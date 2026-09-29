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ΕΣΗΕΑ: Απεβίωσε ο Χριστόφορος Κονταξής
Ειδήσεις
17:35 - 29 Σεπ 2026

ΕΣΗΕΑ: Απεβίωσε ο Χριστόφορος Κονταξής

Reporter.gr Newsroom

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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατο του συναδέλφου, Χριστόφορου Κονταξή, ο οποίος απεβίωσε χθες σε ηλικία 94 ετών.

Ο Χριστόφορος Κονταξής γεννήθηκε στον Βρονταμά Λακωνίας το 1932. Φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών και μιλούσε τη γαλλική γλώσσα.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1964 στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», ως αθλητικός συντάκτης. Στη συνέχεια, μεταπήδησε στο κοινοβουλευτικό και πολιτικό ρεπορτάζ και εργάστηκε στις εφημερίδες «Απογευματινή», «Μακεδονία», στο περιοδικό «Ταχυδρόμος» και από το 1974 στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση. Στην ΕΡΤ διήνυσε το μέγιστο του εργασιακού του βίου. Διετέλεσε διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΡΑ 1 και από το 1982 ανέλαβε τη διεύθυνση ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ΕΡΤ-2, όπου εμπνεύστηκε και δημιούργησε την εκπομπή «ΕΡΤ-2 στη Βουλή».

Ο Χριστόφορος Κονταξής υπήρξε ένας άξιος συνάδελφος, με πολλές ικανότητες και πλούσια εμπειρία. Υπηρέτησε το δημοσιογραφικό λειτούργημα με ήθος, προσήλωση και επαγγελματισμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του και ιδιαίτερα τις κόρες του Ζέτα και Μαρία, που ακολούθησαν τα βήματά του και αποχαιρετά τον συνάδελφο που εργάστηκε με ζήλο και επαγγελματική ευσυνειδησία.

Η πολιτική κηδεία του Χριστόφορου Κονταξή θα τελεστεί την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, στις 12 μ. στο Κοιμητήριο Καισαριανής. Την ίδια ημέρα, στις 16:15, θα δοθεί στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, ο τελευταίος αποχαιρετισμός.

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