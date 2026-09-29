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Πέρασαν στην Ιατρική, αλλά δεν εγγράφηκαν: Το κόστος σπουδών σταματά τα όνειρα των παιδιών
Ειδήσεις
22:00 - 29 Σεπ 2026

Πέρασαν στην Ιατρική, αλλά δεν εγγράφηκαν: Το κόστος σπουδών σταματά τα όνειρα των παιδιών

Reporter.gr Newsroom

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Πέτυχαν σε μία από τις πιο απαιτητικές σχολές, αλλά δεν έφτασαν ποτέ στο αμφιθέατρο. Εννέα επιτυχόντες δεν εγγράφηκαν φέτος στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Πατρών, με το υψηλό κόστος στέγασης και διαβίωσης να δοκιμάζει τις αντοχές των οικογενειών.

Περίπου 400 επιτυχόντες δεν εγγράφηκαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών — ανάμεσά τους ακόμη και εννέα νέοι που είχαν περάσει στην Ιατρική. Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται οικογένειες που δυσκολεύονται να καλύψουν το υψηλό κόστος στέγασης και μετακίνησης.

Μια θέση στο πανεπιστήμιο αποτελεί για πολλά παιδιά την ανταμοιβή μιας απαιτητικής και αγχωτικής προσπάθειας. Όμως η επιτυχία στις Πανελλαδικές δεν σημαίνει πάντα ότι οι σπουδές μπορούν πράγματι να ξεκινήσουν.

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