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Χρηματιστήριο Αθηνών: Πρωταθλητής αποδόσεων το 2025 – Πού οφείλεται η προτίμηση των ξένων επενδυτών
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11:19 - 20 Ιουλ 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πρωταθλητής αποδόσεων το 2025 – Πού οφείλεται η προτίμηση των ξένων επενδυτών

Reporter.gr Newsroom
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Θετικό είναι το σκηνικό στη χρηματιστηριακή αγορά χάρη στα συνεχή υψηλά 15ετίας, το σερί θετικών αποδόσεων και την κερδοφορία, το οποίο συμπληρώνει εννέα συνεχείς μήνες ανόδου, ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ για πρώτη φορά στα χρηματιστηριακά χρονικά, παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά bull market.  

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, με βάση το κλείσιμο της περασμένης Πέμπτης, βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης των αγορών για το 2025 με κέρδη 34,86%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν η Σεούλ (+33,04%) και της Βαρσοβίας (+32,56%).

Υπεραποδίδει, μάλιστα, των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών (DAX-30 +22,41%, FTSE-100 +9,78%, CAC-40 +5,98%), αλλά και των δεικτών της Wall Street (Nasdaq +8,15%, S&P-500 +7,07%, Dow Jones +4,56%).

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, παρά την άνοδο, παραμένει ελκυστική, εάν κάποιος δίνει τη σχέση κεφαλαιοποίησης της αγοράς σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδος. Με βάση την εκτίμηση για ΑΕΠ στα 240 δισ. ευρώ το 2025 η κεφαλαιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία ανέρχεται στα 130 δισ. ευρώ, αντιστοιχεί λίγο υψηλότερα από το 50% του ΑΕΠ.

Σε πρόσφατη ανάλυση η JP Morgan επισημαίνει ότι η αναλογία μεσαίων αποδόσεων και χαμηλού ρίσκου δικαιολογεί τη σύσταση overweight για το ελληνικό χρηματιστήριο. Στα θετικά στοιχεία επισημαίνονται επίσης οι επιστροφές κεφαλαίου από τις τράπεζες (με μερισματικές αποδόσεις 10% και επαναγορές μετοχών) και η ανάπτυξη του 2%. Επιπλέον, οι τράπεζες εμφανίζουν discount 20% με βάση το P/E, έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η JP Morgan συγκαταλέγει την Ελλάδα στη λίστα των χωρών που παρουσιάζουν μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες. Για την Ελλάδα αναφέρει ότι είναι λιγότερο εκτεθειμένη σε δασμολογικούς κινδύνους, δεδομένου ότι ο τουρισμός είναι το βασικό εξαγωγικό προϊόν. Για το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι από τα πλέον ελκυστικά στον κόσμο, καθώς η κεφαλαιοποίηση του αντιστοιχεί στο 50% του ΑΕΠ, όταν αλλού κινείται στο 70%, 80% και 100%!

Η ελληνική αγορά μπορεί να προσελκύσει μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, τονίζει ο οίκος. Το ευρύ discount δικαιολογεί υπεραπόδοση.

Όπως σημειώνει η μετοχική αγορά των ΗΠΑ διαπραγματεύεται με P/E άνω των 21 φορών. Αντιθέτως, η Ελλάδα διατηρεί θετική σχετική θέση εντός του περιφερειακού πλαισίου της Ευρώπης, με δείκτες αποτίμησης 8,7 φορές και discount 31% σε σχέση με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο της και 31% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αγορές.

Η Goldman Sachs δίνει τιμή -στόχο για τον ΓΔΤ στις 2.100 μονάδες και αναβαθμίζει την Ελλάδα σε βασικό προορισμό για διεθνείς επενδυτές στις αναδυόμενες αγορές, προβάλλοντας ισχυρές αποδόσεις και ελκυστικές αποτιμήσεις, ιδίως στον τραπεζικό τομέα.

Το forward P/E της Ελλάδας είναι κάτω από τον μέσο όρο των αναδυόμενων. Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τραπεζικό κλάδο της Ανατολικής Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια ανόδου, παρά τις υψηλές αποδόσεις που έχουν ήδη καταγράψει.

Η ελληνική αγορά εκτιμά η Goldman ότι είναι από τις πιο ελκυστικές στην περιοχή, αφού τοποθετεί τη μερισματική απόδοση στο 5%, τη στιγμή που για το σύνολο των αναδυόμενων αγορών είναι στο 3% και για τις αγορές της περιοχές της Ευρώπης, στο 2%.

Η Optima Research διατηρεί τη θετική της στάση για το υπόλοιπο του 2025 και εκτιμά ότι η ελληνική αγορά παραμένει ελκυστική, ιδιαίτερα στο τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον.

Καταλυτικό ρόλο διαδραματίζουν οι εταιρικές εξελίξεις, όπως οι κινήσεις της Unicredit με την Alpha Bank, της Metlen με το LSE, η συμφωνία EURONEXT με το ΧΑ, δίνουν ώθηση. Η αύξηση του ΑΕΠ 2,2% το πρώτο τρίμηνο, σε σχέση με μόλις 0,6% για τον μέσο όρο της ΕΕ, συνιστά παράγοντα στήριξης.

Σημειώνει ότι ο δείκτης P/E έχει ανέβει στο 10, παραμένοντας όμως 35% χαμηλότερος σε σύγκριση με τις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Οι καθαρές εισροές των ξένων το πρώτο εξάμηνο έφτασαν τα 454,6 εκατ. Η συναλλακτική δραστηριότητα ενισχύθηκε 76,8%, με τους ξένους επενδυτές να αντιπροσωπεύουν το 61,9%.

Οι τράπεζες

Παρά την υπεραπόδοση των τραπεζών από τις αρχές του έτους, διεθνείς και εγχώριοι επενδυτικοί οίκοι, ανανεώνουν την ψήφο εμπιστοσύνης προς τις ελληνικές τράπεζες.

Η Goldman Sachs βλέπει συνέχεια στην ανοδική πορεία του κλάδου, στηριζόμενη σε ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Οι ελληνικές τράπεζες είναι από τις φθηνότερες και πιο ελκυστικές στην Ευρώπη, σύμφωνα με την UBS.

Υψηλά περιθώρια ανόδου για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών διαπιστώνει και η Bank of America, καθώς οι αποτιμήσεις τους παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Η αποτίμηση των ελληνικών τραπεζών είναι χαμηλότερη από 7 φορές την κερδοφορία τους και ο λόγος της αποτίμησης προς τη λογιστική τους αξίας (P/TBV) είναι χαμηλότερος από τη μονάδα, ενώ στις ευρωπαϊκές τράπεζες είναι μεγαλύτερος. Το story της αύξησης δανείων και των υψηλών μερισματικών αποδόσεων οδηγεί σε ισχυρή άνοδο τις τραπεζικές μετοχές, σύμφωνα με την Axia Research και εκτιμά ότι παρά τις παγκόσμιες αβεβαιότητες ότι οι τράπεζες είναι καλά εξοπλισμένες για να διατηρήσουν τη θετική τους απόδοση. Η Eurobank Equities σημειώνει ότι, παρά το ράλι οι αποτιμήσεις τους παραμένουν μη απαιτητικές. Ενώ αναγνωρίζει τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους, βλέπει περιθώρια για περαιτέρω ανοδική πορεία στις αναβαθμίσεις κερδών και οφέλη από την πιθανή αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές.

Η ανάλυση εστιάζει σε τρεις βασικούς καταλύτες: τα θετικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, τις στρατηγικές κινήσεις σε επίπεδο εξαγορών και τις ευνοϊκές προοπτικές αποδόσεων στους μετόχους.

Η Alpha Finance εκτιμά ότι η οργανική κερδοφορία παραμένει σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς η ισχυρή πιστωτική επέκταση και οι θετικές τάσεις στα έσοδα από προμήθειες λειτουργούν αντισταθμιστικά της αρνητικής επίπτωσης στο καθαρό έσοδο τόκων λόγου του χαμηλότερου επιτοκιακού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Alpha Finance, οι τράπεζες διαθέτουν επιπλέον κεφαλαιακά περιθώρια περίπου Euro4 δισ. για μελλοντικές κινήσεις, ενώ και οι διοικήσεις των τραπεζών εμφανίζονται πλέον περισσότερο πρόθυμες να εξετάσουν κινήσεις εξαγορών με στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας.

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