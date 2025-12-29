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Πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο φέρνουν πτώση στη Wall Street μετά τα ιστορικά υψηλά
Χρηματιστήρια
16:58 - 29 Δεκ 2025

Πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο φέρνουν πτώση στη Wall Street μετά τα ιστορικά υψηλά

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές στη Wall Street υποχωρούν σήμερα (29/12), υπό το βάρος απωλειών στον τεχνολογικό κλάδο, μετά την άνοδο του S&P 500 σε νέα ιστορικά υψηλά την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης S&P 500 καταγράφει πτώση 0,22% στις 6,914.02 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχωρεί επίσης κατά 0,32% στις 23,513.76 μονάδες. Από την άλλη, ο Dow Jones Industrial Average σημειώνει μικρότερες απώλειες 0,15% κινούμενος στις 48,637.95 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης δέχεται πιέσεις, με βασικές μετοχές να καταγράφουν διόρθωση μετά από ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη.

Πιο συγκεκριμένα, η μετοχή της Nvidia υποχωρεί περισσότερο από 2%, όπως και της Oracle, ενώ η Micron Technology σημειώνει απώλειες άνω του 1%, σε αντίθεση με την προηγούμενη εβδομάδα, όπου η Nvidia είχε ενισχυθεί πάνω από 5%, ενώ οι Micron και Oracle είχαν καταγράψει άνοδο περίπου 7% και 3%, αντίστοιχα.

«Δεδομένου του περιορισμένου οικονομικού ημερολογίου αυτής της εβδομάδας, η εσωτερική δυναμική της αγοράς ενδέχεται να αποτελέσει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος», δήλωσε ο Chris Larkin, επικεφαλής συναλλαγών και επενδύσεων στην E-Trade της Morgan Stanley. «Αν οι μετοχές πρόκειται να κλείσουν ακόμη μία χρονιά με διψήφια κέρδη σε θετικό τόνο, πιθανότατα η τεχνολογία θα χρειαστεί να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος».

Στο μεταξύ, το ασήμι υποχώρησε περίπου 6%, αφού είχε φτάσει ενδοσυνεδριακά για πρώτη φορά στην ιστορία του τα 80 δολάρια ανά ουγγιά. Η διόρθωση αυτή έρχεται μετά από μια εντυπωσιακή άνοδο το 2025, καθώς το πολύτιμο μέταλλο έχει εκτιναχθεί σχεδόν κατά 150%, καθιστώντας το μία από τις πιο «καυτές» επενδυτικές επιλογές της χρονιάς. Το ETF iShares Silver Trust (SLV) κατέγραψε απώλειες 7,3%.

Υπενθυμίζεται ότι οι κινήσεις αυτές ακολουθούν το γεγονός ότι ο S&P 500 την Παρασκευή (26/12) κατέγραψε ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό στις 6.945,77 μονάδες, προτού ολοκληρώσει τη συνεδρίαση λίγο κάτω από το σημείο ισοσκέλισης.

Το 2025 εξελίσσεται σε χρονιά-ορόσημο για τη Wall Street, με τον βασικό δείκτη να καταγράφει άνοδο σχεδόν 18%. Ο Dow Jones έχει ενισχυθεί κατά 14,5%, οδεύοντας προς την ισχυρότερη ετήσια επίδοσή του από το 2021, ενώ ο Nasdaq Composite υπεραποδίδει από την αρχή του έτους, με κέρδη άνω του 22%.

Παράλληλα, η Wall Street βρίσκεται στην περίοδο του λεγόμενου «ράλι του Άγιου Βασίλη», μια ιστορικά ισχυρή περίοδο για το χρηματιστήριο. Από το 1950, ο S&P 500 έχει σημειώσει μέση άνοδο άνω του 1% στο διάστημα μεταξύ των τελευταίων πέντε συνεδριάσεων του έτους και των δύο πρώτων του νέου έτους, σύμφωνα με το Stock Trader’s Almanac.

Εν κατακλείδι, μπορεί το οικονομικό ημερολόγιο της εβδομάδας να είναι φτωχό, ωστόσο οι επενδυτές θα λάβουν ακόμη μία ένδειξη για τη στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) ενόψει του 2026. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου της κεντρικής τράπεζας αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την Τετάρτη στις 2 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (ET).

Τελευταία τροποποίηση στις 29/12/2025 - 17:07
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