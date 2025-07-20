Το μήνυμα Δένδια για τα 51 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανήρτησε μία φωτογραφία από το Μνημείο Πεσόντων στην Κύπρο, που βρίσκεται στο Άλσος Στρατού, με τους στίχους του Γιώργου Σεφέρη:
«Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί,
ο ουρανός είναι λίγος, θάλασσα δεν υπάρχει,
ό,τι σκοτώνουν τη μέρα τ΄ αδειάζουν με κάρα
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πίσω από τη ράχη…
Θα γίνει η Ανάσταση μιάν αυγή. Πώς λάμπουν
την 'Ανοιξη τα δέντρα θα ροδαμίσει του όρθρου
η μαρμαρυγή. Θα ξαναγίνει το πέλαγος και πάλι
κύμα θα τινάξει την Αφροδίτη.
Είμαστε ο σπόρος που πεθαίνει.»