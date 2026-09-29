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Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν: «Στενεύει το παράθυρο» για την αποκατάσταση των δασών
Περιβάλλον
18:00 - 29 Σεπ 2026

Τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν: «Στενεύει το παράθυρο» για την αποκατάσταση των δασών

Reporter.gr Newsroom

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Ο κόσμος αντιμετωπίζει ένα «στενό παράθυρο ευκαιρίας» για την αποκατάσταση των δασών, τα οποία είναι απαραίτητα για την επισιτιστική ασφάλεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, προειδοποιεί έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Guardian, περισσότερα από 489 εκατομμύρια εκτάρια δασών, έκταση που αντιστοιχεί σε 1,2 δισεκατομμύρια στρέμματα, έχουν αποψιλωθεί από το 1990, ενώ ακόμη μεγαλύτερη έκταση έχει υποβαθμιστεί, αναφέρει ο Οργανισμός, καλώντας τις κυβερνήσεις να καταστήσουν την αποκατάσταση των δασών εθνική προτεραιότητα.

Η έκθεση «Η κατάσταση των δασών του κόσμου» αναγνωρίζει ότι έχουν σημειωθεί πρόσφατα βήματα προόδου στην προστασία και τη φύτευση δέντρων σε ολόκληρο τον κόσμο, επισημαίνει όμως ότι η δράση δεν έχει συμβαδίσει με τις δεσμεύσεις.

Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες πρωτοβουλίες έχουν δεσμευτεί να θέσουν περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο εκτάρια γης υπό καθεστώς αποκατάστασης. Ωστόσο, μόλις το ένα πέμπτο περίπου αυτής της έκτασης αποκαθίσταται στην πράξη, επισημαίνει η έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), σημειώνοντας ότι «η πρόοδος είναι άνιση και ανεπαρκής για να καλύψει τις αυξανόμενες παγκόσμιες ανάγκες».

Ο κρίσιμος ρόλος των δασών στην επισιτιστική ασφάλεια

Τα δάση, τα οποία καλύπτουν 4,14 δισεκατομμύρια εκτάρια, δηλαδή περίπου το ένα τρίτο της χερσαίας επιφάνειας της Γης, αποθηκεύουν 714 γιγατόνους άνθρακα και φιλοξενούν έως και το 80% της παγκόσμιας χερσαίας βιοποικιλότητας. Διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των βροχοπτώσεων και στη μείωση της πείνας, καθώς σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού εξαρτάται από αυτά για την εξασφάλιση των μέσων διαβίωσής του.

Οι απειλές εντείνονται. Κάθε χρόνο, περίπου 127 εκατομμύρια εκτάρια δασών επηρεάζονται από πυρκαγιές, ενώ επιπλέον ζημιές προκαλούνται από έντομα, ασθένειες και ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτό καθιστά τα δάση ολοένα πιο ευάλωτα, καθώς οι επιπτώσεις αυτές προστίθενται στις πιέσεις που ασκούνται από την επέκταση των γεωργικών εκτάσεων, την κλιματική κρίση, τη ρύπανση και την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων και άλλων πόρων.

«Αυτό το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ ζήτησης και βιώσιμης προσφοράς αναδεικνύει μια διαρθρωτική ανισορροπία που απειλεί τόσο την οικολογική ακεραιότητα όσο και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των οικονομιών που βασίζονται στα δάση», αναφέρει η έκθεση.

Σύμφωνα με την έκθεση, η λήψη διορθωτικών μέτρων για τα δάση και άλλα υποβαθμισμένα οικοσυστήματα θα ωφελούσε τους ανθρώπους, την επισιτιστική ασφάλεια και την οικονομία. Η αποκατάσταση 1 δισεκατομμυρίου εκταρίων εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποφέρει οφέλη ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίου δολαρίων ετησίως.

Ο γενικός διευθυντής του FAO, Κου Ντονγκγιού, δήλωσε ότι η έκθεση «καθιστά σαφές πως η αποκατάσταση των δασών και των τοπίων δεν αποτελεί απλώς περιβαλλοντική προτεραιότητα, αλλά στρατηγική επένδυση σε ανθεκτικά αγροδιατροφικά συστήματα και στην αγροτική ανάπτυξη».

Όπως ανέφερε: «Το παράθυρο για δράση στενεύει και η καθυστερημένη ή κακώς σχεδιασμένη αποκατάσταση θα αυξήσει το μακροπρόθεσμο κόστος, θα επιδεινώσει τις ανισότητες και θα κινδυνεύσει να εγκλωβίσει τα τοπία σε μη βιώσιμες πορείες. Δεδομένης της συνεχιζόμενης απώλειας και υποβάθμισης των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στη γη, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να ενισχυθούν σημαντικά οι αποτελεσματικές δράσεις αποκατάστασης».

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