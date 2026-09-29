CNL Capital: 10 νέες επενδύσεις ύψους €4,3 εκατ. στο α’ εξάμηνο – Προσωρινό μέρισμα €109.845

H CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, δημοσίευσε τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2026, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Εταιρείας,

Κατά τo Α’ εξάμηνο 2026, η CNL CAPITAL συνέχισε σταθερά την επενδυτική της δραστηριότητα καθώς πραγματοποίησε 10 νέες επενδύσεις, εκταμιεύοντας ποσό ύψους €4,3 εκατ., (Α’ εξαμ. 2025: 7 επενδύσεις και εκταμιεύσεις ύψους €5,5 εκατ.). Έτσιτο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της CNL CAPITAL κατά την 30/6/2026 αποτελείται από 36 επενδύσεις (31/12/2025: 35) και η αξία του (μετά από προβλέψεις) αυξήθηκε κατά 1,5% και ανήλθε σε €10.784.850 (31/12/2025: €10.622.481).

Η μειωμένη επενδυτική δραστηριότητα της CNL CAPITAL κατά το Α’ εξάμηνο 2026, σε συνδυασμό με το μέσο επίπεδο των διεθνών επιτοκίων αναφοράς σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, είχαν σημαντικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα της CNL CAPITAL κατά το Α’ εξάμηνο 2026 ανήλθαν σε €678.382 (Α’ εξαμ. 2025: €836.592), παρουσιάζοντας μείωση κατά 19%. Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €549.802, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15% (Α’ εξαμ. 2025: €647.991), ενώ τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €143.759, παρουσιάζοντας αντίστοιχη μείωση (Α’ εξαμ. 2025: €169.443). Από την αποτίμηση συγκεκριμένων επενδύσεων της Εταιρείας με τη μέθοδο της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων προέκυψε ζημία ύψους €15.178, έναντι κέρδους €19.158 το Α΄ εξάμ. 2025.

Τα συνολικά έξοδα προ φόρων και προβλέψεων της CNL CAPITAL κατά το Α’ εξάμηνο 2026, παρουσίασαν μείωση κατά 9% και ανήλθαν σε €528.762 (Α’ εξαμ. 2025: €584.023). Τα έξοδα για τόκους μειώθηκαν κατά 25% και ανήλθαν κατά το Α’ εξάμηνο 2026 σε €64.217 έναντι (Α’ εξάμ. 2025: €85.657), μείωση η οποία οφείλεται στη χαμηλότερη άντληση δανειακών κεφαλαίων από την Εταιρεία, αλλά και τον περιορισμό του κόστους δανεισμού της, ακολουθώντας την πορεία των διεθνών επιτοκίων αναφοράς.

Σημειώνεται ότι τα Λοιπά λειτουργικά έξοδα κατέγραψαν μείωση της τάξης του 12% στο Α’ εξάμηνο 2026 και ανήλθαν σε €387.951 (Α’ εξάμ. 2025: €440.084), παρά τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση τους από τα αυξημένα έξοδα ανάπτυξης του νέου προϊόντος και της επικείμενης ίδρυσης της θυγατρικής εταιρείας CNL Commercial Finance. Οι Αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αυξήθηκαν κατά 31% κατά το Α’ εξάμηνο 2026 και ανήλθαν σε €76.594 (A’ εξαμ. 2025: €58.282). Τέλος, οι προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο, κατά το Α’ εξάμηνο 2026, ανήλθαν σε €39.708, (A’ εξαμ. 2025: €37.222).

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων της CNL CAPITAL κατά το Α΄ εξάμηνο 2026 ανήλθαν σε €109.912 παρουσιάζοντας μείωση κατά 49%, (A’ εξαμ. 2025: €215.347). Τα καθαρά κέρδη κατά το Α΄ εξάμηνο 2026 ανήλθαν σε €82.380 που αντιστοιχούν σε €0,1122 ανά μετοχή, έναντι καθαρών κερδών €187.759 ήτοι €0,2552 ανά μετοχή, κατά το Α’ εξάμηνο 2025.

Η καθαρή εσωτερική λογιστική αξία ανά μετοχή (NAV/μετοχή) της CNL CAPITAL, κατά την 30η Ιουνίου 2026 ανήλθε σε €11,25 (31/12/2025: €11,28).

Εκτιμώντας πως η πορεία της Εταιρείας κατά το υπόλοιπο του 2026 θα είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με αυτήν που αποτυπώνεται στα παραπάνω αποτελέσματα, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να διανείμει προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2026 συνολικού καθαρού ποσού €109.845,00. Το καθαρό ποσό ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,15, κατόπιν της αναλογικής προσαύξησης λόγω των 52.200 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία την 29.09.2026 και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής βάσει του Ν. 4548/2018 (άρθρο 50).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Νίκος Χλωρός σχολίασε: “Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2026 δεν μας ικανοποιούν, αλλά παραμένουμε αισιόδοξοι πως η συνολική εικόνα για τη χρήση 2026 θα είναι σημαντικά βελτιωμένη, κι αυτό αποτυπώνεται στην απόφαση μας να καταβάλλουμε προσωρινό μέρισμα στους μετόχους μας’’.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Παναγιώτης Λέκκας σχολίασε: “Η σημαντικότερη εξέλιξη, όχι μόνο για τη φετινή χρονιά αλλά και για την ευρύτερη εξελικτική πορεία της CNL CAPITAL, είναι το ξεκίνημα λειτουργίας της CNL Commercial Finance, της αδειοδοτημένης από την Τράπεζα της Ελλάδος θυγατρικής της εταιρείας στο χώρο του factoring. Η πλήρως ψηφιακή πλατφόρμα Finvo προβλέπεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της στο τελευταίο τρίμηνο του έτους και να ανατρέψει τα δεδομένα του factoring στην Ελλάδα. Η υποδοχή που ήδη έχει από τον επιχειρηματικό κόσμο στη δοκιμαστική της φάση μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους για την πορεία της στην αγορά κι η θετική επίδραση για τη CNL Capital από μια τέτοια εξέλιξη θα είναι άμεση και σημαντική.’’

Διανομή μερίσματος

Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 29.09.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφάσισε την καταβολή προσωρινού μερίσματος εκ των κερδών, με βάση τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026, συνολικού ύψους Ευρώ Εκατόν Εννέα χιλιάδων Οκτακοσίων Σαράντα Πέντε (€109.845,00). Το καθαρό ποσό ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,15, κατόπιν της αναλογικής προσαύξησης λόγω των 52.200 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία την 29.09.2026 και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής βάσει του Ν. 4548/2018 (άρθρο 50).

Το καθαρό προσωρινό μέρισμα δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και καταβάλλεται στους μετόχους με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, σύμφωνα με το Ν. 2367/1995.

Η διανομή του προσωρινού μερίσματος πραγματοποιείται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής ανακοινώσεως περί της δημοσίευσης των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026 (Α’ εξάμηνο τρέχουσας χρήσεως 2026).

Tο τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος ανά μετοχή θα προσαυξηθεί με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των ιδίων μετοχών έως την ως άνω ημερομηνία, η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση για το ακριβές ποσό ανά μετοχή.

Η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, καθώς και η ημερομηνία καταβολής του προσωρινού μερίσματος θα ανακοινωθούν κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ.