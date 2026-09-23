AS Company: Αύξηση 27,9% στα EBITDA και 4,2% στον τζίρο το α’ εξάμηνο

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €15,95 εκατ., έναντι €15,31 εκατ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,19%.
Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 52,21%, έναντι 48,32% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 3,89 ποσοστιαίες μονάδες.
Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €3,17 εκατ., έναντι €2,48 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 27,88%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 19,85%, έναντι 16,18% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3,12 εκατ., έναντι €1,83 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 70,02%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €2,35 εκατ., έναντι €1,42 εκατ., αυξημένα κατά 65,09%.
Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν και οι λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες ανήλθαν σε €7,10 εκατ., έναντι €3,82 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 85,98% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στην είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων που είχαν διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη χρήση, ως αποτέλεσμα των αυξημένων πωλήσεων του 2025. Η είσπραξη των εν λόγω απαιτήσεων κατά την τρέχουσα περίοδο ενίσχυσε σημαντικά τις ταμειακές εισροές και τη ρευστότητα του Ομίλου.
Η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου παραμένει ισχυρή. Ο Όμιλος διατηρεί μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, ενώ το σύνολο των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και λοιπών επενδύσεων στις 30.6.2026 ανήλθαν σε €28,48 εκατ., έναντι €21,17 εκατ. στις 30.6.2025.
H ανάλυση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων & λοιπών επενδύσεων παρατίθεται στο παρακάτω πίνακα.
Παράλληλα, το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €35,66 εκατ., έναντι €29,78 εκατ. στις 30.6.2025, σημειώνοντας αύξηση 19,7%, ενώ το καθαρό λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 11,3%.
Ο Όμιλος συνεχίζει να προσφέρει αξία στους μετόχους, διατηρώντας σταθερή πολιτική μερισμάτων και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση.