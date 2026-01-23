Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελεγχόμενες πιέσεις μετά τα ρεκόρ – Θετικό πρόσημο για έκτη εβδομάδα σερί

Χαμηλότερα κινήθηκε σήμερα (Παρασκευή, 23/1) το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά το διήμερο ράλι που επέτρεψε στον ΓΔ να καταγράψει ρεκόρ 16ετίας, πλησιάζοντας μία ανάσα από τις 2.300 μονάδες.

Ειδικότερα, ο ΓΔ τερμάτισε με απώλειες της τάξης του 0,49%, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα στις 2.265,13 μονάδες, χωρίς να απομακρύνεται πολύ από τα πρόσφατα κεκτημένα του.

Ενδοσυνεδριακά, το χαμηλότερο σημείο στο οποίο βρέθηκε ήταν οι 2.264,21 μονάδες, ενώ το υψηλότερο οι 2.281,90 μονάδες.

Στα θετικά το γεγονός ότι το ΧΑ κατάφερε να κλείσει με κέρδη για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα, αφού ενισχύθηκε κατά 0,87% στο πενθήμερο. Μέχρι στιγμής τα κέρδη του για το 2026 ανέρχονται σε +6,81%.

Στο ταμπλό, ξεχώρισε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, η οποία κατάφερε να διατηρηθεί πάνω από τα 32 ευρώ καταγράφοντας νέο υψηλό 26ετίας – στα 32,12 ευρώ (+1,32%) – και ολοκληρώνοντας την 8η κερδοφόρα συνεδρίασή της.

Παράλληλα, η ΜΟΗ κατέγραψε ένα ακόμη ρεκόρ, αγγίζοντας τα 33 ευρώ, ενώ η Aktor έφτασε κοντά στα 11 ευρώ.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν και οι Aegean (+3,25%), Ελλάκτωρ (+1,11%), Ευρώπη Holdings (+2,33%) και Q&R (+5,96%), ενώ η Lavipharm (+5,69) κατάφερε να σπάσει το φράγμα του 1 ευρώ για πρώτη φορά από το 2022 και η Εκτέρ (+3,83%) έπιασε τα 4 ευρώ, σημειώνοντας υψηλό 26ετίας.

Στον αντίποδα, η Coca Cola HBC δέχτηκε πιέσεις, ενώ σημαντικές ήταν οι απώλειες για Σαράντη (-2,04%), Jumbo (-1.59%) και ΟΠΑΠ (-1,01%).

Ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε πτωτικά σήμερα, κλείνοντας στις 2.630,370 μονάδες (-0,79%), με την Alpha Bank να χάνει 1,59%, την Eurobank να υποχωρεί κατά 0,84%, την Εθνική με απώλειες 0,17% και την Τράπεζα Πειραιώς στο -1,74%.

Κέρδη κατέγραψαν η Τράπεζα Κύπρου, η οποία μετά τη θεαματική χθεσινή της απόδοση, έκλεισε με +0,46%, καταγράφοντας νέο ρεκόρ στα 8,76 ευρώ, και η Optima που ενισχύθηκε κατά 0,97% στα 8,3 ευρώ.

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Η συνολική αξία των συναλλαγών έφτασε τα 242,82 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 33,83 εκατομμύρια αφορούσαν σε πακέτα μετοχών. Η Eurobank ηγήθηκε του τζίρου με 45,5 εκατομμύρια ευρώ, ακολουθούμενη από την ΕΤΕ με 33,4 εκατομμύρια.