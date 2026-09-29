Ο Πάιατ προαναγγέλλει νέες αποκαλύψεις από WSJ για Γκιλφόιλ – Γιατί «βράζουν» στις ΗΠΑ

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, σχολίασε το δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τον τρόπο που χειρίστηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τις ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και ολόκληρα τα Βαλκάνια.

Ο Πάιατ δήλωσε σίγουρος ότι θα υπάρξει και συνέχεια, καθώς, όπως λέει, «το ρεπορτάζ της WSJ μιλάει από μόνο του».

Θυμίζουμε πως το δημοσίευμα αποκάλυπτε το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων για τον Κάθετο Διάδρομο και κάνει λόγο για λομπίστα που βρίσκεται συνέχεια στο πλευρό της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και εξυπηρετεί συγκεκριμένο επιχειρηματικό όμιλο στην Ελλάδα. Παράλληλα, γίνεται λόγος για απειλές ανατροπής εκλεγμένων κυβερνήσεων, μη αρεστών στις ΗΠΑ, γεγονός που έχει ξεσηκώσει την αντιπολίτευση στην Ελλάδα.

Ο Πάιατ, που έχει ασχοληθεί με τον Κάθετο Διάδρομο και ως Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για θέματα Ενεργειακών Πόρων, προσθέτει βέβαια πως «δεν πρέπει να χάνουμε από τα μάτια μας τα οφέλη που έχουν προκύψει για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ από τη στενότερη ενεργειακή μας συνεργασία – σε ζητήματα που εκτείνονται από το LNG και την απολιγνιτοποίηση, μέχρι την αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες και τις περιφερειακές διασυνδέσεις».

Το θέμα στις ΗΠΑ, όμως, έχει πάρει διαστάσεις με το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι αν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ενεργεί με απειλές και κυρίως αν ευνοεί συγκεκριμένες αμερικανικές εταιρείες και αποκλείει άλλες.

Ενδεικτικά ο Έντι Ζεμενίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Hellenic American Leadership Council (HALC), σημειώνει με νόημα πως «τόσο η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ όσο και στη συνέχεια η κυβέρνηση Μπάιντεν προέβησαν σε μείζονες κινήσεις για την αναβάθμιση της σχέσης Ελλάδας - ΗΠΑ, γεγονός που προσέλκυσε κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες. Το έπραξαν δε χωρίς να κατευθύνουν έργα προς οποιαδήποτε συγκεκριμένη ελληνική ή αμερικανική επιχείρηση».

Και συμπληρώνει: «Ο τρόπος λειτουργίας (modus operandi) που περιγράφεται σε αυτό το δημοσίευμα υπονομεύει αυτό που έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο επίτευγμα για την εξωτερική πολιτική — τη διμερή σχέση και τη μετεξέλιξη της Ελλάδας από «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης σε βασικό γεωπολιτικό παράγοντα σε πολλαπλές περιοχές».

{https://x.com/geoffpyatt/status/2104309954714755178}

Πολλές αντιδράσεις και επίσκεψη Ρούμπιο

Ο Ρόμπιν Μπρουκς, αξιωματούχος της διπλωματικής υπηρεσίας επί 21 χρόνια, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής για τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά την κυβέρνηση Μπάιντεν, δήλωσε ότι το να προωθεί ένας Αμερικανός πρέσβης μια ξένη εταιρεία είναι «απολύτως προβληματικό». Η παρουσία ενός εγγεγραμμένου λομπίστα σε συναντήσεις με ξένους αξιωματούχους, είπε, «θέτει το ερώτημα αν η συνάντηση προωθεί τα αμερικανικά συμφέροντα ή κάποιο είδος ιδιωτικού συμφέροντος».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, υπάλληλοι της αμερικανικής πρεσβείας που επί χρόνια εργάζονταν για την προώθηση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου δεν είχαν συναντήσει ποτέ στελέχη της Aktor ούτε είχαν ακούσει να αναφέρεται το όνομα της εταιρείας ως πιθανός εταίρος, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους του State Department που είχαν άμεση γνώση του θέματος.

Αντίθετα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε δήλωση που παραχώρησε ο Λευκός Οίκος, χαρακτήρισε τη Γκιλφόιλ «εξαιρετικά αποτελεσματική υπέρμαχο της ατζέντας του Προέδρου». Είπε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ «εκτιμούν ιδιαίτερα» το έργο της.

Ο Ρούμπιο έρχεται στην Ελλάδα στις 6 Οκτωβρίου και η επίσκεψή του έχει πλέον ένα ακόμα σημείο ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες πως θα υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις στις ΗΠΑ για το θέμα.