Ρωσία: Νέα αύξηση στρατού, νέες περικοπές – Ο πόλεμος πιέζει την οικονομία

Σε νέα τροχιά πολεμικών δαπανών μπαίνει η Ρωσία, την ώρα που το Κρεμλίνο αυξάνει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων και περικόπτει κονδύλια για συντάξεις, υγεία και παιδεία.

Η Μόσχα ετοιμάζεται να διαθέσει το 2027 το ποσό-ρεκόρ των 17,1 τρισ. ρουβλίων (202,6 δισ. δολάρια) για την άμυνα, περίπου 27% περισσότερο από τα 13,5 τρισ. ρούβλια που είχαν αρχικά προϋπολογιστεί. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο στρατιωτικών δαπανών από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.

Την ίδια ώρα, το κόστος μεταφέρεται όλο και περισσότερο στην κοινωνική πολιτική. Σύμφωνα με έγγραφα του ρωσικού προϋπολογισμού που επικαλείται το Reuters, οι δαπάνες για κοινωνική πολιτική θα μειωθούν κατά 7%, για την παιδεία κατά 6% και για την υγεία κατά 6,8% σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Μειωμένες κατά 7,4% προβλέπονται και οι δαπάνες για την «εθνική οικονομία», που περιλαμβάνουν υποδομές, δρόμους και αγροτικές επιδοτήσεις.

Η δημοσιονομική πίεση εντείνεται καθώς η Ρωσία αυξάνει τον δανεισμό, αξιοποιεί τα αποθεματικά της και προχωρά σε νέες φορολογικές επιβαρύνσεις, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις αυξανόμενες ανάγκες του πολέμου. Παράλληλα, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους αυξάνεται λόγω των υψηλών επιτοκίων και των μεγαλύτερων αναγκών δανεισμού.

Αυξάνει ξανά το μέγεθος του στρατού

Στο στρατιωτικό μέτωπο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε νέο διάταγμα για την αύξηση του μεγέθους των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Ο συνολικός αριθμός θα ανέλθει σε 2.441.630 άτομα, εκ των οποίων 1.550.500 ενεργοί στρατιωτικοί — αύξηση κατά 15.500 σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο, όπως μεταδίδει το CNBC.

Πρόκειται για την τέταρτη σχετική αύξηση μέσα στο 2026, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με υψηλές απώλειες και για τις δύο πλευρές. Το Κρεμλίνο δεν έδωσε συγκεκριμένη αιτιολόγηση για τη νέα αύξηση.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ πληθαίνουν οι εκτιμήσεις για νέες ανάγκες στρατολόγησης στη Ρωσία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Μόσχα έχει ουσιαστικά ξεκινήσει νέο κύκλο κινητοποίησης και ανέφερε την παρουσία περισσότερων από 8.000 Βορειοκορεατών στρατιωτών σε ρωσικό έδαφος, ενώ υποστήριξε ότι προετοιμάζονται ακόμη 10.000 για εκπαίδευση και ανάπτυξη.

Έτσι, η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή πίεση: να διατηρήσει και να διευρύνει τη στρατιωτική της προσπάθεια, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τις δαπάνες για την υπόλοιπη οικονομία και την κοινωνία. Το νέο σχέδιο προϋπολογισμού αποτυπώνει με τον πλέον καθαρό τρόπο το αυξανόμενο οικονομικό βάρος ενός πολέμου που εισέρχεται σε ακόμη μία δύσκολη φάση.