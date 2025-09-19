ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Πανευρωπαϊκή συνεργασία και θεσμικά κίνητρα για έγκαιρη και ασφαλή ενεργειακή μετάβαση
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:20 - 19 Σεπ 2025

Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Πανευρωπαϊκή συνεργασία και θεσμικά κίνητρα για έγκαιρη και ασφαλή ενεργειακή μετάβαση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την ανάγκη για θεσμικό διάλογο ανάμεσα σε Κυβερνήσεις, Διαχειριστές και Ρυθμιστές ώστε να χαραχθεί η στρατηγική αναφορικά με τα επόμενα βήματα προς την ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων, ανέδειξε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης κατά την τοποθέτησή του στο ετήσιο συνέδριο του Renewables Grid Initiative «The Big Switch» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Στο πάνελ που είχε ως κεντρική θεματική την επάρκεια του συστήματος σε μια απανθρακοποιημένη Ευρώπη, συμμετείχαν επίσης: η κ. Antonella Battaglini, Διευθύνουσα Σύμβουλος του RGI, ο κ. Giles Dickson, Διευθύνων Σύμβουλος της WindEurope, η κ. Asta Sihvonen-Punkka, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Fingrid, η κ. Pamela MacDougall, Head of Energy Markets and Regulation της Amazon Web Services, η κ. Cathy Fraser, Head of Market Requirements της NESO, ο κ. Diederik Peereboom, Γενικός Γραμματέας της T&D Europe και ο κ. Alberto Lampasona, Senior Director Public Affairs της Europacable.

Ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα προώθησης θεσμικών μεταρρυθμίσεων για την έγκαιρη υλοποίηση κρίσιμων ενεργειακών έργων. Όπως είπε, μεταξύ άλλων θα χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση και ρυθμιστικά κίνητρα, προκειμένου να υποστηριχθούν οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νέες ηλεκτρικές υποδομές, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν με ταχύτητα και σε πρωτοφανή κλίμακα.

Στη βάση αυτή, σχολίασε ότι ίσως πρέπει να επανεξεταστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με την χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης δικτύων, σημειώνοντας ότι εφόσον προχωρήσει μία τέτοια μεταρρύθμιση, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι απαραίτητες εγγυήσεις για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Διαχειριστών και την ταχεία κατασκευή των έργων, τα οποία χαρακτήρισε απαραίτητα για στρατηγική αυτονομία της ηπείρου.

Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ επεσήμανε την κρισιμότητα της προστασίας των ηλεκτρικών υποδομών σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο, από τη Βαλτική μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέροντας την απόπειρα της Τουρκίας να παρεμποδίσει τις έρευνες βυθού για το έργο της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ Great Sea Interconnector, τον Ιούλιο του 2024. Τόνισε επίσης τη σημασία ανταλλαγής τεχνογνωσίας ανάμεσα στους Διαχειριστές για την αντιμετώπιση σοβαρών συμβάντων, όπως το πρόσφατο blackout της Ισπανίας.

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο κ. Μανουσάκης πρόταξε ως βασικές προτεραιότητες για τον ΑΔΜΗΕ την ψηφιοποίηση, την ολοκλήρωση των νησιωτικών καθώς και την ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων. Πρόσθεσε ότι η συνεχής συνεργασία και ο διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Διαχειριστής, αποτελεί κρίσιμη παράμετρο ώστε να προχωρήσουν ομαλά τα έργα που είναι απαραίτητα για την ασφαλή ηλεκτροδότηση των καταναλωτών.

Σχετικά με την εγχώρια διείσδυση ΑΠΕ, ο κ. Μανουσάκης εξήγησε ότι η χώρα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των φιλόδοξων ενεργειακών στόχων που έχει θέσει νωρίτερα από το ορόσημο του 2030. Με αυτά τα δεδομένα, συμπλήρωσε ότι ο Διαχειριστής προχωρά πλέον σε περικοπές πράσινης ηλεκτροπαραγωγής με κριτήριο την ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος, οι οποίες όπως είπε, δεν σχετίζονται με τη συμφόρηση του δικτύου αλλά με τη χαμηλή ζήτηση.

Διαβεβαίωσε ότι ο ΑΔΜΗΕ θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι δυνατό για την ταχεία ανάπτυξη του συστήματος ώστε να διευρύνεται ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος. Στην κατεύθυνση του πράσινου μετασχηματισμού του ενεργειακού μείγματος, υπενθύμισε ότι οι Διαχειριστές δεσμεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδέουν συνεχώς νέες μονάδες ΑΠΕ, τονίζοντας τη δυσκολία της προσπάθειας για την ολοκλήρωση των θεσμικών παρεμβάσεων που προωθεί η Επιτροπή για τη διαχείριση του ζητήματος.

Ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία βελτίωσης του απομακρυσμένου ελέγχου του συνόλου των ΑΠΕ, με στόχο την ασφαλέστερη κατανομή των φορτίων σε συνθήκες γεωγραφικά διεσπαρμένης ηλεκτροπαραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης να αποκτήσουν την τεχνική δυνατότητα να ελέγχουν τις ομάδες των μονάδων που εκπροσωπούν, σαν να είναι μια οντότητα, σαν τις κατανεμόμενες μονάδες στο σύστημα μεταφοράς.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/09/2025 - 15:22
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Προς το εθνικό συμφέρον ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Προς το εθνικό συμφέρον ο εξηλεκτρισμός της οικονομίας

Το «κατηγορώ» του Τραμπ κατά της Ισπανίας και τι δείχνουν τα στοιχεία
Γιώργος Ραυτόπουλος

Το «κατηγορώ» του Τραμπ κατά της Ισπανίας και τι δείχνουν τα στοιχεία

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τις πλημμύρες: Το οικονομικό κόστος για την Ελλάδα
Περιβάλλον

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τις πλημμύρες: Το οικονομικό κόστος για την Ελλάδα

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ σε άμυνα, ενέργεια και τεχνολογία
Πολιτική

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ σε άμυνα, ενέργεια και τεχνολογία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

Magazino
10/07/2026 - 21:30

Δωμάτια Κήπου: Πώς να μεγαλώσετε το σπίτι σας χωρίς ανακαίνιση

Ειδήσεις
10/07/2026 - 21:00

Η μάχη των εξοπλισμών: Γιατί οι S-400 έγιναν το κλειδί για τα F-35

Φορολογία
10/07/2026 - 20:43

ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις

Ειδήσεις
10/07/2026 - 20:00

Το «κενό» της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν που άναψε ξανά τη φωτιά στο Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
10/07/2026 - 19:51

«Πινγκ-Πονγκ» ευθυνών, Δούκα - ΕΟΠΑΕ - Μπακογιάννη, για το κλείσιμο του Ξενώνα «My Athens»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 19:37

Η Τράπεζα Πειραιώς απορροφά έξι θυγατρικές – Νέα αναδιάρθρωση του ομίλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ