Καμπανάκι για την αμερικανική οικονομία: Βουτιά της καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε χαμηλό 11 ετών

Ισχυρό πλήγμα δέχθηκε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, καθώς ο πληθωρισμός, το υψηλό κόστος ζωής και οι ανησυχίες για την αγορά εργασίας επιβαρύνουν ολοένα περισσότερο τα νοικοκυριά.

Αναλυτικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board υποχώρησε στις 81,9 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 6,7 μονάδων και διαψεύδοντας τις προσδοκίες για μέτρηση στις 89 μονάδες. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από το 2014.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι, για πρώτη φορά στα τέσσερα χρόνια που τίθεται η συγκεκριμένη ερώτηση, περισσότεροι καταναλωτές δήλωσαν ότι η οικονομική τους κατάσταση είναι κακή παρά καλή. Παράλληλα, οι αναφορές στις τιμές, το κόστος αγαθών και υπηρεσιών και ειδικά τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξήθηκαν σε επίπεδα-ρεκόρ.

Σύμφωνα με το CNBC, η εικόνα επιδεινώθηκε και στην αγορά εργασίας. Η διαφορά μεταξύ όσων θεωρούν ότι οι θέσεις εργασίας είναι «άφθονες» και εκείνων που τις χαρακτηρίζουν «δύσκολες να βρεθούν» περιορίστηκε στο μόλις 1,7%, από 2,5% προηγουμένως.

Την ίδια ώρα, οι πληθωριστικές προσδοκίες ενισχύθηκαν: οι καταναλωτές αναμένουν πλέον πληθωρισμό 6,1%, από 5,8% τον Αύγουστο.

Η απαισιοδοξία αποτυπώνεται και σε άλλες μετρήσεις. Η έρευνα του Πανεπιστημίου του Michigan κατέγραψε πτώση 7% στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Σεπτέμβριο, στο δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί.

Στο μέτωπο της απασχόλησης, οι κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν τον Αύγουστο κατά 256.000, στα 7,08 εκατ., έναντι πρόβλεψης για 7,2 εκατ., με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στις επαγγελματικές υπηρεσίες και την υγεία.