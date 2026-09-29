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TREK Development: Τζίρος άνω των €6 εκατ. και κέρδη προ φόρων κοντά στα €2 εκατ. το α’ εξάμηνο
Ανακοινώσεις
22:30 - 29 Σεπ 2026

TREK Development: Τζίρος άνω των €6 εκατ. και κέρδη προ φόρων κοντά στα €2 εκατ. το α’ εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom

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Το α' Εξάμηνο 2026 της TREK Development ως εισηγμένη εταιρία στην ΕΝ.Α. Growth της Euronext Athens ήταν μια εξαιρετική περίοδος τόσο από λειτουργικής, όσο και από αναπτυξιακής δραστηριότητας, σύμφωνα με τον πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του ομίλου Κ. Παπαπολύζο. 

Αναλυτικότερα:

«Σε επίπεδο μετοχικής σύνθεσης, κατά το α’ εξάμηνο του 2026 ολοκληρώθηκε η συμμετοχή εξαιρετικά σημαντικών θεσμικών και άλλων ισχυρών επενδυτών, οι οποίοι κατέχουν σήμερα περίπου το 35% του μετοχικού κεφαλαίου. Παρά την ισχυρή άνοδο κατά το τελευταίο δίμηνο του 2025 (+139%), η μετοχή, από την εισαγωγή της τον Νοέμβριο του 2025, κατέγραψε άνοδο 16,1% στο εξάμηνο, ενώ την ίδια περίοδο διανεμήθηκε μέρισμα ύψους 500.000 €.

Το α! Εξάμηνο του 2026 επιβαρύνθηκε η εταιρία με «μη επαναλαμβανόμενα έξοδα» λόγων αμοιβών λογιστών, Συμβούλων και άλλων υπηρεσιών λόγω εισαγωγής στην EURONEXT , καθώς και από την μερική πληρωμή της 1ης εξαγοράς μας, της TERRA Advisory.

Κατά την ίδια περίοδο η εταιρία επένδυσε παράλληλα και στην οργανική της Ανάπτυξη με την πρόσληψη επιπλέον εξειδικευμένων στελεχών και συστημάτων υποστήριξης κυρίως στο Τομέα των κατασκευαστικών έργων ειδικού σκοπού.

Η TREK είναι σταθερή στην δεδηλωμένη Στρατηγική της που εστιάζεται στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της στο τρίπτυχο των δραστηριοτήτων της που είναι : Project Development Services (Advisory) – Critical Infrastructures – Technology.

Στον Τομέα του Project Development Services, μεταξύ άλλων υπογράψαμε σημαντική σύμβαση (Framework Agreement) για την παροχή Τεχνικής υποστήριξης και άλλων υπηρεσιών προς την Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με αποδέκτη των υπηρεσιών την Ελληνική Κυβέρνηση και άλλους Φορείς Δημοσίου Συμφέροντος, με την TREK να απορροφά περίπου 4,5Μ€ στα επόμενα 3 έτη, ενώ κατακυρώθηκε συμπληρωματική εκτελεστική σύμβαση με το Υπουργείο Υποδομών για υποστήριξη ωρίμανσης κατασκευαστικών έργων ανα την Ελλάδα με το αναλογούν ποσό αμοιβής στην TREK περίπου 1,5Μ€ για το επόμενο 1,5 έτος.

Παράλληλα η TREK ισχυροποιεί την θέση της στον εξειδικευμένο χώρο της Συμβουλευτικής στον Αγρο-διατροφικό Τομέα και κατά βάση στον Ιδιωτικό Τομέα με την εξαγορά κατά 51,43% της TERRA Advisory (με επιπλέον option +30%), εταιρίας με εξαιρετικό portfolio πελατών στον Τομέα και εξειδικευμένη εμπειρία στην εκπόνηση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση έργων και υπηρεσιών στον πρωτογενή Τομέα (παραγωγή-διάθεση-προβολή και πρώθηση Αγρο-διατροφικών προιόντων ).

Αντίστοιχα ισχυροποιούμε την θέση μας στον 2ο πυλώνα αυτόν των κατασκευών κυρίως αυτών των κρίσιμων Υποδομών (Critical Infrastructures) με την κατακύρωση και υπογραφή συμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης Δημοσίων κτιρίων (Σχολεία, Νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και Λιμενικές υποδομές). Οι συμβάσεις αυτές αφορούν σε 3,5Μ€ με μέσο καθαρό κέρδος 25-30%, εκτελούμενες και πληρωτέες το επόμενο 18μηνο.

Παράλληλα η εταιρία διεκδικεί κατασκευαστικά έργα περί τα 18Μ€ με ορίζοντα ενδεχόμενης συμβασιοποίησης το 2027.

Τέλος στον 3ο πυλώνα, αυτόν της Τεχνολογίας, η TREK επικεντρώνεται στην διεκδίκηση έργων Ψηφιακής μετάβασης και Smart Cities, ενώ εξετάζει την εξαγορά εταιριών στον Τομέα της Αμυνας & Πολιτικής Προστασίας (Dual Purpose).

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, συγκυριακά λόγω της φύσης του κλάδου της δραστηριότητας της TREK, τα έσοδα της περιόδου ήταν ελαφρώς μειωμένα στα 1.725.201 € (1.903.493 € το 2025) και τα κέρδη προ φόρων στα 618.676€.

Παρ’ αυτά 35 ημέρες μετά, δλδ την 05-08-2026 οι τιμολογήσεις και εισπράξεις της TREK προσέθεσαν άλλες 916.149 € και με καθαρή κερδοφορία (προ φόρων) που προσέθεσε άλλες 499.000€ στο αποτέλεσμα. Ετσι, τα αποτελέσματα πολύ κοντά στην εξαμηνιαία χρήση διαμορφώνονται σε τζίρο 2.641.350€ (+38% σε σχέση με το 2025) και 1.118.469€ (+17,5% σε σχέση με το 2025). Η χρονική αυτή μικρή καθυστέρηση στην τιμολόγηση και πληρωμή των επιπλέον εργασιών οφείλεται στην γραφειοκρατία του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Σε κάθε περίπτωση η εκτίμηση των αποτελεσμάτων του 2026 για την μητρική TREK προβλέπει τζίρο μεγαλύτερο από 6Μ€ (+70% περίπου σε σχέση με το 2025) και κέρδη προ φόρων κοντά στα 2Μ€ (+20% περίπου σε σχέση με το 2025).

Σε επίπεδο ομίλου η εκτίμηση είναι επιπλέον 1Μ€ σε τζίρο και επιπλέον 0,3Μ € σε κέρδη προ φόρων, προερχόμενα από την ενσωμάτωση της θυγατρικής μας TERRA Advisory.

Θέλω να διαβεβαιώσω τους μετόχους μας ότι θα κατακτήσουμε ακόμα υψηλότερους ρυθμούς κερδοφορίας το 2026, δεν είμαστε η εταιρεία που κυνηγά αποκλειστικά τα αποτελέσματα του κάθε τριμήνου (Q), ούτε η εταιρεία που θα κάνει εξαγορές με κάθε τίμημα, μόνο και μόνο για λόγους προσωρινού εντυπωσιασμού». Επιθετικά αλλά συστηματικά το 2026 θα αξιοποιήσουμε τους πόρους μας, πετυχαίνοντας τη μέγιστη μόχλευση και ικανοποιώντας ακόμα περισσότερο τις προσδοκίες.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2026 - 22:47
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