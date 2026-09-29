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Καφούνης: Η τεχνολογία πρέπει να μειώνει και όχι να αυξάνει τη γραφειοκρατία και το κόστος λειτουργίας
Επιχειρήσεις
17:00 - 29 Σεπ 2026

Καφούνης: Η τεχνολογία πρέπει να μειώνει και όχι να αυξάνει τη γραφειοκρατία και το κόστος λειτουργίας 

Reporter.gr Newsroom

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Την άμεση μετάθεση των προθεσμιών για δύο από τις σημαντικότερες ψηφιακές υποχρεώσεις που καλούνται να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις ζητά η ΕΣΕΕ, προειδοποιώντας ότι η σχεδόν ταυτόχρονη ενεργοποίηση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής και της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης δημιουργεί ασφυκτικό πλαίσιο προσαρμογής, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Σταύρος Καφούνης, καταθέτει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μετάθεσης των δύο υποχρεώσεων, ώστε η αγορά να διαθέτει τον αναγκαίο χρόνο για τεχνική προετοιμασία, εκπαίδευση και προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Τι ζητά συγκεκριμένα η ΕΣΕΕ

Για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, προτείνεται:

  • Εξάμηνη μετάθεση της υποχρεωτικής εφαρμογής της Β1΄ Φάσης, η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου 2026.
  • Πιλοτική εφαρμογή έως τον Ιούνιο του 2027, χωρίς κυρώσεις, προκειμένου επιχειρήσεις, λογιστές και πάροχοι να προσαρμοστούν ομαλά στο νέο σύστημα.

Για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, ζητείται:

  • Εξάμηνη μετάθεση της υποχρεωτικής εφαρμογής, έως την 1η Απριλίου 2027.

Δύο μεγάλες αλλαγές, την ίδια στιγμή

Το ζήτημα δεν είναι η κατεύθυνση της μεταρρύθμισης, την οποία η ΕΣΕΕ στηρίζει σταθερά, αλλά ο χρόνος και οι πραγματικές συνθήκες εφαρμογής της.

Η σχεδόν ταυτόχρονη ενεργοποίηση των δύο μέτρων πολλαπλασιάζει τις απαιτήσεις για επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και παρόχους λογισμικού, σε μια περίοδο κατά την οποία σημαντικό μέρος της αγοράς δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις αναγκαίες τεχνικές και οργανωτικές προσαρμογές.

Ιδιαίτερα το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής προϋποθέτει ένα σύνθετο πλέγμα διαβίβασης δεδομένων για τη διακίνηση και την παραλαβή αγαθών, καθώς και για τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των αποθεμάτων. Για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτό συνεπάγεται νέες τεχνικές απαιτήσεις, αναβάθμιση υποδομών, εκπαίδευση προσωπικού και πρόσθετο κόστος συμμόρφωσης.

Στην εξίσωση προστίθενται οι πρόσφατες αναβαθμίσεις των myDATA και timologio, οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων και παρόχων, αλλά και προβλήματα που έχουν καταγραφεί στην εμφάνιση και τη σύνοψη ηλεκτρονικών παραστατικών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η υποχρεωτική Ηλεκτρονική Τιμολόγηση αποτελεί μία ακόμη σημαντική αλλαγή που πρέπει να ενσωματωθεί σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τον φόρτο για επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και παρόχους και, μαζί, τον κίνδυνο λαθών και τεχνικών δυσλειτουργιών.

Σταύρος Καφούνης: «Η παράταση είναι προϋπόθεση επιτυχίας, όχι αναβολή της μεταρρύθμισης»

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Σταύρος Καφούνης, δήλωσε:

«Η ψηφιακή μετάβαση του ελληνικού εμπορίου είναι αναγκαία και η ΕΣΕΕ την έχει στηρίξει από την πρώτη στιγμή. Για να πετύχει, όμως, πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη και όχι μόνο στο χρονοδιάγραμμα. Χρειάζεται χρόνος, λειτουργικά και ευέλικτα εργαλεία, πραγματική τεχνική ετοιμότητα και ουσιαστική μέριμνα για το κόστος που συνεπάγεται η προσαρμογή, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.Δεν ζητάμε να ανακοπεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Ζητάμε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να πετύχει. Η Πολιτεία πρέπει να λάβει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και να δώσει τον αναγκαίο χρόνο προσαρμογής. Η παράταση δεν είναι αναβολή της μεταρρύθμισης· είναι προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή της.Η τεχνολογία πρέπει να μειώνει τη γραφειοκρατία και το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης, όχι να τα αυξάνει. Αυτός πρέπει να είναι ο τελικός στόχος κάθε βήματος ψηφιακού εκσυγχρονισμού».

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