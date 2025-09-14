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Ευρωμπάσκετ 2025: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Γερμανία, 88-83 την Τουρκία
Ειδήσεις
23:01 - 14 Σεπ 2025

Ευρωμπάσκετ 2025: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Γερμανία, 88-83 την Τουρκία

Reporter.gr Newsroom
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Με τον Ντένις Σρέντερ να είναι καθοριστικός στο φινάλε, η Γερμανία επικράτησε της Τουρκίας στον τελικό του Ευρωμπάσκετ με 88-83 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν ήταν εξαιρετική στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και έβαλε δύσκολα στους Γερμανούς, οι οποίοι όμως είχαν καλύτερες επιλογές στο φινάλε και πήραν τη μεγάλη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-24, 46-40, 67-66, 83-88

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 13 (4/9 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χάζερ 2, Όσμαν 23 (1/4 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Κορκμάζ, Σενγκούν 28 (10/17 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οσμάνι 2, Μπόνα 12 (5/5 δίποντα, 2/3 βολές, 2 μπλοκ), Σιπάχι 3, Γιούρτσεβεν

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 20 (4/7 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Όσκαρ Ντα Σίλβα, Λο 2, Τρίσταν Ντα Σίλβα 13 (2/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Βάγκνερ 18 (6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τάις 3 (5 ριμπάουντ), Σρούντερ 16 (4/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 12 ασίστ), Όλατς, Τίμαν 7 (1), Ομπστ 9 (3/4 τρίποντα)

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