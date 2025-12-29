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Χρηματιστήριο Αθηνών: «Μάχη» Metlen και Titan με τις τραπεζικές πιέσεις
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17:35 - 29 Δεκ 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Μάχη» Metlen και Titan με τις τραπεζικές πιέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Με τον τζίρο (163 εκατ. ευρώ) επικεντρωμένο σε λίγες μετοχές (το 40% του τζίρου αφορούσε σε συναλλαγές στην ΠΕΙΡ και την MTLEN) κινήθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας (29/12) στο ΧΑ, με τον ΓΔ σε μια πλάγια κίνηση έως τις 2117 μονάδες (-0,48%) και τελικό κλείσιμο στις 2123 -0,2%.

Κινητήριο μοχλοί της συνεδρίασης από την μια μεριά η METLEN +3,1% με ανοδικό ξέσπασμα με μεγάλους όγκους (315k) και ο ΤΙΤΑΝ +2,7% με την καταγραφή ιστορικού υψηλού και από την άλλη μεριά οι περισσότεροι τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης με αρκετή προσφορά στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ -1,28%) με την ΠΕΙΡ -2% και την ΕΥΡΩΒ -1,5%. Σημαντικές πιέσεις είχαμε και στον όμιλο Viohalco με την ΒΙΟ -1,2%, την CENER -1,3% και την ΕΛΧΑ -2,9% να έχουν σημαντικές απώλειες, όπως και η ΑΡΑΙΓ -1.9% παρά τα εξαιρετικά στοιχεία 11μήνου για την επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια.

Σχετικά καλύτερη εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση κυρίως εξαιτίας της στάθμισης της ΙΝΛΟΤ+1,5%, θετικά και ΤΡΕΣΤΑΤΕ +1,5%, νέο υψηλό έτους για ΑΒΑΞ +3,7% στο 2,93, υποχώρηση σε ΑΔΜΗΕ -1,5%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -1,5%, ΠΡΟΦ -0,75%.

Απόπειρα ανοδικής αντίδρασης στην ΥΚΝΟΤ +2,7% μετά το πολυήμερο γύρισμα, ανοδικό ξέσπασμα στον ΠΑΠ +15%, πάνω η ΜΟΤΟ +1,2%, πιέσεις σε ΔΟΜΙΚ -0,5% και QUALCO -1,7%.

Σε νέο ρεκόρ οδεύει το φετινό πρωτογενές πλεόνασμα στα 12,7 δις ευρώ (αλλά και το συνολικά καθαρό αποτέλεσμα με 5,1 δις ) με βάση τα στοιχεία του 11μηνου του προϋπολογισμού, με τα καθαρά έσοδα να ανέρχονται στα 68,7 δις (+2,3 δις έναντι του στόχου).

Χωρίς – οριστικό - αποτέλεσμα έως τώρα οι συναντήσεις/συζητήσεις στις ΗΠΑ γύρω από το Ουκρανικό, με τις αγορές να παρακολουθούν ψύχραιμα με μικρές διακυμάνσεις (Dax -0.02%) και ακόμα χαμηλότερους τζίρους.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 29/12/2025 - 17:39
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