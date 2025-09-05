Δημοσκοπήσεις και τρίτη θητεία

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Το ότι οι σχέσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είναι καλές, δεν είναι κάτι καινούριο. Η δημόσια τοποθέτηση, όμως, του επιχειρηματία με αιχμηρά καρφιά στις πολιτικές της κυβέρνησης δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά.

Ο εφοπλιστής και ιδιοκτήτης της Alter Ego Media έκανε μία πολιτική παρέμβαση σε συνέδριο του Economist λίγες ώρες πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει στη ΔΕΘ.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για την ακρίβεια αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας αιχμές για προσπάθειες συγκάλυψης από την κυβέρνηση.

Πέραν αυτών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η επιλογή του να αναφερθεί στις δημοσκοπήσεις, τονίζοντας πως «δεν βλέπει τρίτη θητεία» για τη ΝΔ.