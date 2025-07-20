Το μήνυμα Δένδια για τα 51 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο

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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε σημερινή (20/7) ανάρτησή του στο Χ, σχετικά με τη θλιβερή επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, σημειώνει: «51 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, 20 Ιουλίου 1974. Κύπρος. Δεν ξεχνώ».

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανήρτησε μία φωτογραφία από το Μνημείο Πεσόντων στην Κύπρο, που βρίσκεται στο Άλσος Στρατού, με τους στίχους του Γιώργου Σεφέρη:

«Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί,

ο ουρανός είναι λίγος, θάλασσα δεν υπάρχει,

ό,τι σκοτώνουν τη μέρα τ΄ αδειάζουν με κάρα

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πίσω από τη ράχη…

Θα γίνει η Ανάσταση μιάν αυγή. Πώς λάμπουν

την 'Ανοιξη τα δέντρα θα ροδαμίσει του όρθρου

η μαρμαρυγή. Θα ξαναγίνει το πέλαγος και πάλι

κύμα θα τινάξει την Αφροδίτη.

Είμαστε ο σπόρος που πεθαίνει.»