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Οι αγορές μυρίζουν κρίση: Η παγκόσμια τραπεζική κοινότητα σε αναβρασμό λόγω ΗΠΑ
Χρηματιστήρια
15:17 - 17 Οκτ 2025

Οι αγορές μυρίζουν κρίση: Η παγκόσμια τραπεζική κοινότητα σε αναβρασμό λόγω ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Οι τραπεζικές μετοχές κατρακυλούν παγκοσμίως την Παρασκευή (17/10), καθώς οι φόβοι για προβληματικά δάνεια στις ΗΠΑ επηρέασαν τις αγορές πέρα από τα αμερικανικά σύνορα.

Υπενθυμίζεται ότι οι χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ ταρακουνήθηκαν την Πέμπτη, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για προβληματικές πρακτικές δανεισμού, αφού οι τράπεζες Zions και Western Alliance γνωστοποίησαν ζημιές από μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Οι τραπεζικές μετοχές δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα, με τις θετικές ανακοινώσεις κερδών του κλάδου να μην καταφέρνουν να κατευνάσουν την ανησυχία. Οι φόβοι αυτοί προστίθενται σε ήδη υπάρχουσες ανησυχίες για τον τραπεζικό δανεισμό, μετά τις χρεοκοπίες δύο εταιρειών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας φέτος, οι οποίες οδήγησαν τον επικεφαλής της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, να δηλώσει: «Όταν βλέπεις μια κατσαρίδα, πιθανόν υπάρχουν κι άλλες.»

Στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής, οι μετοχές μεγάλων τραπεζών των ΗΠΑ υποχώρησαν. Η JP Morgan καταγραφόταν με πτώση 1,5%, η Citigroup με -1,9%, ενώ η Bank of America σημείωνε πτώση 2,9%, όπως μεταδίδει το CNBC.

Στην Ευρώπη, ο τραπεζικός δείκτης Stoxx Banking Index υποχώρησε σχεδόν 3% την Παρασκευή. Οι μετοχές μεγάλων τραπεζών σημείωσαν απώλειες, με τη Sabadell της Ισπανίας –η οποία ήταν στόχος αποτυχημένης εξαγοράς από την BBVA– να καταγράφει πτώση 8,9%. Η Deutsche Bank της Γερμανίας υποχώρησε κατά 6,9%, ενώ η Barclays στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε απώλειες 5,4%.

Αρκετές τράπεζες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν επίσης πτώση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ιδιαίτερα επηρεάστηκαν ιαπωνικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες με έκθεση στην αμερικανική αγορά. Η Mizuho Financial Group υποχώρησε κατά 4%, ενώ οι ασφαλιστικές Sompo Holdings και Tokio Marine σημείωσαν πτώσεις 4,7% και 3,5% αντίστοιχα. Οι μετοχές της HSBC, εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ, υποχώρησαν 2%.

Όλα αυτά συνέβησαν μετά τη μεγάλη πτώση των μετοχών των αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών και της επενδυτικής τράπεζας Jefferies την Πέμπτη, λόγω των αποκαλύψεων για κακές πρακτικές δανεισμού. Η Zions Bancorporation έχασε πάνω από 13%, ενώ η Western Alliance Bancorp υποχώρησε πάνω από 10%. Το ETF SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) κατέγραψε πτώση πάνω από 6% μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, με μόνο μία από τις συμμετέχουσες μετοχές του να κλείνει με θετικό πρόσημο.

Οι προσυνεδριακές ενδείξεις την Παρασκευή έδειχναν συνέχιση των απωλειών, με τη Zions να κινείται χαμηλότερα κατά 1,1% και τη Western Alliance να υποχωρεί κατά 1,5%.

Μια «αυθόρμητη αντίδραση»

Σε σημείωμά του το πρωί της Παρασκευής, ο Russ Mould, διευθυντής επενδύσεων της AJ Bell, ανέφερε ότι ορισμένα τμήματα του τραπεζικού τομέα στις ΗΠΑ προκαλούν ανησυχία, η οποία επεκτείνεται και στους ευρωπαϊκούς δείκτες.

«Οι επενδυτές άρχισαν να αναρωτιούνται γιατί έχουν εμφανιστεί τόσα πολλά προβλήματα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, και αν αυτό δείχνει ελλιπή διαχείριση κινδύνου και χαλαρά κριτήρια δανεισμού», είπε.

«Η πτώση των τραπεζικών μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να οφείλεται καθαρά στο κλίμα. Οι επενδυτές τρομοκρατήθηκαν και άρχισαν να περιορίζουν τη θέση τους στον κλάδο, ίσως για να μειώσουν την έκθεσή τους, σε περίπτωση που ξεσπάσει κρίση. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για προβλήματα στις βασικές τράπεζες που είναι εισηγμένες στο Λονδίνο, αλλά οι επενδυτές συχνά αντιδρούν υπερβολικά όταν προκύπτουν ζητήματα στον τραπεζικό τομέα», πρόσθεσε.

Ο David Barker, διαχειριστής επενδύσεων στην ομάδα ευρωπαϊκών μετοχών της GAM, δήλωσε στο CNBC ότι, παρά τις εξελίξεις να σηματοδοτούν το τρίτο πιστωτικό ζήτημα στις ΗΠΑ μέσα σε έναν μήνα, δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις για βαθύτερα, δομικά προβλήματα δανεισμού.

«Το βασικό ζήτημα φαίνεται να είναι η ακεραιότητα των ενεχύρων – μερικά ενεχυριάστηκαν δύο φορές ή ήταν ψευδή. Αυτό υποδηλώνει ότι οι ζημίες είναι ιδιοσυγκρασιακές και δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις περαιτέρω προβλημάτων», εξήγησε μέσω email.

Ο Barker ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες, ασφαλιστικές και εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων σημείωσαν πτώση "συμπαρασύρονται", ενώ η προηγούμενη υπεραπόδοσή τους μέσα στο έτος επιδείνωσε την τωρινή διόρθωση.

Ο τραπεζικός τομέας ήταν φωτεινό σημείο στη φετινή άνοδο των ευρωπαϊκών μετοχών, με τον σχετικό δείκτη να έχει ενισχυθεί πάνω από 50% μέσα στο 2025.

«Συνολικά, θεωρούμε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι καλά κεφαλαιοποιημένες και έχουν μειώσει σημαντικά τους κινδύνους στους ισολογισμούς τους τα τελευταία 10 χρόνια», πρόσθεσε ο Barker.

«Δεν πιστεύουμε ότι η παρούσα κατάσταση συγκρίνεται με τον πανικό του Μαρτίου 2023, όταν οι περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ εμφάνισαν τα πρώτα προβλήματα, με τις SVB και First Republic. Σε εκείνη την περίπτωση, οι ευρωπαϊκές τράπεζες υπέστησαν μια βραχύβια πτώση και στη συνέχεια ανέκαμψαν. Αναμένουμε ότι και η σημερινή πτώση στις ευρωπαϊκές τράπεζες θα είναι βραχυπρόθεσμη, εκτός κι αν υπάρξουν περαιτέρω αρνητικές εξελίξεις.»

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