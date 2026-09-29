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Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και JOIST ενώνουν δυνάμεις για την καινοτομία και την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων
Οικονομία
13:00 - 29 Σεπ 2026

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και JOIST ενώνουν δυνάμεις για την καινοτομία και την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων

Reporter.gr Newsroom

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Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) και το JOIST υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, διαμορφώνοντας ένα κοινό πλαίσιο δράσης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και τη διεύρυνση της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων σε εργαλεία, δίκτυα και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η συνεργασία εστιάζει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, με έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων και scale-up επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας και ανάπτυξης, στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κεφάλαια και στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών και μη χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΑΤ. Παράλληλα, περιλαμβάνει τη διερεύνηση κοινών δράσεων για τη χαρτογράφηση και ενεργοποίηση του οικοσυστήματος καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιφερειακό επίπεδο.

Κεντρικό άξονα της συνεργασίας αποτελεί η διασύνδεση του JOIST με την ψηφιακή κοινότητα InnoAgora της ΕΑΤ. Στο πλαίσιο αυτό, επιλεγμένες startups και λύσεις του JOIST θα μπορούν να παρουσιάζονται στην InnoAgora, ενώ μέλη της κοινότητας θα μπορούν αντίστοιχα να προβάλλονται στο δίκτυο του JOIST και να διασυνδέονται με επιχειρήσεις που αναζητούν λύσεις για συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό διευρύνονται οι δυνατότητες δικτύωσης και δημιουργίας νέων επιχειρηματικών συνεργειών.

Το πλαίσιο συνεργασίας καλύπτει, επίσης, θεματικές άμεσου ενδιαφέροντος για τις ελληνικές επιχειρήσεις, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το ESG, η πράσινη μετάβαση, η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων. Στις κοινές δράσεις περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά webinars και θεματικά workshops, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες δικτύωσης, καθώς και η υλοποίηση κοινών Innovation Challenges για την ανάδειξη και υποστήριξη καινοτόμων λύσεων και ομάδων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η αμοιβαία προβολή δράσεων και ευκαιριών των δύο οργανισμών προς τα αντίστοιχα δίκτυα και τις κοινότητές τους.

Παράλληλα, θα διερευνηθούν δυνατότητες σύνδεσης με ευρωπαϊκά δίκτυα και εργαλεία εξωστρέφειας, όπως το EuroQuity, με στόχο τη δημιουργία πρόσθετων δυνατοτήτων για startups και καινοτόμες επιχειρήσεις. Τα μέλη της κοινότητας InnoAgora θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα δωρεάν εγγραφής στο JOIST Marketplace ως Providers, ενισχύοντας περαιτέρω τα κανάλια προβολής και επιχειρηματικής διασύνδεσής τους.

Η συνεργασία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του JOIST δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες συνέργειες μεταξύ χρηματοδότησης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Με επίκεντρο τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, οι δύο οργανισμοί επιδιώκουν να διευρύνουν την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, τεχνογνωσία και δίκτυα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της βιώσιμης ανάπτυξής τους.

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