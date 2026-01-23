ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελεγχόμενες πιέσεις μετά τα ρεκόρ – Θετικό πρόσημο για έκτη εβδομάδα σερί
Σχόλια Αγοράς
17:56 - 23 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελεγχόμενες πιέσεις μετά τα ρεκόρ – Θετικό πρόσημο για έκτη εβδομάδα σερί

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Χαμηλότερα κινήθηκε σήμερα (Παρασκευή, 23/1) το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά το διήμερο ράλι που επέτρεψε στον ΓΔ να καταγράψει ρεκόρ 16ετίας, πλησιάζοντας μία ανάσα από τις 2.300 μονάδες.  

Ειδικότερα, ο ΓΔ τερμάτισε με απώλειες της τάξης του 0,49%, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα στις 2.265,13 μονάδες, χωρίς να απομακρύνεται πολύ από τα πρόσφατα κεκτημένα του.

Ενδοσυνεδριακά, το χαμηλότερο σημείο στο οποίο βρέθηκε ήταν οι 2.264,21 μονάδες, ενώ το υψηλότερο οι 2.281,90 μονάδες.

Στα θετικά το γεγονός ότι το ΧΑ κατάφερε να κλείσει με κέρδη για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα, αφού ενισχύθηκε κατά 0,87% στο πενθήμερο. Μέχρι στιγμής τα κέρδη του για το 2026 ανέρχονται σε +6,81%.

Στο ταμπλό, ξεχώρισε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, η οποία κατάφερε να διατηρηθεί πάνω από τα 32 ευρώ καταγράφοντας νέο υψηλό 26ετίας – στα 32,12 ευρώ (+1,32%) – και ολοκληρώνοντας την 8η κερδοφόρα συνεδρίασή της.

Παράλληλα, η ΜΟΗ κατέγραψε ένα ακόμη ρεκόρ, αγγίζοντας τα 33 ευρώ, ενώ η Aktor έφτασε κοντά στα 11 ευρώ.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και οι Aegean (+3,25%), Ελλάκτωρ (+1,11%), Ευρώπη Holdings (+2,33%) και Q&R (+5,96%), ενώ η Lavipharm (+5,69) κατάφερε να σπάσει το φράγμα του 1 ευρώ για πρώτη φορά από το 2022 και η Εκτέρ (+3,83%) έπιασε τα 4 ευρώ, σημειώνοντας υψηλό 26ετίας.

Στον αντίποδα, η Coca Cola HBC δέχτηκε πιέσεις, ενώ σημαντικές ήταν οι απώλειες για Σαράντη (-2,04%), Jumbo (-1.59%) και ΟΠΑΠ (-1,01%).

Ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε πτωτικά σήμερα, κλείνοντας στις 2.630,370 μονάδες (-0,79%), με την Alpha Bank να χάνει 1,59%, την Eurobank να υποχωρεί κατά 0,84%, την Εθνική με απώλειες 0,17% και την Τράπεζα Πειραιώς στο -1,74%.

Κέρδη κατέγραψαν η Τράπεζα Κύπρου, η οποία μετά τη θεαματική χθεσινή της απόδοση, έκλεισε με +0,46%, καταγράφοντας νέο ρεκόρ στα 8,76 ευρώ, και η Optima που ενισχύθηκε κατά 0,97% στα 8,3 ευρώ.

Αναλυτικά η εικόνα των δεικτών ΕΔΩ

Η συνολική αξία των συναλλαγών έφτασε τα 242,82 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 33,83 εκατομμύρια αφορούσαν σε πακέτα μετοχών. Η Eurobank ηγήθηκε του τζίρου με 45,5 εκατομμύρια ευρώ, ακολουθούμενη από την ΕΤΕ με 33,4 εκατομμύρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 18:04
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα

Flexopack: Πότε ξεκινά η διαπραγμάτευση 82.400 νέων μετοχών
Ανακοινώσεις

Flexopack: Πότε ξεκινά η διαπραγμάτευση 82.400 νέων μετοχών

Ήπια πτώση με διόρθωση στις τράπεζες - Διασώθηκαν οι 2.600 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Ήπια πτώση με διόρθωση στις τράπεζες - Διασώθηκαν οι 2.600 μονάδες

Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow και S&amp;P 500 – Διψήφια «βουτιά» για SpaceX
Χρηματιστήρια

Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow και S&P 500 – Διψήφια «βουτιά» για SpaceX

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:00

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 19:57

Τραγωδία στα Μάλια: 42χρονη έπεσε από σκάφος και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 19:49

HELLENiQ ENERGY: Αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια, επενδύσεις, ανθεκτικότητα και στήριξη €25 εκατ. στις πυρόπληκτες περιοχές

Οικονομία
05/08/2026 - 19:39

Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ ζητούν 8 στους 10

Πολιτική
05/08/2026 - 19:17

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου

Οικονομία
05/08/2026 - 19:15

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των €20 δισ. οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας

Πολιτική
05/08/2026 - 19:04

Η απάντηση της Κωνσταντίνας Γεωργάκη στον Άδωνι Γεωργιάδη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 18:57

Θεματικά πάρκα και «Toy Story 5» τόνωσαν τα αποτελέσματα της Disney - Τα σχέδια για το Disney+

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 18:46

HelleniQ Energy: EBITDA €442 εκατ. στο β' τρίμηνο – Ρεκόρ επενδύσεων, ισχυρές εξαγωγές και μείωση δανεισμού

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 18:44

Motor Oil: Πωλεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της THALIS στην AKTOR – Στα €300 εκατ. η αποτίμηση

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:31

HelleniQ Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών

Εργασιακά
05/08/2026 - 18:25

ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες για τις 51 θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 18:14

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα Οινόη–Χαλκίδα λόγω πυρκαγιάς

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:12

Flexopack: Πότε ξεκινά η διαπραγμάτευση 82.400 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:56

Paramount: Άλμα κερδών 44% με «οδηγό» το streaming και τις περικοπές κόστους

Πολιτική
05/08/2026 - 17:52

Γαλλική «ψήφος» εμπιστοσύνης στην ενέργεια – Τι σημαίνει η είσοδος της Meridiam στο έργο του καλωδίου

Πολιτική
05/08/2026 - 17:50

Ο Ανδρουλάκης στον σταθμό φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων στα Μέγαρα

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 17:39

ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA €1,2 δισ. στο α' εξάμηνο 2026

Πολιτική
05/08/2026 - 17:37

ΠΑΣΟΚ: Γιατί «απογειώθηκε» κατά €30 εκατ. το κόστος για το ραντάρ του αεροδρομίου στο Καστέλλι;

Σχόλια Αγοράς
05/08/2026 - 17:37

Ήπια πτώση με διόρθωση στις τράπεζες - Διασώθηκαν οι 2.600 μονάδες

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:33

Aktor: Στρατηγική συμφωνία με Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

Πολιτική
05/08/2026 - 17:22

ΠΑΣΟΚ: Οι κυβερνητικές πολιτικές είναι πολύ ακριβές για το εισόδημα των πολιτών

Ειδήσεις
05/08/2026 - 17:04

ΗΠΑ: Επιστράφηκαν 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς του Τραμπ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 16:58

ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 16:40

Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow και S&P 500 – Διψήφια «βουτιά» για SpaceX

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:14

Η Mercedes-Benz γιορτάζει τα 140 χρόνια της με μια ξεχωριστή προσφορά για την A-Class

Οικονομία
05/08/2026 - 16:13

«Ξεπαγώνει» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο έργο των €1,9 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:05

Το Nissan Qashqai με το νέο σύστημα e-POWER κατακτά ρεκόρ Guinness, διανύοντας 1.980 km με ένα μόνο γέμισμα

Πολιτική
05/08/2026 - 15:59

Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ