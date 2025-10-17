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Sell off στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Χάνουν σχεδόν 5% οι τράπεζες
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15:54 - 17 Οκτ 2025

Sell off στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Χάνουν σχεδόν 5% οι τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Η πέμπτη και τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι η χειρότερη από όλες τις προηγούμενες, με κόκκινο ταμπλό και εκτεταμένες απώλειες στον Γενικό Δείκτη.

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι οι απώλειες ξεπερνούν το 2,5%, για να μαζευτούν αργότερα στο απόγευμα στο 1,86% με τις τράπεζες να επηρεάζονται από τις διεθνείς απώλειες του κλάδου σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

Οι απώλειες του τραπεζικού δείκτη βρίσκονται στα επίπεδα του 3,65% και δεν βγαίνει αντίδραση από αλλού, γεγονός που οδηγεί τον ΓΔ σε sell off.

Νωρίτερα μάλιστα οι απώλειες ήταν ακόμη ηχηρότερες για τράπεζες, καθώς έφτασαν στιγμιαία νωρίτερα το μεσημέρι ακόμη και το 5%.

Ελάχιστες μετοχές κινούνται ανοδικά σε ολόκληρο το ταμπλό.

Δείτε ζωντανά τις μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 17/10/2025 - 15:59
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