EKTER: Άνοδος 42,4% στον τζίρο το πρώτο εξάμηνο – Στα €3,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη

Η EKTER δημοσίευσε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 01.01.2026 έως 30.06.2026, η οποία έχει συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, η EKTER συνέχισε απρόσκοπτα την αναπτυξιακή της πορεία, καταγράφοντας σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, περαιτέρω διεύρυνση του ανεκτέλεστου υπολοίπου και ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές. Παράλληλα, η Εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική κατασκευαστική αγορά, με την απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης τον Ιούλιο 2026 να σηματοδοτεί την είσοδό της σε μία νέα φάση ανάπτυξης.

Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €59,6 εκατ. (+42,4%)

Μικτά κέρδη Ομίλου €7,7 εκατ. (+6,3%)

Ενοποιημένο EBITDA €6,5 εκατ.

Ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους €3,5 εκατ.

Λειτουργικές ταμειακές ροές Ομίλου €11,3 εκατ. (+75,8%)

Ταμειακά διαθέσιμα €19,7 εκατ. – θετική καθαρή ταμειακή θέση €7,3 εκατ.

Ανεκτέλεστο υπόλοιπο €258,7 εκατ. ( Σεπτέμβριος 2026)

Απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης

Θετική γνωμοδότηση Ολομέλειας ΣτΕ για το Ε.Π.Σ. στη θέση «Κολυμπήθρες» Πάρου

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €59,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2026, έναντι €41,9 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 42,4%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην επιτάχυνση της εκτέλεσης υφιστάμενων κατασκευαστικών συμβάσεων, στην έγκαιρη ολοκλήρωση έργων, αλλά και στην έναρξη υλοποίησης νέων σημαντικών έργων. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ενίσχυση των εσόδων από ιδιωτικά έργα, τα οποία ανήλθαν σε €29,4 εκατ. και αντιπροσώπευσαν το 49,3% του συνολικού κύκλου εργασιών έναντι μόλις €2,9 εκατ. ή 7,0% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2026, η EKTER συνέχισε να αναλαμβάνει και να εκτελεί σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα όπως:

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στον Ελαιώνα, προϋπολογισμού €34,0 εκατ.

Το οικιστικό συγκρότημα Marina Residences by Kengo Kuma στο Ελληνικό, προϋπολογισμού €30,3 εκατ.

Το νέο κτίριο γραφείων και στούντιο παραγωγής του ΑΝΤ1, προϋπολογισμού €25,5 εκατ.

Το βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, προϋπολογισμού €24,5 εκατ.

Το ειδικό σχολείο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χίου, προϋπολογισμού €8,2 εκατ.

Το έργο αναβάθμισης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας.

Μετά τη λήξη της περιόδου, η Εταιρεία υπέγραψε επιπλέον τη σύμβαση για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης προϋπολογισμού €8,8 εκατ., ενώ η δεύτερη τροποποιητική σύμβαση για το έργο Infinity, Six Senses Porto Heli αύξησε το συνολικό συμβατικό τίμημα του έργου σε €101,1 εκατ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο διαμορφώθηκε στις 30.06.2026 σε €206,4 εκατ., αυξημένο κατά 79,5% έναντι των €115 εκατ. στις 31.12.2025 και των €100 εκατ. στις 31.12.2024. Στις 27.09.2026, η αναλογία της EKTER επί των υπογεγραμμένων συμβάσεων ανήλθε σε €258,7 εκατ., παρέχοντας ισχυρή ορατότητα μελλοντικών εσόδων. Το 79,8% του ανεκτέλεστου υπολοίπου αφορά ιδιωτικά έργα και το 20,2% δημόσια έργα.

Παράλληλα, η Εταιρεία διατήρησε υψηλή διαγωνιστική δραστηριότητα, συμμετέχοντας κατά το α’ εξάμηνο του 2026 σε 31 διαγωνισμούς έργων συνολικού προϋπολογισμού €605,0 εκατ., ενώ έως τις 27.09.2026 οι συμμετοχές ανήλθαν σε 54 διαγωνισμούς συνολικού προϋπολογισμού €1,0 δισ. περίπου.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €7,7 εκατ., έναντι €7,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,3%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 12,8% έναντι 17,2% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το περιθώριο μικτού κέρδους επηρεάστηκε κυρίως από δύο παράγοντες: αφενός από την αναδιαμόρφωση των κοστολογίων των έργων, απόρροια των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, ώστε να ενσωματωθούν οι αυξήσεις στο κόστος υλικών και λοιπών εισροών και αφετέρου από το μείγμα των έργων, καθώς σημαντικός αριθμός έργων μεγάλου προϋπολογισμού βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο εκτέλεσης, όπου τα περιθώρια είναι χαμηλότερα και αναμένεται να βελτιώνονται σταδιακά όσο τα έργα εξελίσσονται.

Συνεπεία των παραπάνω:

Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €6,5 εκατ. έναντι €7,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2025, με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 10,8%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €5,2 εκατ. έναντι €6,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε €3,5 εκατ. έναντι €4,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2025.

Η εξέλιξη της λειτουργικής κερδοφορίας αντανακλά κυρίως τη μεταβολή του μικτού περιθωρίου, καθώς και την αύξηση των διοικητικών εξόδων, η οποία συνδέεται με τη διεύρυνση των υποστηρικτικών δομών της Εταιρείας και τις δαπάνες που σχετίζονται με την ανάληψη και διαχείριση αυξημένου όγκου έργων.

Όσον αφορά στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, ιδιαίτερα θετική ήταν η εξέλιξη των ταμειακών ροών και της ρευστότητας. Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε €11,3 εκατ. έναντι €6,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2025, αυξημένες κατά 75,8%. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε €19,7 εκατ. στις 30.06.2026 έναντι €12,4 εκατ. στις 31.12.2025, ενώ οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά €0,2 εκατ. περίπου και διαμορφώθηκαν σε €12,4 εκατ., με αποτέλεσμα ο Όμιλος να εμφανίζει θετική καθαρή ταμειακή θέση ύψους περίπου €7,3 εκατ. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €56,2 εκατ. έναντι €55,7 εκατ. στις 31.12.2025.

Στις 15 Ιουλίου 2026, η EKTER κατατάχθηκε στην 7η τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, την ανώτατη βαθμίδα του Μητρώου. Η απόκτηση του πτυχίου 7ης τάξης αποτελεί ορόσημο για την αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας, καθώς διευρύνει σημαντικά το πεδίο δραστηριοποίησής της, παρέχοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε έργα σημαντικά μεγαλύτερου προϋπολογισμού και ενισχύοντας τη θέση της Εταιρείας σε κοινοπρακτικά σχήματα μεγάλης κλίμακας.

Επιπλέον, η EKTER συνεχίζει την υλοποίηση της στρατηγικής διαφοροποίησης του επιχειρηματικού της μοντέλου. Στον τομέα της φιλοξενίας, ο κύκλος εργασιών του Summer Senses Luxury Resort στην Πάρο ανήλθε σε €1,13 εκατ. από €1,08 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο 2025. Λόγω της έντονης εποχικότητας του ξενοδοχειακού κλάδου, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και της κερδοφορίας της μονάδας αναμένεται να αποτυπωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπου η μονάδα αναμένεται να παρουσιάσει έσοδα περίπου €4,80 εκατ. για τη σεζόν 2026 έναντι €4,26 εκατ. το 2025. Παράλληλα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 68/2026 Πρακτικό Επεξεργασίας του σχηματισμού Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι προτείνεται νομίμως το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου στη θέση «Κολυμπήθρες» της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου, σε ακίνητο συνολικής έκτασης 328 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Η θετική αυτή γνωμοδότηση αποτελεί ουσιώδη σταθμό στην αδειοδοτική διαδικασία του έργου, συνολικού προϋπολογισμού €53,3 εκατ., του οποίου η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη και περιλαμβάνει πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τραπεζικό δανεισμό και ίδια συμμετοχή.

Στον τομέα των ΣΔΙΤ η EKTER συμμετέχει, μέσω κοινοπρακτικού σχήματος, στο έργο μελέτης, κατασκευής, χρηματοδοτήσεως και τεχνικής διαχειρίσεως πέντε νέων Αστυνομικών Διευθύνσεων, προϋπολογισμού δαπάνης €57,0 εκατ., όπου αναμένει την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης.

Στον τομέα του Real Estate, η Εταιρεία προχωρά στην υλοποίηση της ανεγέρσεως νέων ιδιόκτητων κεντρικών γραφείων, ενισχύοντας τη λειτουργική της αυτονομία και μειώνοντας το μακροπρόθεσμο λειτουργικό της κόστος.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προοπτικές της Εταιρείας για το 2026 παραμένουν θετικές, παρά το περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής και μακροοικονομικής αβεβαιότητας και τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος κατασκευής. Η ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών, η σημαντική διεύρυνση του ανεκτέλεστου υπολοίπου, η απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης, η ισχυρή ρευστότητα και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων σε συμπληρωματικούς τομείς δημιουργούν ισχυρές βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας. Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεχίζει να επικεντρώνεται στην επιλεκτική ανάληψη έργων με ελκυστικά χαρακτηριστικά, στη διατήρηση ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης και στη σταδιακή ενίσχυση των δραστηριοτήτων που μπορούν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμες και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές.