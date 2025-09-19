ΕΕ: Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας - Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού LNG από το 2027

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε στο στόχαστρο περισσότερες κινεζικές οντότητες σε ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ανακοίνωσε την Παρασκευή (19/9) η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Στοχεύουμε διυλιστήρια, εμπόρους πετρελαίου, πετροχημικές εταιρείες σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου, καθώς η ΕΕ κάνει μια διπλωματική κίνηση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χτυπώντας το Πεκίνο.

«Προσθέτουμε περισσότερα χημικά, μεταλλικά εξαρτήματα, άλατα και μεταλλεύματα στις απαγορεύσεις εξαγωγών ενώ θα πραγματοποιούμε αυστηρότερους ελέγχους εξαγωγών για οντότητες από τη Ρωσία, καθώς και από την Κίνα και την Ινδία», πρόσθεσε η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πακέτο — το 19ο που επιβάλλεται στη Μόσχα από την έναρξη της πλήρους εισβολής της στην Ουκρανία πριν από τρία χρόνια — περιλαμβάνει ανώτατο όριο τιμής πετρελαίου 47,60 δολάρια, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εταιρειών και νέες κυρώσεις κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» παλαιών πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο κατά παράβαση των περιορισμών της G7. Ακόμα, η ΕΕ αναμένεται να επιταχύνει την προτεινόμενη απαγόρευση του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου κατά ένα έτος, έως τα τέλη του 2026.

«Η Ρωσία έχει δείξει το πλήρες μέγεθος της περιφρόνησής της για τη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στην επίθεση στα γραφεία της ΕΕ στο Κίεβο τον περασμένο μήνα και στην παραβίαση του πολωνικού και ρουμανικού εναέριου χώρου από drones. «Σε απάντηση, η Ευρώπη αυξάνει την πίεση».

«Τώρα επιβάλλουμε κυρώσεις σε 118 επιπλέον πλοία από τον σκιώδη στόλο. Συνολικά, περισσότερα από 560 πλοία περιλαμβάνονται πλέον στον κατάλογο των κυρώσεων της ΕΕ. Οι μεγάλες εταιρείες εμπορίας ενέργειας Rosneft και Gazpromneft θα υπόκεινται πλέον σε πλήρη απαγόρευση συναλλαγών, ενώ και άλλες εταιρείες θα υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής και πρόσθεσε: «Για πρώτη φορά, τα περιοριστικά μέτρα μας θα πλήξουν τις πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και θα απαγορεύσουν τις συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα. Καταχωρούμε ξένες τράπεζες που συνδέονται με ρωσικά εναλλακτικά συστήματα παροχής υπηρεσιών πληρωμών και περιορίζουμε τις συναλλαγές με οντότητες σε ειδικές οικονομικές ζώνες».

Το πακέτο πρέπει τώρα να εγκριθεί από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ τις επόμενες εβδομάδες.