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Orilina Properties: Στα €193 εκατ. η προσαρμοσμένη αξία ενεργητικού στο α’ εξάμηνο
Ανακοινώσεις
19:24 - 29 Σεπ 2026

Orilina Properties: Στα €193 εκατ. η προσαρμοσμένη αξία ενεργητικού στο α’ εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom

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Η Orilina Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (ο «Όμιλος») ανακοινώνει προσαρμοσμένη Συνολική Αξία Ενεργητικού (a-GAV) ύψους €193 εκατ. για την 30.06.2026, (έχοντας προβεί σε πληρωμή μερίσματος €4.4εκατ και σε αποπληρωμή δανείου €6.8εκατ),καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ στα λειτουργικά και καθαρά οικονομικά μεγέθη, ως αποτέλεσμα της συνεπούς αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου και της αποτελεσματικής διαχείρισης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του.

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά το Α’ Εξάμηνο 2026 έναντι του Α’ Εξαμήνου 2025 παρουσιάζει:

1. Κύκλος Εργασιών: €20.301χιλ έναντι €3.107χιλ (+ €17.194k)

2. Καθαρά κέρδη μετά από φόρους: €9.038χιλ έναντι €4.201χιλ (+ €4.837k)

3. Προσαρμοσμένα Λειτουργικά κέρδη - EBITDA: €6.702χιλ έναντι €1.911χιλ (+ €4.791k)

Βασικοί Δείκτες

• Προσαρμοσμένη Εσωτερική Αξία Μετοχής (Adjusted NAV p.s.): €1,188

• Καθαρά Κέρδη ανά Μετοχή: €0,06

• Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες: €6.611k

• Προσαρμοσμένες Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις ως προς την Αξία Ακινήτων: -13%

Σημειώνεται ότι η κερδοφορία του Ομίλου παρουσίασε σημαντική ενίσχυση λόγω της αναγνώρισης κερδών από τις πωλήσεις 8 κατοικιών (40% του συνόλου των κατοικιών) στο συγκρότημα Marina Residences by Kengo Kuma.

Μεταγενέστερες Εξελίξεις

Οι πωλήσεις και κρατήσεις από αγοραστές, ανέρχονται σήμερα στο 70% του συνόλου των κατοικιών στο συγκρότημα Marina Residences by Kengo Kuma.

• Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων εισοδήματος του Ομίλου ενισχύθηκε την 22.09.2026 με την απόκτηση νέας κατηγορίας επενδυτικού ακινήτου στην αναπτυσσόμενη αγορά των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων, τιμήματος €6,93 εκατ.

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