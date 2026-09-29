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Γεωργιάδης: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τα στοιχεία για τις εταιρείες του Πατούλη – Όλοι ελεγχόμαστε
Υγεία
17:04 - 29 Σεπ 2026

Γεωργιάδης: Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τα στοιχεία για τις εταιρείες του Πατούλη – Όλοι ελεγχόμαστε

Reporter.gr Newsroom

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Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, και εταιρείες που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης τις τελευταίες ημέρες.

Η απόφαση ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τα πρώτα αποτελέσματα της λειτουργίας του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό διαδικτυακών αναφορών και διαφημίσεων ιατρικών υπηρεσιών.

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι τα στοιχεία είχαν αποσταλεί στο υπουργείο από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και κρίθηκε σκόπιμο να διαβιβαστούν στην ανεξάρτητη αρχή προκειμένου να εξεταστούν αρμοδίως.

«Εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί, ήμουν υποχρεωμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προσθέτοντας: «Τα διαβίβασα όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει έλεγχο. Ο κύριος Πατούλης είναι φίλος μου αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε».

Η διαβίβαση των στοιχείων σηματοδοτεί την έναρξη της προβλεπόμενης ελεγκτικής διαδικασίας και δεν αποτελεί από μόνη της διαπίστωση παράβασης. Τα σχετικά ζητήματα θα εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές.

Τα πρώτα αποτελέσματα του MedWatch

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας παρουσίασε τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία του MedWatch, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει διαδικτυακές διαφημίσεις και αναφορές που ενδέχεται να παραβιάζουν το ισχύον πλαίσιο για την προβολή ιατρικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μέσα στις πρώτες ημέρες λειτουργίας του εργαλείου οι σχετικές διαδικτυακές διαφημίσεις μειώθηκαν κατά 91%. Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, από 141 διαφημίσεις που είχαν εντοπιστεί αρχικά, ο αριθμός τους μειώθηκε σε 13.

Ο υπουργός απέδωσε την εξέλιξη, μεταξύ άλλων, στην απόσυρση διαφημιστικού περιεχομένου από επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ενδέχεται να φοβήθηκαν ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με ελέγχους. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα λεγόμενα «κόκκινα» ευρήματα παρουσιάζουν σταδιακή μείωση, την οποία συνέδεσε με αυξημένη συμμόρφωση.

Εκατοντάδες ευρήματα σε ιατρεία και επιχειρήσεις

Με βάση την παρουσίαση του υπουργείου Υγείας, το MedWatch έχει εντοπίσει μέχρι σήμερα:

119 ευρήματα σε οδοντιατρεία σχετικά με υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ.

231 ευρήματα που αφορούν αναφορές σε θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε χώρους όπου απαιτείται έγκριση του ΕΟΦ. Από αυτά, 135 αφορούν ιατρεία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής.

911 διαδικτυακά περιεχόμενα που σχετίζονται με «botox spots», άλλες ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος, για τις οποίες ο υπουργός ανέφερε ότι απαγορεύεται η διαφήμιση.

468 περιπτώσεις στις οποίες μη γιατροί εμφανίζονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις.

16 ευρήματα που, σύμφωνα με την παρουσίαση, αφορούν περιπτώσεις άμεσης συνταγογράφησης.

5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας στην επωνυμία τους, μεταξύ των οποίων τρία κέντρα φυσικοθεραπείας.

Τα ευρήματα διαβιβάζονται στους αρμόδιους Ιατρικούς Συλλόγους και, όπου απαιτείται, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για περαιτέρω έλεγχο.

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