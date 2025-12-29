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Στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο αμερικανικό φορτίο LNG για τη βουλγαρική αγορά από τη METLEN
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16:38 - 29 Δεκ 2025

Στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο αμερικανικό φορτίο LNG για τη βουλγαρική αγορά από τη METLEN

Reporter.gr Newsroom
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Η συνεργασία της METLEN με τη βουλγαρική κρατική εταιρεία Bulgargaz αποτελεί μια από τις πιο σταθερές και μακροχρόνιες διασυνοριακές ενεργειακές συνεργασίες στην περιοχή.

«Άλλη μία πρωτιά», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «σημείωσε η METLEN και ο Τομέας International Energy Supply & Trading, με την έλευση στην Αλεξανδρούπολη του πρώτου αμερικανικού φορτίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), για την κάλυψη αναγκών της βουλγαρικής αγοράς. Ως ο μεγαλύτερος ιδιώτης καταναλωτής και έμπορος φυσικού αερίου στην περιοχή και ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς φυσικού αερίου και LNG στην Ελλάδα, η METLEN διασφαλίζει κρίσιμες διαδρομές εφοδιασμού σε όλη τη Βαλκανική, από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία έως τις γειτονικές αγορές.»

O κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Chief Executive Director, International Energy Supply & Trading της METLEN, ανέφερε: «Η METLEN πετυχαίνει ένα σημαντικό ορόσημο με την άφιξη του πρώτου της φορτίου αμερικανικού LNG στο FSRU Αλεξανδρούπολης το οποίο προορίζεται για εξαγωγή στη Βουλγαρία. Είμαστε περήφανοι που κατέχουμε κορυφαία θέση στις εισαγωγές LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Από το 2010 προμηθεύουμε σταθερά την ελληνική αγορά και, το 2018, γίναμε η πρώτη εταιρεία που εισήγαγε LNG μέσω της Ρεβυθούσσας και το εξήγαγε στη Βουλγαρία. Όλα αυτά τα χρόνια, αποδεικνύουμε έμπρακτα τον ρόλο της Ελλάδας ως πραγματικού ενεργειακού κόμβου, αλλά και τον πρωτεύοντα ρόλο της METLEN στη διασφάλιση αξιόπιστου και ανταγωνιστικού LNG, σε όλη τη Βαλκανική και πέρα από αυτήν. Σήμερα, με την εισαγωγή φορτίου αμερικανικής προέλευσης για την εξυπηρέτηση της βουλγαρικής αγοράς, η μακροχρόνια συνεργασία μας με τη Bulgargaz γίνεται ακόμη πιο ισχυρή, καθώς συνεχίζουμε να συμβάλλουμε στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής με αξιοπιστία».

Οπως αναφέρεται: «Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον ρόλο της εταιρείας ως βασικό πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μάλιστα, η συνεργασία της METLEN με τη βουλγαρική κρατική εταιρεία Bulgargaz αποτελεί μια από τις πιο σταθερές και μακροχρόνιες διασυνοριακές ενεργειακές συνεργασίες στην περιοχή. Ξεκίνησε το 2018, όταν πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά ροές φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία για λογαριασμό της Bulgargaz, ανοίγοντας έναν νέο ενεργειακό διάδρομο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έκτοτε, η METLEN έχει εξελιχθεί σε στρατηγικό προμηθευτή LNG, φυσικού αερίου και ολοκληρωμένων ενεργειακών υπηρεσιών για τη βουλγαρική αγορά, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας. Αξιοποιώντας τη διεθνή της παρουσία στην αγορά LNG από το 2010, το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών της και την τεχνογνωσία της στη διαχείριση όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας, η METLEN προσφέρει στη Bulgargaz σταθερά ανταγωνιστικούς όρους προς όφελος των τελικών καταναλωτών.

Η METLEN διαθέτει ισχυρό και μετρήσιμο αποτύπωμα στην αγορά φυσικού αερίου και LNG της περιοχής, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 35% της συνολικής ζήτησης σε Ελλάδα και Βουλγαρία, ενώ καλύπτει σχεδόν το 50% των συνολικών εισαγωγών LNG της Ελλάδας μέσω του Τερματικού Σταθμού της Ρεβυθούσσας. Παράλληλα, δραστηριοποιείται δυναμικά ως προμηθευτής LNG και φυσικού αερίου σε τρίτους σε κρίσιμες αγορές της λεκάνης του Ατλαντικού, της Βορειοδυτικής Ευρώπης και της Μεσογείου, με αξιόπιστη και ανταγωνιστική παρουσία, ενώ ενισχύει διαρκώς το upstream σκέλος της δραστηριότητάς της με νέες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας LNG.»

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