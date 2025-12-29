Πρόοδος χωρίς λύση: Ντονμπάς και εγγυήσεις ασφαλείας τα «άλυτα ζητήματα» για ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσαν την Κυριακή πρόοδο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας που θα έθετε τέλος στη ρωσική εισβολή, ωστόσο παραμένουν δύσκολα σημεία τριβής που πρέπει να επιλυθούν και δεν είναι σαφές αν η Ρωσία θα αποδεχθεί τις εισηγήσεις τους.

Οι ηγέτες, που συναντήθηκαν την Κυριακή στο κλαμπ Mar-a-Lago του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, δήλωσαν ότι οι συνομιλίες μεταξύ των τριών χωρών θα συνεχιστούν τον Ιανουάριο. Ο Τραμπ, ο Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες εξήραν την πρόοδο της Κυριακής, παρά την απουσία μιας ξεκάθαρης τομής.

«Αυτό δεν είναι μια συμφωνία που ολοκληρώνεται σε μία μέρα. Πρόκειται για πολύ περίπλοκα πράγματα», δήλωσε ο Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις, τις οποίες νωρίτερα την Κυριακή είχε χαρακτηρίσει «αρκετά περίπλοκες, αλλά όχι τόσο περίπλοκες».

Αργότερα είπε ότι οι δύο πλευρές «έκαναν μεγάλη πρόοδο» προς τον τερματισμό του πολέμου και ότι πιστεύει πως βρίσκονται «πιο κοντά από ποτέ».

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε «ένα ή δύο» άλυτα προβλήματα, χωρίς να τα προσδιορίσει.

Το Ντονμπάς

Ένα από αυτά φαίνεται να αφορά το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό υπό ρωσική κατοχή. Τον προηγούμενο μήνα, η Ουκρανία απέρριψε το αίτημα της Ρωσίας να αποσύρει στρατεύματα από τμήματα της περιοχής για τη δημιουργία αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης. Τώρα, ο Ζελένσκι προτείνει την απόσυρση και των δύο πλευρών, ώστε να δημιουργηθεί μια οικονομική ελεύθερη ζώνη με διεθνή στρατεύματα και παρατηρητές.

«Η λέξη “συμφωνία” είναι πολύ ισχυρή», δήλωσε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τη ζώνη. «Δεν θα έλεγα ότι έχουμε “συμφωνήσει”, αλλά πλησιάζουμε σε μια συμφωνία. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα».

Ο Ζελένσκι σημείωσε, σύμφωνα με την Washington Post, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία είναι «100% σύμφωνες» όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας απέναντι σε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα, με ορισμένες τελικές εκκρεμότητες να απομένουν σε ένα οικονομικό σχέδιο ανοικοδόμησης της χώρας. Δεν αναφέρθηκε σε άλλα αιτήματα ενός 20σέλιδου σχεδίου που έφερε μαζί του στο Mar-a-Lago, όπως μια ημερομηνία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια δέσμευση για ευρωπαϊκή στρατιωτική βοήθεια.

Εγγυήσεις ασφαλείας

«Καθοριστικής σημασίας για αυτή την προσπάθεια είναι η ύπαρξη ακλόνητων εγγυήσεων ασφαλείας από την πρώτη ημέρα», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο X μετά από τηλεφωνική συνομιλία μίας ώρας με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι, στην οποία συμμετείχαν επίσης ηγέτες από τη Γαλλία, τη Φινλανδία, την Πολωνία, τη Νορβηγία, την Ιταλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ.

Μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, η Ουκρανία υπέβαλε αίτηση ένταξης στο ΝΑΤΟ. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προειδοποιήσει ότι η Μόσχα θα θεωρήσει την ένταξη της Ουκρανίας ως «άμεση απειλή» για τη Ρωσία και έχει επανειλημμένα απαιτήσει εγγύηση ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει ποτέ μέλος της Συμμαχίας.

Ο Ζελένσκι έθεσε την ιδέα μιας μελλοντικής συνόδου κορυφής στην Ουάσινγκτον με Ευρωπαίους ηγέτες. Προανήγγειλε ότι θα ήθελε να αξιοποιήσει μια τέτοια συνάντηση για να αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία, ωστόσο ο ίδιος και ο Τραμπ δεν ανακοίνωσαν κάτι συγκεκριμένο την Κυριακή. Ο Τραμπ δήλωσε μόνο ότι πιστεύει πως ο Πούτιν είναι έτοιμος για ειρήνη, μετριάζοντας την αισιοδοξία του με αρκετές επιφυλάξεις.

«Αν δεν συμβεί τίποτα, συνεχίζουν να πολεμούν και συνεχίζουν να πεθαίνουν», είπε ο Τραμπ. «Σε λίγες εβδομάδες θα ξέρουμε, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Η στάση του Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμος να απευθυνθεί στο ουκρανικό κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας ότι είτε αυτό είτε ένα δημοψήφισμα θα ήταν απαραίτητα πριν ολοκληρωθεί οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο που θα προέβλεπε παραχώρηση εδαφών.

Κατά τον τελευταίο χρόνο, ο Τραμπ έχει περάσει από περιόδους απογοήτευσης με όλες τις πλευρές, καθώς ο σκληρός πόλεμος διέψευσε τις υποσχέσεις του για ειρήνη. Παράλληλα, διατηρεί ταραχώδη σχέση με τον Ζελένσκι από τότε που ο Ουκρανός πρόεδρος αρνήθηκε το 2018 να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Τραμπ να ερευνήσει τον Τζο Μπάιντεν, γεγονός που οδήγησε στην πρώτη παραπομπή του Τραμπ.

Την Κυριακή, ωστόσο, ο Τραμπ εξήρε τον Ζελένσκι ως «γενναίο» και επαίνεσε επίσης Ευρωπαίους ηγέτες, τους οποίους κατά καιρούς έχει κατηγορήσει ότι μεταχειρίζονται άδικα τις ΗΠΑ σε ζητήματα εμπορίου ή στρατιωτικών δαπανών.

Πριν από τη συνάντηση, ο Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες ότι ο Πούτιν, ο οποίος ξεκίνησε τον πόλεμο με την εισβολή το 2022, δεν είναι ειλικρινής ως προς την ειρήνη, παρότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδιζαν την ουκρανική πρωτεύουσα το Σαββατοκύριακο.

Ο Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι και δήλωσε ότι σκόπευε να μιλήσει ξανά μαζί του μετά.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν ήταν πολύ γενναιόδωρος στα αισθήματά του για την επιτυχία της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ενέργειας, ηλεκτρισμού και άλλων πραγμάτων σε πολύ χαμηλές τιμές», είπε ο Τραμπ. «Η Ρωσία θα βοηθήσει. Η Ρωσία θέλει να δει την Ουκρανία να πετυχαίνει».

Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι συναντήθηκαν ιδιωτικά με τις αντιπροσωπείες τους στην τραπεζαρία του Mar-a-Lago. Μαζί με τον πρόεδρο ήταν: η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, ο Τζος Γκρούενμπαουμ από τη Γενική Υπηρεσία Διοίκησης και ο σύμβουλος πολιτικής Στίβεν Μίλερ.

Μετά από περιορισμένα αποτελέσματα από προηγούμενες συνόδους — με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο και με τον Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τον Οκτώβριο — ο Τραμπ απέρριψε το ενδεχόμενο νέων δια ζώσης συναντήσεων μέχρι να θεωρήσει ότι μια λύση βρίσκεται πιο κοντά.

Ο Μακρόν δήλωσε την Κυριακή ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας — τους οποίους αποκάλεσε «χώρες του Συνασπισμού των Προθύμων» — θα συναντηθούν στο Παρίσι στις αρχές Ιανουαρίου για να οριστικοποιήσουν τις συγκεκριμένες συνεισφορές κάθε χώρας.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει προτάσεις για κατάπαυση του πυρός και έχει αρνηθεί να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, τον οποίο χαρακτηρίζει μη νόμιμο ηγέτη. Από την έναρξη του πολέμου, δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον να απομακρυνθεί από τις βασικές του απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάληψης μεγάλων τμημάτων της Ουκρανίας.