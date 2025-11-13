Χρηματιστήριο: Θετικά μηνύματα μετά το 3Χ3 και με επίκεντρο τις τράπεζες

Σημαντική τεχνικά η τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση στο ΧΑ με την υπέρβαση της μηνιαίας αντίστασης (κλείσιμο ΓΔ 2053 +1,44%) να οριοθετεί νέα δεδομένα για την βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς.

Οι τράπεζες επανήλθαν στο προσκήνιο (ΔΤΡ +1,79% και +78% από την αρχή του έτους), ενώ υποστηρικτικά έδρασαν πολλές μετοχές της ευρύτερης βιομηχανίας (ΕΛΧΑ,ΒΙΟ,ΓΕΚΤΕΡΝΑ,ΜΟΗ,ΤΙΤΑΝ κα).

Βελτιωμένα – έστω και οριακά – τα αποτελέσματα ενεαμήνου του ΟΤΕ με +2% σε όλες τις γραμμές (έσοδα 2,54 δις. , ebitda 1,02 δις και κέρδη 470 εκ.) με την διοίκηση να διανείμει έκτακτο μέρισμα 0,10 ευρώ/μετοχή με την οριστικοποίηση της πώλησης της Telekom Romania, μειωμένα αρκετά τα αντίστοιχα της Austria Card με τα έσοδα -14% στα 262 εκ. και τα κέρδη -40% στα 9,8 εκ.

Ταυτόχρονα, φαίνονται «σημάδια» επανεκκίνησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που απασχολεί τον ΑΔΜΗΕ, μάλλον και με άλλους μετόχους (Αμερική, Ισραήλ) για ουσιαστική γεωπολιτική κάλυψη του έργου.

Η επαναφορά του ΓΔ σε επίπεδα απόδοσης κοντά στο +40% από την 1.1.25 υποδηλώνει προετοιμασίες – από μέρος των επενδυτών – για δυναμικό κλείσιμο έτους με το επόμενο τεχνικό ορόσημο στις 2095 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης