Οι γραμμές άμυνας του ΧΑ στη διεθνή πίεση
Σχόλια Αγοράς
10:14 - 18 Νοε 2025

Οι γραμμές άμυνας του ΧΑ στη διεθνή πίεση

Reporter.gr Newsroom
Με μικρή υποχώρηση στις τιμές (ΓΔ 2055 -0,19%) και μεγαλύτερη στον τζίρο (147 εκ. σε σχέση με τα 230 εκ. μέσο όρο του έτους) έκλεισε η χθεσινή συνεδρίαση στο ΧΑ σε μια ημέρα πάντως που σχεδόν όλες οι διεθνείς αγορές αντιμετώπισαν σημαντικές απώλειες (Dax -1.2% , S&P -0.9%) κάτι που είναι πιθανό να επαναληφθεί και σήμερα, τουλάχιστον με βάση τα futures.

Αντίρροπες δυνάμεις χθες στην μεγάλη κεφαλαιοποίηση με τον Όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ από την μια μεριά (CENER +3.3%, BIO +2.3% κα) συνεπικουρούμενος και από ΑΛΦΑ, AKTR, OTE και ΕΕΕ με κέρδη κοντά στο 1%. Μεγάλη υποχώρηση είχαμε στην Metlen -3.6% και σε ΜΠΕΛΑ -2,3%.

Εβδομάδα αποτελεσμάτων η τρέχουσα με την αρχή να κάνει η ΕΛΧΑ που παρουσίασε βελτιωμένο σετ αποτελεσμάτων, με τα έσοδα στα 2,7 δις (+5,8%), τα ebitda στα 189 εκ. (+5,1%) και τα κέρδη στα 98 εκ. (+29%), ενώ την σκυτάλη παίρνουν ΔΕΗ (που έχει και το capital markets day στο Λονδίνο), ΜΟΗ, CENER, KOYΕΣ κα.

Οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές προδιαθέτουν για άλλη μια δύσκολη ημέρα στα χρηματιστήρια με το ΧΑ να καλείται να παίξει άμυνα βασιζόμενο εκτός των θετικών μεγεθών ενεαμήνου και στις εκτιμήσεις οίκων αλλά και της Commission για την ελληνική οικονομία που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα συνεχίσει να υπεραποδίδει τουλάχιστον για την επόμενη διετία.

Τα σημαντικά τεχνικά μηνιαία σημεία παραμένουν οι 2020 μονάδες ως στήριξη και οι 2095 ως αντίσταση ενώ στο intraday καθοριστικό σημείο αντιστροφής τάσης είναι οι 2062 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 18/11/2025 - 10:23
