 92% πιθανότητα η κεντρική τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, από το σημερινό εύρος-στόχο του 3,5% έως 3,75%.

«Αναμένουμε ότι η Fed θα αυξήσει, για πρώτη φορά στην εποχή του προέδρου Kevin Warsh, το επιτόκιό της στο ανώτατο όριο του 4,0% κατά τη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας», δήλωσε ο Christopher Hodge, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στη Natixis CIB Americas.

«Πιστεύουμε επίσης ότι θα τονίσει πως αυτή η απόφαση είναι μεμονωμένη και δεν προδικάζει τις ενέργειες της Fed στις επόμενες συνεδριάσεις, δίνοντάς του και στην Επιτροπή τη μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε να αντιδράσουν σε τυχόν νέες οικονομικές διαταραχές», πρόσθεσε.

Ένα sell-off στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει επιβαρύνει το χρηματιστήριο, μετά τις δηλώσεις του CEO της Anthropic, Dario Amodei, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να είναι πιο αργός. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο CEO της OpenAI, Sam Altman, απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) μέσα στη φετινή χρονιά, εντείνοντας τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Μια σειρά από μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη υποχώρησαν. Η Nvidia σημείωσε πτώση 3%, ενώ η Corning, εταιρεία που δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στους ειδικούς τύπους γυαλιού και στις οπτικές ίνες, κατρακύλησε κατά 13%. Το ETF iShares AI Innovation and Tech Active (BAI) υποχώρησε σχεδόν 4%.

Σε σημείωμά τους το πρωί της Τρίτης, οι στρατηγικοί αναλυτές της Barclays ανέφεραν ότι τα υψηλότερα επιτόκια είχαν ήδη ασκήσει πιέσεις στις αποτιμήσεις και πλέον αυξάνουν ολοένα περισσότερο τον κίνδυνο για τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

«Παρότι τα κέρδη των εταιρειών έχουν μέχρι στιγμής αντισταθμίσει την αρνητική επίδραση, η προσέγγιση του ορίου του 5% για την απόδοση του 10ετούς ομολόγου αποτελεί ιστορικά σημαντικό σημείο καμπής. Πέρα από αυτό το επίπεδο, τα επιτόκια έχουν συνήθως αποτελέσει πιο επίμονο αντίβαρο για τις μετοχές», ανέφεραν.

«Με τους κινδύνους για τον πληθωρισμό να παραμένουν και τις αποδόσεις των ομολόγων να κινούνται υψηλότερα, το περιθώριο ασφαλείας που προσφέρει η αύξηση των εταιρικών κερδών μπορεί να γίνει ολοένα πιο δύσκολο να διατηρηθεί», πρόσθεσαν.

«Το βασικό μας σενάριο παραμένει θετικό για τις μετοχές, με τη στήριξη της συνεχιζόμενης δυναμικής των εταιρικών κερδών. Ωστόσο, ο κίνδυνος μιας πιο απότομης ανατιμολόγησης αυξάνεται εάν οι αποδόσεις κινηθούν αισθητά πάνω από τα σημερινά επίπεδα», ανέφεραν.