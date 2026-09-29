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Οι χώρες με το υψηλότερο δημόσιο χρέος ανά κάτοικο - Η θέση της Ελλάδας
Οικονομία
08:11 - 29 Σεπ 2026

Οι χώρες με το υψηλότερο δημόσιο χρέος ανά κάτοικο - Η θέση της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom

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Το δημόσιο χρέος συνήθως υπολογίζεται σε τρισεκατομμύρια δολάρια ή ως ποσοστό του ΑΕΠ. Υπάρχει όμως κι ένας πιο άλλος τρόπος να το δει κανείς: πόσο χρέος αναλογεί σε κάθε πολίτη μιας χώρας.

Με βάση στοιχεία του ΟΟΣΑ (OECD), το visualcapitalist συγκρίνει το ακαθάριστο δημόσιο χρέος ανά κάτοικο σε διάφορες χώρες. Τα στοιχεία αφορούν το 2025 και εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ, προσαρμοσμένα ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στην αγοραστική δύναμη.

Πόσο δημόσιο χρέος αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο;

Οι διαφορές είναι σημαντικές ακόμη και μεταξύ οικονομιών με παρόμοιο επίπεδο πλούτου. Δείτε πώς συγκρίνεται το ακαθάριστο δημόσιο χρέος ανά κάτοικο μεταξύ των χωρών του δείγματος:

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Μερικές από τις πιο έντονες διαφορές εμφανίζονται μεταξύ μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών. Το δημόσιο χρέος της Ιταλίας, ύψους 94.002 δολαρίων ανά κάτοικο, είναι σχεδόν διπλάσιο από εκείνο της Γερμανίας, που ανέρχεται σε 47.619 δολάρια, ενώ το Βέλγιο, με 82.089 δολάρια, βρίσκεται σχεδόν στο διπλάσιο επίπεδο από την Ολλανδία, με 42.114 δολάρια.

Σε ολόκληρο το σύνολο των χωρών, η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη: το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ανά κάτοικο είναι σχεδόν 10 φορές υψηλότερο από τα 11.812 δολάρια της Τουρκίας.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση της κατάταξης, με χρέος 73.078 δολάρια ανά κάτοικο, με έξι χώρες να βρίσκονται μπροστά της, τρεις από τις οποίες ευρωπαϊκές.

Σημαντικό είναι ότι υψηλότερο χρέος ανά κάτοικο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μια χώρα δυσκολεύεται να το αποπληρώσει. Η βιωσιμότητα του χρέους εξαρτάται επίσης από παράγοντες όπως το μέγεθος της οικονομίας, το κόστος δανεισμού, τα φορολογικά έσοδα και τη ζήτηση των επενδυτών για το χρέος της χώρας.

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