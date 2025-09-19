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Real Consulting: Στο 50,849% το ποσοστό του Νίκου Βαρδινογιάννη
Ανακοινώσεις
16:33 - 19 Σεπ 2025

Real Consulting: Στο 50,849% το ποσοστό του Νίκου Βαρδινογιάννη

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας  «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρεία διευκρινίζει, ότι σύμφωνα με το μετοχολόγιο της  01.09.2025: 

Α) Ο κ. Νικόλαος Β. Βαρδινογιάννης κατέχει, έμμεσα:

(i) μέσω των εταιρειών Kikero Enterprises LTD και Vivario Holdings LTD που ελέγχουν την First Advisory and Holdings SA, η οποία ελέγχει την One dealer Holdings, 10.898.000 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,688% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και

(ii) μέσω των εταιρειών Kikero Enterprises LTD και Vivario Holdings LTD που ελέγχουν την First Advisory and Holdings SA, 34.441 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,160% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,

ήτοι συνολικά 10.932.441 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,849% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,

Β) Ο κ. Δημοσθένης Στασινόπουλος κατέχει έμμεσα μέσω των εταιρειών Envirtus Investments Ltd και Al Mava Holdings SA 1.346.750 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,264% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,

Γ) Η «AMBROSIA CAPITAL LTD» κατέχει άμεσα ή ίδια και έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν εταιρείας «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΑΕΠΕΥ», μετοχές της Εταιρείας, τόσο για δικό της λογαριασμό, όσο και για λογαριασμό πελατών της, στους οποίους παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και ασκεί η ίδια τα σχετικά δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση της, με συνέπεια να ελέγχει άμεσα και έμμεσα συνολικά 1.326.509 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,17% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

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