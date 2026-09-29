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Real Consulting: «Άλμα» 189% στα κέρδη προ φόρων το α’ εξάμηνο
Επιχειρήσεις
18:43 - 29 Σεπ 2026

Real Consulting: «Άλμα» 189% στα κέρδη προ φόρων το α’ εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom

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Σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών του πέτυχε κατά το Α’ Εξάμηνο του 2026 ο Όμιλος Real Consulting, περίοδο κατά την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης του 100% των μετόχων της εταιρείας OTS M.A.E , ενώ παράλληλα ενισχύθηκε και διευρύνθηκε σημαντικά η μετοχική βάση του Ομίλου.

Τα δύο αυτά κομβικής σημασίας γεγονότα αναδεικνύουν την εμπιστοσύνη της νέας ισχυρής ομάδας επενδυτών στις προοπτικές του Ομίλου και ταυτόχρονα δημιουργούν σταθερές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, αυξημένη αξία για τους μετόχους και βελτιωμένες προοπτικές για τους πελάτες και τους εργαζόμενους του.

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου το Α΄ Εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €29,083 εκατ. έναντι €21,489 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αυξημένες κατά 35,34%. Η σημαντική αυτή επίδοση έρχεται ως αποτέλεσμα τόσο της προσήλωσης του Ομίλου στην ορθή διαχείριση των ευκαιριών για οργανική ανάπτυξη όσο και της απόκτησης της εταιρείας OTS, τα οικονομικά μεγέθη της οποίας ενοποιούνται για την περίοδο 19.03.2026-30.06.2026.

Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου σχεδόν διπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν στα €7,156 εκατ. έναντι €3,598 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 98,89%.

Λόγω της σταθερής ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών του, της καλής χρηματοοικονομικής κατάστασης και της σταθερής βάσης των πελατών που διαθέτει ο Όμιλος, τα μικτά αποτελέσματά του αυξήθηκαν κατά 42,05% και ανήλθαν σε €11,986 εκατ. έναντι €8,438 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2025.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν στα €6,408 εκατ., εμφανίζοντας αύξηση 189,30% σε σχέση με τα €2,215 εκατ. το Α΄ Εξάμηνο του 2025, ως αποτέλεσμα τόσο της συστηματικής ανάπτυξης των πωλήσεων όσο και της ταυτόχρονης αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των κύριων κατηγοριών οργανικών εξόδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την περίοδο από 19.03.2026 έως 30.06.2026, η OTS συνέβαλε στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου με έσοδα €6,619 εκατ. και κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) €2,263 εκατ. Εάν η εξαγορά είχε πραγματοποιηθεί την 01.01.2026, η συμβολή της στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου θα ανέρχονταν σε έσοδα €10,353 εκατ. και κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) €3,083 εκατ. αντίστοιχα.

Πέρα από την απόκτηση της OTS και την ενίσχυση και διεύρυνση της μετοχικής της βάσης, κατά το Ά Εξάμηνο 2026 o Όμιλος διατήρησε τη δυναμική του ανάπτυξη, αναλαμβάνοντας και υλοποιώντας νέα έργα υψηλής σημασίας τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συνεχής ανάληψη και επιτυχής υλοποίηση σύνθετων έργων αποτελεί ισχυρή ένδειξη της τεχνολογικής επάρκειας, της εμπιστοσύνης των πελατών και της δυναμικής παρουσίας του ομίλου στην αγορά.

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