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Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση παρά τη διήμερη άνοδο - Μεγάλος τζίρος λόγω rebalancing
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17:39 - 19 Σεπ 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση παρά τη διήμερη άνοδο - Μεγάλος τζίρος λόγω rebalancing

Reporter.gr Newsroom
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Με απώλειες το κλείσιμο της χρηματιστηριακής εβδομάδας (ΓΔ απόδοση εβδομάδας -1,6% ) παρά την σημερινή άνοδο (ΓΔ  2030 +0,17%) με την αγορά να μην μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τις θετικές εγχώριες εξελίξεις σε μακροοικονομικό (ισοζύγια, προϋπολογισμός, εισπράξεις) αλλά και μικροοικονομικό επίπεδο (εταιρικά αποτελέσματα, επιχειρηματικές συμφωνίες).

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής (19/9) ξεχώρισαν οι εταιρίες του ομίλου Βιοχάλκο, με την ΕΛΧΑ +5,8%, την ΒΙΟ +2,3% και την CENER +1,7%. Θετική συνεδρίαση για ΟΠΑΠ +1,8%, ΛΑΜΔΑ +1,4%, ΕΛΠΕ +2,2%, ΜΟΗ +2,2%, BOCHGR +2.6% και AKTR +2.1%.

Απώλειες για Optima -2%, ΕTE -2%, OTE -1.3% και ΣΑΡ -2.2%. Μεγάλη μεταβλητότητα για την MTLN που από το πρωινό +2% στα 52,20 κινήθηκε χαμηλότερα έως το -1% στο 50,60 λίγο πριν το κλείσιμο με την τιμή που καταγράφηκε στις δημοπρασίες να δίνει κλείσιμο στο 50,50 -1,27% στα χαμηλά εβδομάδας.

Υποχώρηση για την ΛΑΒΙ -4% στην μεσαία κεφαλαιοποίηση όπως και σε ΚΡΙ -3,8%, ΟΤΟΕΛ -2,6%, ΑΔΜΗΕ -2% και ΟΛΠ -3,18%, ανοδικά ο ΑΒΑΞ +1,7%, η ΙΝΤΚΑ +2% και η ΚΟΥΕΣ +2,2%.

Μεγάλος ο συνολικός τζίρος στα 467 εκ. εκ των οποίων περίπου 300 εκ. στις δημοπρασίες εξαιτίας της αναδιάρθρωσης των δεικτών του FTSE.

Το ΧΑ πληγώθηκε ουσιαστικά από το πτωτικό γύρισμα στην αρχή της εβδομάδας με τις τράπεζες (ΔΤΡ -3.1% σε weekly) αλλά και την ΕΕΕ -3,5% να παίζουν τον κυριότερο ρόλο στην πτώση από την στιγμή που συνολικά συμμετέχουν κατά 50% στον ΓΔ.

Η συσχέτιση των αποτιμήσεων ομοειδών κλάδων (τράπεζες, καταναλωτικά κα) ειδικά εντός ευρωπαϊκού εδάφους επηρεάζει και τις εγχώριες μετοχές με τα ανοιχτά μέτωπα – πολιτικά και δημοσιονομικά – στην Ευρώπη να πιέζουν την σημαντικότατη αγορά των Ομολόγων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο , τα εξαιρετικά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΤτΕ σχετικά με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις (αύξηση +12,5% στο επτάμηνο στα 12,2 δις) και την μείωση στο έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (στα 6,7 δις ή -17%) δεν επιβραβεύονται από την αγορά , παρά το ότι η υπεραπόδοση των ταξιδιωτικών εισπράξεων Ιουλίου (4,5 δις από 3,9 το 2024) θα αναθεωρήσει και τις εκτιμήσεις για το ΑΕΠ της χώρας στο Γ τρίμηνο.

Παράλληλα οι συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα αποτελέσματα εξαμήνου των εισηγμένων – τουλάχιστον αυτών που έχουν δημοσιεύσει στοιχεία – δικαιολογούν υψηλότερες αποτιμήσεις (στους περισσότερους κλάδους) και είναι ενδεικτικό ότι από τις 23 εταιρίες του FTSE που έχουν βγάλει αποτελέσματα οι 19 είδαν αύξηση εσόδων, οι 15 αύξηση ebitda ενώ πάνω από τις μισές (12/23) παρουσίασαν αύξηση καθαρών κερδών (που υπενθυμίζουμε είχαν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ το 2024).

Με τις συγκεκριμένες εκτιμήσεις συμφωνούν και όλες οι εκθέσεις εγχώριων και διεθνών οίκων με τα πλέον πρόσφατα παραδείγματα της UBS για τις ελληνικές τράπεζες, της Deutsche Bank για το ΔΑΑ, της Eurobank Equities για την Cener αλλά και της Euroxx για την ΑΡΑΙΓ.

Ζητούμενο παραμένει εάν η επενδυτική κοινότητα ακολουθήσει το σενάριο των long ή προτιμήσει – και με δεδομένο τα πολύ υψηλά φετινά χρηματιστηριακά κέρδη – την αποχή εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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