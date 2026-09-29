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Τσουκαλάς για παραπομπή Τριαντόπουλου: Τελικά ποιος είναι για τα μπάζα σήμερα κύριε Μαρινάκη;
Πολιτική
18:51 - 29 Σεπ 2026

Τσουκαλάς για παραπομπή Τριαντόπουλου: Τελικά ποιος είναι για τα μπάζα σήμερα κύριε Μαρινάκη;

Reporter.gr Newsroom

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«Ο κ. Μαρινάκης όσο μιλά εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία», ανέφερε νωρίτερα σήμερα (29/9) ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς:

«Αντιθέτως, θυμόμαστε τον κ. Γεωργιάδη να επιχειρηματολογεί δημόσια ότι "η εμπλοκή Τριαντόπουλου έγινε για να βάλουν μια συνωμοσία γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου", τον κ. Βορίδη να αναφέρει στη Βουλή ότι "δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής" για τον κ.Τριαντόπουλο.

Θυμόμαστε τον κ. Φλωρίδη, Υπουργό Δικαιοσύνης. σε μια χοντροκομμένη προσπάθεια να επηρεάσει τη δικαιοσύνη να δηλώνει χωρίς ντροπή πως "όποιος μιλά για μπάζωμα είναι για τα μπάζα".

Τελικά ποιος είναι για τα μπάζα σήμερα κύριε Μαρινάκη, μετά την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου;

Κύριε Μαρινάκη, εσείς είστε που λέγατε πως πρέπει να πηγαίνουν οι πολιτικοί στον φυσικό δικαστή και τελικά εξαπατήσατε τους πολίτες με την πρόταση σας για αναθεώρηση του άρθρου 86, με την οποία κρατάτε την άσκηση ποινικής δίωξης στη Βουλή. Σταματήστε να περιφέρετε την αναξιοπιστία σας και την αλαζονεία της κυβέρνησης.

Λίγη ταπεινότητα δεν βλάπτει», καταλήγει χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς.

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