Intracom: Κέρδη €17,1 εκατ. στο εξάμηνο – Οι υπεραξίες της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS

Σε κέρδη προ φόρων €10,6 εκατ. για τον Όμιλο και €14,0 εκατ. για τη μητρική εταιρεία, καταλήγει το Α’ Εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, τον Μάϊο 2026 ανακοινώθηκε η έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS από την CrediaBank. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης έχει εγκριθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών και η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών και των αρμόδιων αρχών καθώς και των απαιτούμενων αδειών. Στις οικονομικές καταστάσεις του Α’ Εξαμήνου του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS, η δραστηριότητα του Ομίλου της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS κατηγοριοποιείται ως διακοπείσα δραστηριότητα.

Η σημαντική υπεραξία που έχει αποκτήσει η INTRACOM HOLDINGS μέσω της συμμετοχής της στην ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS θα αποτυπωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η INTRACOM HOLDINGS, ως μέτοχος της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS θα καταστεί μέτοχος της CrediaBank, λαμβάνοντας 82.921.311 νέες μετοχές (ποσοστό 3,76%) που της αναλογούν βάσει της σχέσης ανταλλαγής. Επιπλέον, πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS θα προβεί σε επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους της, €0,31 ανά μετοχή, ποσό το οποίο για την INTRACOM HOLDINGS ανέρχεται σε €17,8 εκατ.

Το αποτέλεσμα του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS για το Α’ εξάμηνο του 2026, διαμορφώνεται από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου μετοχών της INTRACOM HOLDINGS, που ανέρχεται σε κέρδος €17,1 εκατ., και από την επίδραση του αποτελέσματος μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες, έκτακτων επιβαρύνσεων σχετιζόμενων με την υλοποίηση της επικείμενης συγχώνευσης.

Ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της παρουσία στον τομέα του real estate η INTRACOM HOLDINGS ανακοίνωσε τη συμμετοχή της σε ένα ακόμα σύγχρονο εμβληματικό έργο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, συνολικού προϋπολογισμού €100 εκατ., με εταίρο την TEN BRINKE, για αγορά δύο οικοπέδων εντός του έργου του Ελληνικού, και την υλοποίηση έργου ανάπτυξης των οικοπέδων μέσω ανέγερσης οριζόντιων ιδιοκτησιών. Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων ακινήτων σε μία από τις πλέον εμβληματικές αστικές αναπλάσεις όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το αποτύπωμα της INTRACOM HOLDINGS, να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της με στοιχεία υψηλής αξίας και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για υπεραξία στους μετόχους της.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM κ. Σωκράτης Κόκκαλης, ανέφερε:

«Η νέα συναλλαγή μεταξύ ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS και CrediaBank βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, δίνοντας στον Όμιλο INTRACOM HOLDINGS τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιήσει τις σημαντικές υπεραξίες που έχει δημιουργήσει. Παράλληλα, η πρόσφατη συνεργασία μας με την TEN BRINKE, αναμένουμε να έχει αντίστοιχα σημαντικές αποδόσεις, ενώ ωριμάζουν τα σημαντικά μας έργα με κυρίαρχο το VORIA. Συνεχίζουμε συνεπείς στη βασική μας στρατηγική: την διατήρηση ενός ευέλικτου χαρτοφυλακίου συμμετοχών για τη δημιουργία υπεραξιών».

Η INTRACOM HOLDINGS (Euronext Athens: INTKA) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2026, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα:

Για την πληρέστερη απεικόνιση της επίδοσης του Ομίλου παρατίθεται το αποτέλεσμα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες του Ομίλου, προσαρμοσμένο ως προς έκτακτες επιβαρύνσεις στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχώνευσης της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS με την CrediaBank, το οποίο διαμορφώνεται σε κέρδος €8,6 εκατ.

Τα οικονομικά αποτελέσματα και οι επιδόσεις των εταιριών του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS στο Α’ Εξάμηνο του 2026, έχουν ως εξής:

1. Η INTRACOM HOLDINGS (μητρική εταιρία), στο Α’ Εξάμηνο 2026, διευρύνοντας το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο σε τομείς υψηλών αναμενόμενων αποδόσεων, τοποθετήθηκε περαιτέρω σε μετοχές εισηγμένων. Το κέρδος από τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου των συμμετοχών της ανήλθε σε € 17,1 εκατ., με αποτέλεσμα η Εταιρεία να διαμορφώσει κέρδη προ φόρων € 14,0 εκατ. και κέρδη μετά από φόρους € 10,2 εκατ.

2. Η ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS, κατέγραψε ισχυρή λειτουργική επίδοση στο Α' εξάμηνο 2026, με άνοδο των επαναλαμβανόμενων εσόδων και κερδών από ασφαλιστικές δραστηριότητες, αποτυπώνοντας σε λειτουργικό επίπεδο την θετική συμβολή του επιχειρηματικού μετασχηματισμού και των εξαγορών που υλοποιήθηκαν το 2025. Τα οικονομικά μεγέθη της περιόδου, εταιρικά και ενοποιημένα, περιλαμβάνουν έκτακτες επιβαρύνσεις από γεγονότα συνδεόμενα αποκλειστικά και μόνον με την υλοποίηση της επικείμενης συγχώνευσης με την CrediaBank. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη του Ομίλου της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS, χωρίς τις έκτακτες επιβαρύνσεις, ανέρχονται σε €6,3 εκατ.

3. Η INTRACOM VENTURES, 100% θυγατρική της INTRACOM HOLDINGS, συμμετέχει σε σημαντικά projects που βρίσκονται σε τελική φάση ανάπτυξης: α) το project VORIA που βρίσκεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης τον Μάϊο του 2028, και αφορά επένδυση € 380 εκατ. για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου συγκροτήματος πολλαπλών χρήσεων και πλήθους υποδομών στο Μαρούσι (Integrated Resort Casino) και β) το έργο ανάπλασης της Β’ Πλαζ Βούλας μέσω της Athens Beach Club, στην οποία κατέχει συμμετοχή 33%. H Athens Beach Club υλοποιεί επένδυση άνω των €15 εκατ. με στόχο την αποκατάσταση της παραλίας και την αναβάθμισή της με ήπιο τρόπο διατηρώντας τον οικιστικό χαρακτήρα της περιοχής, έχοντας εξασφαλίσει συγχρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι ο Μάϊος του 2027.

4. Η INTRADEVELOPMENT, εταιρεία του Ομίλου που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων και κατέχει τη συμμετοχή του Ομίλου στην ΚΕΚΡΟΨ, συμβάλει στη διαχείριση όλων των έργων real estate του Ομίλου, ενώ βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού των επόμενων εγχειρημάτων της.

5. Η KOUFONISIA HOTEL & RESORT, είναι ιδιοκτήτης μίας ξενοδοχειακής μονάδας 56 δωματίων στο Κουφονήσι και οικοπέδων εντός οικισμού, όπου και θα προχωρήσει σε ανάπτυξη ενός νέου επενδυτικού σχεδίου σε real estate και τουρισμό. Έχει ολοκληρωθεί η αγορά των νέων οικοπέδων για κατασκευή βιλών προς πώληση. Όσον αφορά τη διαδικασία αδειοδοτήσεων, έχουν εκδοθεί οι άδειες για κατασκευή κατοικιών και ανέγερση του παραλιακού ξενοδοχείου, ενώ αναμένεται να εκδοθούν οι άδειες για την ανακατασκευή και την επέκταση του υφιστάμενου ξενοδοχείου έως την 15/10/2026. Για την υλοποίησή του, το έργο έχει εξασφαλίσει συγχρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο δανεισμός της εταιρείας ανέρχεται σε €9,5 εκατ.

6. Η BANNER ESTATE είναι 100% θυγατρική του Ομίλου και έχει στην ιδιοκτησία της εκτάσεις στο νησί της Μυκόνου, στον οικισμό της Άνω Μεράς. Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός Ξενοδοχειακής Μονάδας 3* συνολικής δυναμικότητας 125 δωματίων, με σκοπό να μισθώνεται σε προσωπικό που εργάζεται στο νησί, και είναι σε ολοκλήρωση η αδειοδοτική διαδικασία.

7. Ο Όμιλος INTRACOM HOLDINGS INTERNATIONAL Ltd (100% θυγατρική της INTRACOM HOLDINGS) συμμετέχει (μέσω της 100% θυγατρικής της INTRACOM OPERATIONS Ltd) κατά 50% στην INTRACOM REAL ESTATE INVESTMENT Ltd με έδρα την Κύπρο. H εταιρία δημιουργήθηκε μέσα στο 2025 με ιδρυτές - μετόχους κατά ποσοστό 50%, την INTRACOM OPERATIONS Ltd, και κατά ποσοστό 50%, την επίσης εδρεύουσα στην Κύπρο, εταιρεία ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από τον κ. Γ. Μουνδρέα, GREEN HYDEPARK INVESTMENT Ltd.

8. H INTRACOM REAL ESTATE INVESTMENT Ltd συμμετέχει στο European Properties Investment Fund (EPIF) με έδρα το Λουξεμβούργο, με σκοπό την επένδυση σε ακίνητα και τη διαχείρισή τους, για δημιουργία υπεραξίας και πώλησής τους. Μέχρι σήμερα, το fund έχει ήδη υλοποιήσει επενδύσεις ύψους €23 εκατ. σε Ελλάδα και Ιταλία.