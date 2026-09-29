Πιέσεις στις Ευρωαγορές από τις υψηλές αποδόσεις ομολόγων – Άλμα για τις τεχνολογικές μετοχές

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν χαμηλότερα την Τρίτη, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων περιόρισε τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου, επισκιάζοντας τα κέρδη των τεχνολογικών μετοχών, οι οποίες ενισχύθηκαν χάρη στην ανανεωμένη αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με οριακές απώλειες 0,09%, αντιστρέφοντας τα προηγούμενα κέρδη της συνεδρίασης. Οι περισσότεροι περιφερειακοί δείκτες επίσης κινήθηκαν πτωτικά.

Συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX έμεινε αμετάβλητος στις 25.375,29 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,45% στις 10.636,71 μονάδες, ο γαλλικός CAC αποδυναμώθηκε κατά 0,53% στις 8.035,87 μονάδες και ο ισπανικός IBEX σημείωσε πτώση 0,42% στις 19.517,50 μονάδες. Από την άλλη, ο ιταλικός MIB ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,09% στις 51.804,94 μονάδες.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως παρέμειναν κοντά σε υψηλά πολλών δεκαετιών, καθώς η ισχυρή ανάπτυξη και το αυξημένο ενεργειακό κόστος αναμένεται να διατηρήσουν τις πιέσεις για υψηλότερα επιτόκια διεθνώς. Οι τιμές του πετρελαίου, ωστόσο, άλλαξαν πορεία και υποχώρησαν σχεδόν 2%. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις αυξανόμενες τιμές ενέργειας, λόγω της εξάρτησής τους από τις εισαγωγές καυσίμων.

Οι περισσότεροι κλάδοι του STOXX 600 κινήθηκαν πτωτικά, με τις τραπεζικές μετοχές να υποχωρούν κατά 0,5%. Οι κλάδοι της ενέργειας και των τροφίμων και ποτών κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες, περίπου 1,4% ο καθένας.

«Με τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους για τον πληθωρισμό να παραμένουν ανοδικοί, καθώς οι τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, το μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης των ομολόγων προσφέρει περιορισμένη προστασία απέναντι σε ένα νέο κύμα αναταράξεων», δήλωσε η Laura Cooper, παγκόσμια στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων και επικεφαλής μακροοικονομικής πιστωτικής στρατηγικής στη Nuveen.

«Οι μετοχές μπορούν να αντέξουν την άνοδο των αποδόσεων όταν αυτή οφείλεται στις προσδοκίες για ισχυρή ανάπτυξη, καθώς τα ισχυρά εταιρικά κέρδη αντισταθμίζουν την επίδραση του υψηλότερου προεξοφλητικού επιτοκίου».

Παρά το γεγονός ότι έχει αυξήσει τα επιτόκια δύο φορές φέτος, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde, δήλωσε τη Δευτέρα ότι μια μετρημένη προσέγγιση στη νομισματική πολιτική είναι η κατάλληλη, καθώς η έξαρση του πληθωρισμού δεν έχει ακόμη προκαλέσει σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις.

Από την άλλη πλευρά, οι τεχνολογικές μετοχές ηγήθηκαν των κερδών μεταξύ των κλάδων, καταγράφοντας άνοδο 2,5% και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό τους εδώ και έναν μήνα. Οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών, όπως η AT&S Austria Technologie & Systemtechnik και η Soitec, ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 9% η καθεμία.

Η Anthropic κάνει ένα τεράστιο στοίχημα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μεταμορφώσει την παγκόσμια οικονομία σε βαθμό μεγαλύτερο από εκείνον που προκάλεσαν η εκβιομηχάνιση, ο ηλεκτρισμός και το διαδίκτυο, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο για την επικείμενη δημόσια εγγραφή της (IPO), το οποίο είδε το Reuters. Η IPO αναμένεται να αποτιμήσει την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης σε περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

«Είναι το όραμα και οι προβλέψεις της Anthropic —και ο βαθμός στον οποίο η εταιρεία θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει παράγοντα που θα αλλάξει ριζικά τις οικονομίες σε όλο τον κόσμο— που φαίνεται να ενίσχυσαν τη ζήτηση για τις ευρωπαϊκές τεχνολογικές μετοχές», δήλωσε η Susannah Streeter, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στη Wealth Club.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στελέχη αρκετών μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ζήτησαν να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογίας, εκφράζοντας ανησυχίες για πιθανή κακόβουλη χρήση της. Αυτό είχε επιβαρύνει τις τεχνολογικές μετοχές, οι οποίες βρίσκονταν ήδη υπό πίεση λόγω της ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων.

Μεταξύ των επιμέρους μετοχών, η Lindt υποχώρησε κατά 8,7%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση στον STOXX, μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω —για δεύτερη φορά φέτος— της πρόβλεψής της για τις πωλήσεις του 2026.

Η Julius Baer σημείωσε άνοδο 7,2%, μετά την απόφαση της ελβετικής εποπτικής αρχής FINMA να ολοκληρώσει διαδικασία ελέγχου που αφορούσε δάνεια ιδιωτικού χρέους και σχέσεις πελατών με δύο Ρώσους χαρακτηριζόμενους ως «πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα» (PEPs).

Η μετοχή της Legrand ενισχύθηκε κατά 6%, αφού ο γαλλικός όμιλος ηλεκτρολογικού και ψηφιακού εξοπλισμού για κτιριακές υποδομές αναθεώρησε προς τα πάνω τους μεσοπρόθεσμους στόχους του.