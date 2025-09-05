Δημοσκοπήσεις και τρίτη θητεία

Το ότι οι σχέσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είναι καλές, δεν είναι κάτι καινούριο. Η δημόσια τοποθέτηση, όμως, του επιχειρηματία με αιχμηρά καρφιά στις πολιτικές της κυβέρνησης δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά.
Ο εφοπλιστής και ιδιοκτήτης της Alter Ego Media έκανε μία πολιτική παρέμβαση σε συνέδριο του Economist λίγες ώρες πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει στη ΔΕΘ.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για την ακρίβεια αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας αιχμές για προσπάθειες συγκάλυψης από την κυβέρνηση.
Πέραν αυτών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η επιλογή του να αναφερθεί στις δημοσκοπήσεις, τονίζοντας πως «δεν βλέπει τρίτη θητεία» για τη ΝΔ.
«Οι δημοσκοπήσεις για την κυβέρνηση είναι πολύ δυσοίωνες. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος για τρίτη θητεία, εκτός αν υπάρξουν πολύ σημαντικές μεταβολές», υποστήριξε.
Ίδωμεν.
Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 10:01