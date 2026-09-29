Orilina Properties: Στα €193 εκατ. η προσαρμοσμένη αξία ενεργητικού στο α’ εξάμηνο

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά το Α’ Εξάμηνο 2026 έναντι του Α’ Εξαμήνου 2025 παρουσιάζει:
1. Κύκλος Εργασιών: €20.301χιλ έναντι €3.107χιλ (+ €17.194k)
2. Καθαρά κέρδη μετά από φόρους: €9.038χιλ έναντι €4.201χιλ (+ €4.837k)
3. Προσαρμοσμένα Λειτουργικά κέρδη - EBITDA: €6.702χιλ έναντι €1.911χιλ (+ €4.791k)
Βασικοί Δείκτες
• Προσαρμοσμένη Εσωτερική Αξία Μετοχής (Adjusted NAV p.s.): €1,188
• Καθαρά Κέρδη ανά Μετοχή: €0,06
• Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες: €6.611k
• Προσαρμοσμένες Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις ως προς την Αξία Ακινήτων: -13%
Σημειώνεται ότι η κερδοφορία του Ομίλου παρουσίασε σημαντική ενίσχυση λόγω της αναγνώρισης κερδών από τις πωλήσεις 8 κατοικιών (40% του συνόλου των κατοικιών) στο συγκρότημα Marina Residences by Kengo Kuma.
Μεταγενέστερες Εξελίξεις
Οι πωλήσεις και κρατήσεις από αγοραστές, ανέρχονται σήμερα στο 70% του συνόλου των κατοικιών στο συγκρότημα Marina Residences by Kengo Kuma.
• Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων εισοδήματος του Ομίλου ενισχύθηκε την 22.09.2026 με την απόκτηση νέας κατηγορίας επενδυτικού ακινήτου στην αναπτυσσόμενη αγορά των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων, τιμήματος €6,93 εκατ.