Χρηματιστήριο: Τι συμπεράσματα βγήκαν από τα αποτελέσματα εξαμήνου - Οι εταιρίες που εντυπωσίασαν

Εβδομάδα μηδενικού αποτελέσματος (ΓΔ 2031 +0,07%) αλλά χρήσιμων συμπερασμάτων η προηγούμενη, κυρίως με την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα εξαμήνου των εισηγμένων (FTSE) αλλά και με την πορεία των νέων ομολογιακών εκδόσεων εν μέσω ευρωπαϊκής αναταραχής.

Πιο συγκεκριμένα, η αγορά δεν κατάφερε μεν να ακολουθήσει τα υψηλά επίπεδα της Τρίτης (ΓΔ 2071) αλλά κράτησε δύο συνεδριάσεις πριν το τέλος και του Σεπτεμβρίου το ανοδικό πρόσημο (+0,5% στον μήνα) με βασικό πρωταγωνιστή τον συνήθη ύποπτο τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +3,4% στην εβδομάδα και +5% στον μήνα) με τις ΠΕΙΡ +5,4% και ΑΛΦΑ +5,9% να ξεχωρίζουν.

Οι διοικήσεις των συστημικών – και όχι μόνο – τραπεζών βρίσκονται σε ένα διαρκή κύκλο συναντήσεων με ξένους θεσμικούς επενδυτές στους οποίους παρουσιάζουν τις προοπτικές αλλά και λεπτομέρειες / διευκρινίσεις σχετικά με τις χρηματικές διανομές και το ποσοστό των buyback / μερισμάτων στο μίγμα, υπενθυμίζοντας ότι τα προμερίσματα θα ξεκινήσουν από τον επόμενο μήνα, ενώ μόλις προχθές ανακοινώθηκε και νέα αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα για τον Αύγοσυτο κατά 2 δις ευρώ.

Η ολοκλήρωση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων έδωσε σημαντικά στοιχεία τόσο για το σύνολο της αγοράς όσο και για επιμέρους κλάδους και μετοχές, με τους επενδυτές να εκτιμούν τις περιπτώσεις επίτευξης μεγεθών σύμφωνα ή και καλύτερα από τις εκτιμήσεις και αντίστοιχα να τιμωρούν εκείνες που κινήθηκαν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα.

Συνολικά οι εταιρίες του FTSE παρουσίασαν μια αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα μεγεθών με συνολικά έσοδα στα 46,3 δισ (+4%), ebitda στα 9,9 δισ (+1%) και κέρδη στα 5,3 δισ (-1%), μεγέθη που επηρεάστηκαν αρνητικά από τον κλάδο των διυλιστηρίων (έσοδα -18%, ebitda -35% και κέρδη -51%) όπου αν αφαιρούσαμε για τις ανάγκες της σύγκρισης τον συγκεκριμένο κλάδο τότε τα στοιχεία που θα είχαμε θα ήταν πραγματικά εντυπωσιακά (σύνολο εσόδων +13%, ebitda +7% και κέρδη +6% ) σε σχέση με το έτος ρεκόρ του 2024.

Παράλληλα βέβαια αναλυτές και επενδυτές έχουν πλέον υψηλές απαιτήσεις από τις εισηγμένες στο ΧΑ εταιρίες και με το δεδομένο της υπεραπόδοσης της αγοράς μέσα στο 2025 (ΓΔ +38,3%, FTSE +43.7%) ακόμα και μικρές παρεκκλίσεις από το guidance μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική προσφορά τίτλων, κάτι που είδαμε την εβδομάδα που πέρασε σε αρκετές δεικτοβαρείς μετοχές (ενδεικτικά ΜΠΕΛΑ -9,2%, MTLN -6.7%, ΕΥΔΑΠ -5,8%).

Εταιρίες που εντυπωσίασαν με τα αποτελέσματα εξαμήνου - ή/και από τις επενδυτικές συμφωνίες - πριμοδοτήθηκαν από τους επενδυτές (ΙΝΛΟΤ +5,8%, ΛΑΜΔΑ +5,5, ABAΞ +4.6%, ΒΙΟ +4,5%, AKTR +3.2%) ενώ ως γενικότερη διαπίστωση μπορούμε να πούμε ότι η άνετη υπερκάλυψη μεγάλων εταιρικών ομολογιακών εκδόσεων (ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΙΝΛΟΤ) και μάλιστα με επιτόκια άκρως ανταγωνιστικά , είναι μια σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης τόσο για τις ίδιες τις εταιρίες αλλά και για το σύνολο της αγοράς.

Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε την συνεχιζόμενη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας, όπου στο μέτωπο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού παρατηρούμε ότι κινούμαστε πλέον σε καθαρά πλεονασματικούς (2 δις στο οκτάμηνο) με τα πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από τα 8,5 δις (~ 4% του ΑΕΠ) ενώ και οι ‘ προβληματικοί’ εθνικοί λογαριασμοί δείχνουν να ανακάμπτουν μερικώς με το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών να περιορίζεται σημαντικά στο επτάμηνο (6,7 δις ή -17%) λόγω της απρόσμενης αύξησης των ταξιδιωτικών εισπράξεων στα 12,2 δις (+12,5%).

Ζητούμενο της τρέχουσας εβδομάδας η διατήρηση των – σημαντικών – κεκτημένων (ΓΔ επίπεδα 2030) και η δημιουργία (υπερ)αξίας στις εταιρίες και στις μετοχές που με τις κινήσεις και τα μεγέθη τους δείχνουν να το δικαιούνται.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης