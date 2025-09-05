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Πούτιν: Νόμιμος στόχος οποιαδήποτε δυτική δύναμη στην Ουκρανία
Ειδήσεις
10:35 - 05 Σεπ 2025

Πούτιν: Νόμιμος στόχος οποιαδήποτε δυτική δύναμη στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε πως δεν συμφωνεί με την ανάπτυξη δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο.

«Δεν βλέπω κανένα νόημα στην αποστολή τους στην Ουκρανία αν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία», σημείωσε ο Πούτιν σε οικονομικό φόρουμ που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (5/9) στη ρωσική πόλη Βλαδιβοστόκ.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως οποιαδήποτε δυτική στρατιωτική δύναμη αναπτυχθεί στην Ουκρανία θα αποτελεί νόμιμο στόχο για επίθεση από τη Μόσχα.

Η δήλωση αυτά έρχεται σε συνέχεια της συνόδου των Προθύμων, στην οποία ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε για στρατιωτική συνεργασία από 26 χώρες που θα προστατεύουν την Ουκρανία από αέρα, ξηρά και θάλασσα.

«Έχουμε ανοιχτό διάλογο με τον Τραμπ αλλά δεν του έχω μιλήσει ακόμη», πρόσθεσε ο Πούτιν. «Η Ρωσία θα τηρήσει τις συμφωνίες για την Ουκρανία. Βλέπουμε ότι το Κίεβο ζητά επαφές, είμαι έτοιμος για επαφές, αλλά δεν βλέπω κανένα νόημα. Υπάρχουν νομικά εμπόδια στην Ουκρανία για την πιθανή συμφωνία σχετικά με τα εδάφη. Είμαστε έτοιμοι για τη σύνοδο κορυφής με την Ουκρανία, ελάτε στη Ρωσία, θα εξασφαλίσουμε την ασφάλειά σας. Το καλύτερο μέρος είναι η Μόσχα», σημείωσε ο Πούτιν, επαναλαμβάνοντας ξανά την πρόσκληση στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να έρθει στη Ρωσία για διαπραγματεύσεις.

Ακόμη, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε για ακόμη μια φορά ότι η πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί νόμιμο δικαίωμά της, ωστόσο η ένταξη στο ΝΑΤΟ τόνισε ότι δεν είναι αποδεκτή για τη Ρωσία.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή στη συνεργασία με τις ΗΠΑ στην Αλάσκα, αλλά απαιτείται πολιτική απόφαση από την Ουάσιγκτον για την επανέναρξη της οικονομικής συνεργασίας. Οι ΗΠΑ διαθέτουν σημαντικό επίπεδο δυνητικών πόρων στην Αλάσκα, ενώ η Ρωσία διαθέτει αποτελεσματικές τεχνολογίες για την ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Πούτιν.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 10:45
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