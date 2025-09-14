Ανιστόρητη ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ για την Μικρασιατική Καταστροφή

«Απορρίπτουμε τις αβάσιμες και απαράδεκτες δηλώσεις των ελληνικών Αρχών με το πρόσχημα της λεγόμενης επετείου των αβάσιμων ισχυρισμών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα προσπαθούσε να εισβάλει και να καταλάβει την Ανατολία.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα και τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Καλούμε τις ελληνικές Αρχές να απέχουν από ενέργειες που υπαγορεύονται από εσωτερικά πολιτικά κίνητρα και από πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία εχθρότητας μεταξύ των δύο χωρών».

«Σήμερα είναι Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, έπειτα από ιστορική παρουσία περισσότερων από 3000 ετών», είχε αναφέρει νωρίτερα σε μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κων/νος Τασούλας προσθέτοντας:

«Θυμόμαστε, σεβόμαστε και τιμούμε τη μνήμη των χιλιάδων Ελλήνων που δολοφονήθηκαν και εκδιώχθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες για να ριζώσουν και πάλι, αυτοί οι ξεριζωμένοι, στην Ελλάδα μεταφέροντας μαζί τους όλη τη δημιουργική τους πνοή.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1998 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα να είναι η σημερινή ημέρα ‘Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης από το Τουρκικό Κράτος’, γι’ αυτό κι εμείς, μακριά από διχασμούς και μισαλλοδοξίες, θυμόμαστε, γιατί η γνώση της ιστορίας είναι δύναμη κι όταν χρειάζεται, αποτροπή της επανάληψής της».