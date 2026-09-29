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ελίν: Σημαντική μείωση δανεισμού σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον
Επιχειρήσεις
18:28 - 29 Σεπ 2026

ελίν: Σημαντική μείωση δανεισμού σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον

Reporter.gr Newsroom

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Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα (29/9), ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ελίν ανήλθε κατά το α’ εξάμηνο του 2026 σε €612,08 εκατ. έναντι €1.144,14 εκατ. το 2025. Για την ίδια χρονική περίοδο, τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €17,35 εκατ. έναντι €30,71 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το α’ εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν σε -€2,96 εκατ. έναντι €10,54 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε -€10,60 εκατ. έναντι €1,09 εκατ. του περσινού εξαμήνου.

Παράλληλα, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά 69%, διαμορφούμενος σε €29,16 εκατ., από €92,80 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Αποτελέσματα μητρικής εταιρίας ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κατά το α’ εξάμηνο του 2026 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε -€4,08 εκατ. έναντι €9,84 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2025. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε -€10,59 εκατ. έναντι €1,55 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2025, ενώ ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε κατά 69%, σε €27,94 εκατ., από €89,46 εκατ.

H σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών καυσίμων και των ναύλων, σε συνδυασμό με την υποχρέωση εκτέλεσης προσυμφωνημένων συμβολαίων που είχαν συναφθεί κατά το προηγούμενο έτος υπό διαφορετικές συνθήκες αγοράς και τιμολόγησης στη δραστηριότητα του Διεθνούς Εμπορίου, επιβάρυναν τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου, έπειτα από σειρά ετών υψηλής κερδοφορίας. Η συγκεκριμένη επίδραση έχει συγκυριακό και μη επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, καθώς οι σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις ολοκληρώθηκαν εντός του β’ τριμήνου 2026.

Στην εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών, η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από τον Μάρτιο έως το τέλος Ιουνίου 2026 συμπίεσε τα περιθώρια κερδοφορίας, παρά τη θετική πορεία των όγκων πωλήσεων στα καύσιμα κίνησης και τη συνεχιζόμενη διεύρυνση του πελατολογίου της Εταιρίας.

Μετά από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρώτο εξάμηνο, η ελίν εστιάζει σταθερά στην ενίσχυση της θέσης της στην εγχώρια αγορά, στην ποιοτική αναβάθμιση του δικτύου της και στη βελτίωση της λειτουργικής της αποδοτικότητας σε όλες τις εμπορικές της δραστηριότητες, με στόχο τη σταδιακή αποκατάσταση της κερδοφορίας και τη δημιουργία σταθερής πορείας ανάκαμψης. Παράλληλα, στη δραστηριότητα του Διεθνούς Εμπορίου εφαρμόζει πιο επιλεκτική εμπορική πολιτική, με έμφαση στη διασφάλιση των περιθωρίων και στην ορθολογικότερη διαχείριση του κινδύνου.

Η άρση του πλαφόν από την 1η Ιουλίου και η ολοκλήρωση των επιβαρυντικών συμβατικών υποχρεώσεων στη δραστηριότητα του Διεθνούς Εμπορίου δημιουργούν ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο για το δεύτερο εξάμηνο. Ωστόσο, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η ελίν εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, προσαρμόζοντας την πολιτική της και παραμένοντας σταθερή στο επενδυτικό της πρόγραμμα και στη στρατηγική ενίσχυσης των εμπορικών δραστηριοτήτων της. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η ελίν προχωρά άμεσα σε μια σημαντική επένδυση στον ψηφιακό της μετασχηματισμό, ενισχύοντας τις υποδομές που θα στηρίξουν την επόμενη φάση ανάπτυξής της.

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