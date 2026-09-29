INTERWOOD-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ: +17% οι πωλήσεις και +45% το EBITDA – Μείωση δανεισμού κατά €9,2 εκατ.

Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε η INTERWOOD-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ κατά το Α΄ εξάμηνο του 2026, συνεχίζοντας παράλληλα την υλοποίηση του σχεδιασμού της για μείωση του δανεισμού, ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της διάρθρωσης και ανάπτυξη της δραστηριότητας στον τομέα των μεγάλων έργων.

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε €20,40 εκατ., έναντι €17,42 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 17,1%. Σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €24,57 εκατ., έναντι €21,11 εκατ., αυξημένος κατά 16,4%.

Η ανάπτυξη των πωλήσεων συνοδεύτηκε από σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας. Το EBITDA της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 45,2%, σε €1,52 εκατ. από €1,05 εκατ., ενώ σε επίπεδο Ομίλου το EBITDA ανήλθε σε €2,09 εκατ., αυξημένο κατά 48,3%, έναντι €1,41 εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2025.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε €2,25 εκατ., έναντι €43 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Στα αποτελέσματα περιλαμβάνεται έκτακτο κέρδος ύψους περίπου €1,65 εκατ. από την πώληση ακινήτου της Εταιρείας στην Κηφισιά. Εξαιρουμένης της επίδρασης της συγκεκριμένης συναλλαγής, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε περίπου €595 χιλ., έναντι €43 χιλ. το Α΄ εξάμηνο του 2025.

Μείωση δανεισμού κατά €9,2 εκατ. μετά την 30/6

Παράλληλα με τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, η INTERWOOD επιτάχυνε την υλοποίηση του σχεδιασμού της για τη μείωση του δανεισμού και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της διάρθρωσης.

Μετά την 30/06/2026 πραγματοποιήθηκαν αποπληρωμές βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού συνολικού ύψους €7,2 εκατ., μέσω της αξιοποίησης εσόδων από πωλήσεις ακινήτων και κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Επιπλέον, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός μειώθηκε κατά €2,0 εκατ. μέσω της εισφοράς κοινών ομολογιών στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Συνολικά, οι παραπάνω ενέργειες οδήγησαν σε μείωση του δανεισμού της Εταιρείας κατά περίπου €9,2 εκατ. σε σχέση με το υπόλοιπο της 30/06/2026.

Στο πλαίσιο του ίδιου σχεδιασμού, η Εταιρεία προχώρησε σε Αναδιάρθρωση και Αναχρηματοδότηση Υφιστάμενου Τραπεζικού Δανεισμού, ενώ εξασφάλισε νέες γραμμές χρηματοδότησης συμβάσεων μεγάλων έργων, εγγυητικών επιστολών και factoring, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική της ευελιξία και τη δυνατότητα χρηματοδότησης της αναπτυσσόμενης δραστηριότητάς της.

Τον Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκε επίσης η πώληση του ακινήτου της Εταιρείας στη Μάνδρα Αττικής έναντι €3,0 εκατ. Από το τίμημα, €2,0 εκατ. χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό, μετά τα σχετικά έξοδα, προορίζεται για επενδύσεις εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υποδομών της Εταιρείας.

Νέος άξονας ανάπτυξης τα μεγάλα έργα

Σημαντική ήταν κατά το Α΄ εξάμηνο και η συμβολή της δραστηριότητας των μεγάλων έργων. Από τη συνολική αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας κατά περίπου €3,0 εκατ., περίπου €1,6 εκατ. προήλθαν από τη νέα δραστηριότητα μεγάλων έργων, η οποία εξελίσσεται σε νέο άξονα ανάπτυξης για την INTERWOOD.

Η Εταιρεία συμμετέχει ήδη στην προμήθεια υλικών για σημαντικά κατασκευαστικά έργα, ενώ οι νέες γραμμές χρηματοδότησης συμβάσεων και εγγυητικών επιστολών ενισχύουν τη δυνατότητά της να διεκδικεί και να εκτελεί έργα μεγαλύτερης κλίμακας.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της INTERWOOD-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, Αλεξάνδρα Γεράρδη, δήλωσε:

«Το 2026 είναι για την INTERWOOD μια χρονιά ουσιαστικής αλλαγής. Δεν μας ενδιαφέρει απλώς να μεγαλώνουμε τον κύκλο εργασιών μας - θέλουμε η ανάπτυξη να συνοδεύεται από μεγαλύτερη λειτουργική κερδοφορία, χαμηλότερο δανεισμό και καλύτερη αξιοποίηση των κεφαλαίων μας.

Στο πρώτο εξάμηνο αυξήσαμε τις πωλήσεις κατά 17% και το EBITDA κατά 45%, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες μειώσαμε τον δανεισμό μας κατά €9,2 εκατ. Παράλληλα, η δραστηριότητα των μεγάλων έργων, που δημιουργήσαμε ως νέο άξονα ανάπτυξης, έχει ήδη αρχίσει να αποκτά ουσιαστικό μέγεθος.

Έχουμε ακόμη δουλειά μπροστά μας. Η κατεύθυνση όμως είναι σαφής: μια INTERWOOD πιο κερδοφόρα, με ισχυρότερη χρηματοοικονομική βάση και μεγαλύτερη δυνατότητα να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην αγορά.»

Προοπτικές Β΄ εξαμήνου

Για το Β΄ εξάμηνο του 2026, η Διοίκηση εκτιμά ότι θα διατηρηθεί η θετική δυναμική των πωλήσεων, με τη δραστηριότητα των μεγάλων έργων να συνεχίζει να υποστηρίζει την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και των λειτουργικών αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, συνεχίζεται η υλοποίηση του επιχειρησιακού και επενδυτικού σχεδιασμού της Εταιρείας, με έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, στην αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται στην αγορά των μεγάλων έργων και στη διατήρηση της βελτιωμένης χρηματοοικονομικής της θέσης.