AS Company: Αύξηση 27,9% στα EBITDA και 4,2% στον τζίρο το α’ εξάμηνο

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Η AS COMPANY Α.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το Α’ εξάμηνο του 2026. Κατά την περίοδο 1.1.2026 – 30.6.2026, ο Όμιλος διατήρησε τη θετική αναπτυξιακή του πορεία, παρουσιάζοντας παράλληλα σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, των περιθωρίων και των λειτουργικών ταμειακών ροών.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €15,95 εκατ., έναντι €15,31 εκατ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,19%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 52,21%, έναντι 48,32% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 3,89 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €3,17 εκατ., έναντι €2,48 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 27,88%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 19,85%, έναντι 16,18% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3,12 εκατ., έναντι €1,83 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 70,02%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €2,35 εκατ., έναντι €1,42 εκατ., αυξημένα κατά 65,09%.

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν και οι λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες ανήλθαν σε €7,10 εκατ., έναντι €3,82 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 85,98% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στην είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων που είχαν διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη χρήση, ως αποτέλεσμα των αυξημένων πωλήσεων του 2025. Η είσπραξη των εν λόγω απαιτήσεων κατά την τρέχουσα περίοδο ενίσχυσε σημαντικά τις ταμειακές εισροές και τη ρευστότητα του Ομίλου.

Η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου παραμένει ισχυρή. Ο Όμιλος διατηρεί μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, ενώ το σύνολο των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και λοιπών επενδύσεων στις 30.6.2026 ανήλθαν σε €28,48 εκατ., έναντι €21,17 εκατ. στις 30.6.2025.

H ανάλυση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων & λοιπών επενδύσεων παρατίθεται στο παρακάτω πίνακα.

Παράλληλα, το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €35,66 εκατ., έναντι €29,78 εκατ. στις 30.6.2025, σημειώνοντας αύξηση 19,7%, ενώ το καθαρό λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 11,3%.

Ο Όμιλος συνεχίζει να προσφέρει αξία στους μετόχους, διατηρώντας σταθερή πολιτική μερισμάτων και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση.