Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο ρεκόρ 16ετίας με ράλι σε τράπεζες και blue chips - Οι «πρωταγωνιστές» του ταμπλό

«Άλμα» σημείωσε σήμερα (Πέμπτη, 22/1) το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις μετοχές να κινούνται ανοδικά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, οδηγώντας σε νέα ρεκόρ 16ετίας.

Η αποκλιμάκωση στο «μέτωπο» ΗΠΑ – Γροιλανδία, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, υπήρξε καθοριστική για τους επενδυτές και στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τη διάθεση για πιο ριψοκίνδυνες τοποθετήσεις να επανέρχεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΓΔ κέρδισε 48,11 μονάδες (ήτοι 2,16%) και τερμάτισε στις 2.276,28 μονάδες, πολύ κοντά δηλαδή στο υψηλό της ημέρας που καταγράφηκε στις 2.276,29 μονάδες.

Πρόκειται για νέο ρεκόρ 16ετίας και πλέον το ΧΑ κυνηγά τις 2.315,31 μονάδες που είχε πετύχει την 11η Ιανουαρίου του 2010.

Εκτός αυτού, σήμερα (22/1) καταγράφηκε η ισχυρότερη ημερήσια άνοδος των τελευταίων πέντε μηνών, και συγκεκριμένα από τις 4 Αυγούστου, όταν είχε καταγραφεί κέρδος 2,34%. Την ίδια στιγμή, η σωρευτική απόδοση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις αρχές του 2026 διαμορφώνεται στο +7,34%, με τον τραπεζικό κλάδο να πρωταγωνιστεί, σημειώνοντας κέρδη που ξεπερνούν το +15%.

Οι τράπεζες κατέγραψαν άνοδο 1,94%, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.651,32 μονάδες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 κατέγραψε άνοδο +2,23%, κλείνοντας στις 5.785,47 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης Mid Cap ενισχύθηκε κατά +1,7% και διαμορφώθηκε στις 2.863,30 μονάδες. Ακόμη μεγαλύτερα κέρδη παρουσίασε ο βιομηχανικός δείκτης FTSE IN, ο οποίος σημείωσε «άλμα» +2,72%, φτάνοντας τις 11.266,64 μονάδες.

Ο συνολικός τζίρος της συνεδρίασης ανήλθε στα 400,39 εκατ. ευρώ, με τα πακέτα συναλλαγών να αντιστοιχούν σε 85,11 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα εμφάνισε η μετοχή της Πειραιώς με τζίρο 93,3 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Εθνική Τράπεζα με 72 εκατ. ευρώ. Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου διαμορφώθηκε στα 155,5 δισ. ευρώ. Στο ταμπλό, 95 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, 23 κινήθηκαν πτωτικά, ενώ 9 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Οι «πρωταγωνιστές» της ημέρας

Από τον τραπεζικό κλάδο, ξεχώρισαν η Πειραιώς και η Τράπεζα Κύπρου, που άγγιξαν νέα υψηλά. Μάλιστα, η πρώτη σημείωσε ρεκόρ 5ετίας, ενώ η δεύτερη κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, ανεβαίνοντας στα 8,72 ευρώ (+3,81%).

Πιο αναλυτικά, η ΑΛΦΑ κατέγραψε άνοδο 2,7% και έκλεισε στα 3,95 ευρώ, ενώ ακολούθησε η Πειραιώς με κέρδη 2,51% στα 8,41 ευρώ. Η Eurobank ενισχύθηκε κατά 2,07% στα 4,05 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα σημείωσε άνοδο 0,75%, κλείνοντας στα 14,825 ευρώ, ενώ θετικά κινήθηκαν και η CrediaBank με άνοδο 1,2% στο 1,516 ευρώ, καθώς και η Optima bank, η οποία έκλεισε ενισχυμένη κατά 0,61% στα 8,22 ευρώ

Παράλληλα, στις επιχειρήσεις σημαντικό ήταν το «άλμα» κοντά στο 5% και τα 43,20 ευρώ της Metlen, που γύρισε το παιχνίδι μετά το 4ημερο πτωτικό της σερί, με φόντο το mega deal με τον ναυτιλιακό όμιλο Τσάκου.

«Άλμα» σημείωσε και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ φτάνοντας μία ανάσα από τα 32 ευρώ/μετοχή, ενώ τα 19 ευρώ ξεπέρασε και η μετοχή της ΔΕΗ για πρώτη φορά από το 2008. Στις κερδισμένες και η Motor Oil που ξεπέρασε τα 32 ευρώ/μετοχή, καταγράφοντας νέο ρεκόρ, ενώ η Cenergy κινήθηκε επίσης ανοδικά, πιάνοντας ενδοσυνεδριακά τα 18 ευρώ/μετοχή.

Τέλος, η Titan κινήθηκε ξανά άνω των 55 ευρώ και η Aktor ξεπέρασε τα 10 ευρώ, ενώ ο ΔΑΑ έκανε νέο ρεκόρ υπερβαίνοντας τα 11,2 ευρώ.