ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο ρεκόρ 16ετίας με ράλι σε τράπεζες και blue chips - Οι «πρωταγωνιστές» του ταμπλό
Σχόλια Αγοράς
17:54 - 22 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο ρεκόρ 16ετίας με ράλι σε τράπεζες και blue chips - Οι «πρωταγωνιστές» του ταμπλό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Άλμα» σημείωσε σήμερα (Πέμπτη, 22/1) το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις μετοχές να κινούνται ανοδικά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, οδηγώντας σε νέα ρεκόρ 16ετίας.  

Η αποκλιμάκωση στο «μέτωπο» ΗΠΑ – Γροιλανδία, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξε καθοριστική για τους επενδυτές και στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τη διάθεση για πιο ριψοκίνδυνες τοποθετήσεις να επανέρχεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΓΔ κέρδισε 48,11 μονάδες (ήτοι 2,16%) και τερμάτισε στις 2.276,28 μονάδες, πολύ κοντά δηλαδή στο υψηλό της ημέρας που καταγράφηκε στις 2.276,29 μονάδες.

Πρόκειται για νέο ρεκόρ 16ετίας και πλέον το ΧΑ κυνηγά τις 2.315,31 μονάδες που είχε πετύχει την 11η Ιανουαρίου του 2010.

Εκτός αυτού, σήμερα (22/1) καταγράφηκε η ισχυρότερη ημερήσια άνοδος των τελευταίων πέντε μηνών, και συγκεκριμένα από τις 4 Αυγούστου, όταν είχε καταγραφεί κέρδος 2,34%. Την ίδια στιγμή, η σωρευτική απόδοση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις αρχές του 2026 διαμορφώνεται στο +7,34%, με τον τραπεζικό κλάδο να πρωταγωνιστεί, σημειώνοντας κέρδη που ξεπερνούν το +15%.

Οι τράπεζες κατέγραψαν άνοδο 1,94%, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.651,32 μονάδες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 κατέγραψε άνοδο +2,23%, κλείνοντας στις 5.785,47 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης Mid Cap ενισχύθηκε κατά +1,7% και διαμορφώθηκε στις 2.863,30 μονάδες. Ακόμη μεγαλύτερα κέρδη παρουσίασε ο βιομηχανικός δείκτης FTSE IN, ο οποίος σημείωσε «άλμα» +2,72%, φτάνοντας τις 11.266,64 μονάδες.

Ο συνολικός τζίρος της συνεδρίασης ανήλθε στα 400,39 εκατ. ευρώ, με τα πακέτα συναλλαγών να αντιστοιχούν σε 85,11 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα εμφάνισε η μετοχή της Πειραιώς με τζίρο 93,3 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Εθνική Τράπεζα με 72 εκατ. ευρώ. Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου διαμορφώθηκε στα 155,5 δισ. ευρώ. Στο ταμπλό, 95 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, 23 κινήθηκαν πτωτικά, ενώ 9 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Οι «πρωταγωνιστές» της ημέρας

Από τον τραπεζικό κλάδο, ξεχώρισαν η Πειραιώς και η Τράπεζα Κύπρου, που άγγιξαν νέα υψηλά. Μάλιστα, η πρώτη σημείωσε ρεκόρ 5ετίας, ενώ η δεύτερη κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, ανεβαίνοντας στα 8,72 ευρώ (+3,81%).

Πιο αναλυτικά, η ΑΛΦΑ κατέγραψε άνοδο 2,7% και έκλεισε στα 3,95 ευρώ, ενώ ακολούθησε η Πειραιώς με κέρδη 2,51% στα 8,41 ευρώ. Η Eurobank ενισχύθηκε κατά 2,07% στα 4,05 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα σημείωσε άνοδο 0,75%, κλείνοντας στα 14,825 ευρώ, ενώ θετικά κινήθηκαν και η CrediaBank με άνοδο 1,2% στο 1,516 ευρώ, καθώς και η Optima bank, η οποία έκλεισε ενισχυμένη κατά 0,61% στα 8,22 ευρώ

Παράλληλα, στις επιχειρήσεις σημαντικό ήταν το «άλμα» κοντά στο 5% και τα 43,20 ευρώ της Metlen, που γύρισε το παιχνίδι μετά το 4ημερο πτωτικό της σερί, με φόντο το mega deal με τον ναυτιλιακό όμιλο Τσάκου.

«Άλμα» σημείωσε και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ φτάνοντας μία ανάσα από τα 32 ευρώ/μετοχή, ενώ τα 19 ευρώ ξεπέρασε και η μετοχή της ΔΕΗ για πρώτη φορά από το 2008. Στις κερδισμένες και η Motor Oil που ξεπέρασε τα 32 ευρώ/μετοχή, καταγράφοντας νέο ρεκόρ, ενώ η Cenergy κινήθηκε επίσης ανοδικά, πιάνοντας ενδοσυνεδριακά τα 18 ευρώ/μετοχή.

Τέλος, η Titan κινήθηκε ξανά άνω των 55 ευρώ και η Aktor ξεπέρασε τα 10 ευρώ, ενώ ο ΔΑΑ έκανε νέο ρεκόρ υπερβαίνοντας τα 11,2 ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/01/2026 - 18:09
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες

Τα κυριότερα σημεία παρακολούθησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τη διάσπαση των 2.600 μονάδων
Σχόλια Αγοράς

Τα κυριότερα σημεία παρακολούθησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τη διάσπαση των 2.600 μονάδων

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος
Αναλύσεις

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:00

Cenergy Holdings: Νέα υψηλά σε κέρδη και ανεκτέλεστο – EBITDA έως €420 εκατ. το 2026

Περιβάλλον
04/08/2026 - 19:44

Πυρκαγιές: Ο πρώτος απολογισμός και οι κρίσιμες προτεραιότητες για την επόμενη μέρα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 19:18

Θέουτα: Πώς μια εβδομάδα χάους άνοιξε νέο μέτωπο στην Ευρώπη στη διαχείριση του μεταναστευτικού

Ανακοινώσεις
04/08/2026 - 18:44

Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026

Ειδήσεις
04/08/2026 - 18:25

Πολεμική Αεροπορία: Οι οδηγίες κατάταξης για τους νέους σπουδαστές της ΣΜΥΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:21

FLEXOPACK: Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης – 82.400 νέες μετοχές εισάγονται στο ΧΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:03

IDEAL Holdings: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως €1,75 εκατ. μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:59

Σέρρες: Άγρια δολοφονία 68χρονου στο σπίτι του – Στο μικροσκόπιο συγγενικό πρόσωπο

Σχόλια Αγοράς
04/08/2026 - 17:52

Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:48

Αυστρία: Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης στους 40,8°C – Στο «κόκκινο» η ξηρασία

Magazino
04/08/2026 - 17:47

90 χρόνια από το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου: Η δικτατορία του Μεταξά που σημάδεψε τον Μεσοπόλεμο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:38

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Πολιτική
04/08/2026 - 17:23

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:13

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο

Οικονομία
04/08/2026 - 17:12

ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
04/08/2026 - 17:04

ΑΑΔΕ: Νέα «έξυπνη» πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τι αλλάζει για τους παραγωγούς

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 16:56

Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Dow

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:44

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:27

Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες – 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:18

Η ΕΠΟ συντάσσεται με την UEFA και αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:12

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:01

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 15:42

Γερμανία: Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απορρίπτουν τη μερική αναρρωτική άδεια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 15:36

Ολοκληρώθηκε το «Youth’s Financial Literacy» της Πειραιώς σε συνεργασία με το The Tipping Point με τη συμμετοχή 2.589 μαθητών ανά την Ελλάδα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
04/08/2026 - 15:29

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:18

Πυρκαγιές: Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία δέκα χρόνια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:04

ΗΣΑΠ: Κλειστοί τρεις σταθμοί λόγω πτώσης κλαδιών – Πώς διεξάγονται τα δρομολόγια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:00

Αβέβαιο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μετά από νέα επίθεση – Εμπόδια στις διαπραγματεύσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:57

ΕΛΑΣ: Πάνω από 2.300 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:44

Φωτιά στο υπόγειο των δικαστηρίων Πειραιά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ