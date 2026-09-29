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Επαμεινώνδας Εμπειρίκος: Στην κορυφή των ναυλώσεων VLCC με πάνω από 1 εκατ. δολάρια την ημέρα
Ναυτιλία
08:42 - 29 Σεπ 2026

Επαμεινώνδας Εμπειρίκος: Στην κορυφή των ναυλώσεων VLCC με πάνω από 1 εκατ. δολάρια την ημέρα

Γιώργος Σ. Σκορδίλης

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Η ναύλωση του δεξαμενόπλοιου κλάσης VLCC «Skopelos» της Aeolos Shipmanagement με 1.077.168 δολάρια φέρνει τον Επαμεινώνδα Εμπειρίκο στην πρώτη θέση των μεγαλύτερων ναυλώσεων VLCC που καταγράφηκαν από την 1η έως την 24η Σεπτεμβρίου.

Η εν λόγω ναύλωση είναι η μοναδική από τις έξι κορυφαίες ολοκληρωμένες συμφωνίες της περιόδου που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο δολάρια την ημέρα.

Μέσα σε λίγους μήνες, δύο πλοία που συνδέονται με την εταιρεία του εμφανίστηκαν στις πιο ακριβές ναυλώσεις της αγοράς. Τον Μάρτιο ήταν το «Kalamos», με αναφερόμενη απόδοση 770.000 δολαρίων ημερησίως. Τώρα το «Skopelos» περνά το όριο του ενός εκατομμυρίου.

Η απόσταση από τις επόμενες συμφωνίες είναι ενδεικτική της ψυχολογίας που επικρατεί αυτή τη χρονική στιγμή στη ναυλαγορά των VLCC.

Το «Front Morgan» της Frontline ακολουθεί με 855.750 δολάρια ημερησίως και το «Achelios» της Dynacom με 847.810 δολάρια. Έπονται το «Front Empire» με 820.488 δολάρια, το «New Cesar» με 763.602 δολάρια και το «DHT Bronco» με 675.651 δολάρια.

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