BRIGHT GROUP: Ο Σωτήρης Μπατζιάς αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Strategy & Transformation Officer

Το BRIGHT GROUP, ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος ελληνικός Όμιλος συμβουλευτικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, ανακοινώνει την ένταξη του Σωτήρη Μπατζιά στο δυναμικό του, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Group Chief Strategy & Transformation Officer. Από τη νέα του θέση, ο κ. Μπατζιάς θα συμβάλει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου, με έμφαση στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού, την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Ο Σωτήρης Μπατζιάς διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, εταιρικού μετασχηματισμού, χρηματοοικονομικής ανάλυσης, αξιολόγησης επενδύσεων και βελτίωσης της επιχειρησιακής απόδοσης. Στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει αναλάβει ηγετικούς ρόλους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων έργων στρατηγικής ανάπτυξης, μετασχηματισμού και βελτίωσης της απόδοσης, συνεργαζόμενος με σημαντικές επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Πριν από την ένταξή του στο BRIGHT GROUP, διετέλεσε Partner στη Deloitte Ελλάδος, στον τομέα Strategy & Transactions, όπου είχε πολυετή πορεία σε θέσεις αυξανόμενης ευθύνης στον χώρο της στρατηγικής συμβουλευτικής. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος MSc από το University of Leeds, καθώς και MBA με ειδίκευση στο Finance από το Leeds University Business School.

Η ένταξη του κ. Μπατζιά ενισχύει περαιτέρω τη διοικητική ομάδα του BRIGHT GROUP, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Όμιλος διευρύνει τις δραστηριότητές του και επενδύει στην περαιτέρω εξέλιξη των δυνατοτήτων του, με στόχο τη διαρκή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του και της αξίας που προσφέρει στους πελάτες του.

Με αφορμή την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, ο Σωτήρης Μπατζιάς δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά να εντάσσομαι στο BRIGHT GROUP. Εκτιμώ ιδιαίτερα την επιχειρηματική προσέγγιση του Ομίλου και τον συνδυασμό συμβουλευτικής γνώσης και τεχνολογίας που χαρακτηρίζει τη δραστηριότητά του. Προσβλέπω στη συνεργασία με τη διοικητική ομάδα και τους ανθρώπους του BRIGHT GROUP και στη δυνατότητα να συνεισφέρω με την εμπειρία και τη γνώση μου στη διαμόρφωση και υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων και προτεραιοτήτων του Ομίλου».

Καλωσορίζοντας τον κ. Μπατζιά, ο Γιώργος Πουλόπουλος, CEO του BRIGHT GROUP, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο Σωτήρης Μπατζιάς εντάσσεται στη δυναμική ομάδα του BRIGHT GROUP. Η εκτενής εμπειρία του, καθώς και η αναλυτική και κριτική προσέγγισή του, αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο σε αυτή τη συγκυρία. Είμαι βέβαιος ότι, μαζί με την ομάδα μας, θα συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των στόχων μας και στην περαιτέρω εξέλιξη του BRIGHT GROUP, ενισχύοντας παράλληλα τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας».