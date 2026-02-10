Χρηματιστήριο: Έσπασε το αρνητικό σερί με πρωταγωνίστριες ΕΕΕ και Allwyn

Τα εξαιρετικά αποτελέσματα έτους της ΕΕΕ +3,7% (με τα έσοδα στα 11,6 δις +8,1% τα συγκρίσιμα ebitda στα 1,35 δις +11,5% και τα καθαρά κέρδη στα 989 εκ. +19%) πρωταγωνίστησαν στην συνεδρίαση της Τρίτης (10/2) στο ΧΑ, καλύπτοντας και την φυσιολογική αγρανάπαυση και έλλειψη ρυθμού στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +0,37%), οδηγώντας τελικά τον ΓΔ στις 2345 μονάδες +0,72%.

Ελαφρώς χαμηλότερος ο τζίρος στα 277 εκ. με μικρή υπεροχή των ανοδικών στον FTSE με αναλογία 13 ανοδικές για 11 καθοδικές και πέραν της ΕΕΕ να ξεχωρίζουν η ETE +1.5%, CENER +2.3%, ΣΑΡ +2.5% και ο OΠΑΠ +3.4% ενώ η METLEN έκλεισε στο 0% στην προσπάθεια κάλυψης της σημαντικής υποαπόδοσης από την αρχή του χρόνου (-15%) μετά και το profit warning της προηγούμενης εβδομάδας. Για την συγκεκριμένη μετοχή που προφανώς η είσοδός της και στο Λονδίνο έχει πολλαπλασιάσει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, συνεχίζονται οι εκθέσεις ξένων (Morgan Stanley, Citi, Fitch) και εγχώριων (NBG Securities) οίκων μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις με κοινή συνισταμένη όλων την σταθερά θετική σύσταση για την εταιρία με ελαφρώς χαμηλότερες τιμές στόχους για την μετοχή.

Από τις μετοχές που υποχώρησαν συγκριτικά υψηλότερες απώλειες στην μεγάλη κεφαλαιοποίηση σε ΛΑΜΔΑ -1,5%, ΜΟΗ -0,4%, ΑΡΑΙΓ -0,8%, OPTIMA -1,2% και στην μεσαία σε ΟΛΠ -1,6, ΠΡΟΦ -0,8%, ΟΤΟΕΛ -0,8% και ιδιαίτερα στην BYLOT -1,1% σε χαμηλά έτους και μάλιστα με πολύ υψηλό όγκο (9 εκ. μετοχές), αντιδρώντας πάντως από τα χαμηλά ημέρας στο -9%.

Αρκετά περισσότερες στον συγκεκριμένο δείκτη οι μετοχές με θετικό πρόσημο με κυριότερες τις ΑΛΜΥ +6,1% σε υψηλό 20ετίας, NOVAL +3.6%, ΛΑΒΙ +2,7%, ΕΧΑΕ +1,4% και ΑΒΑΞ +0,6%, ακόμα καλύτερη η εικόνα στην μικρή με ΔΟΜΙΚ +1,3%, ΦΑΙΣ +4,3%, ΠΕΡΦ +5,5%, ΛΟΥΛΗ +2% .

Λίγο νωρίτερα ανακοινώθηκε και από τον ΟΠΑΠ +3,4% ότι συνολικά ασκήθηκαν δικαιώματα εξόδου για 23,9 εκ. μετοχές συνολικού κόστους 456 εκ. ευρώ με την διοίκηση να χαιρετίζει την ολοκλήρωση της συνένωσης με την Allwyn και την επενδυτική κοινότητα να αντιμετωπίζει θετικά το αισθητά μικρότερο κόστος της ενοποιημένης πλέον εταιρίας που θα χρειαστεί να καταβάλει.

Μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης θα μάθουμε τυχόν αλλαγές από τον MSCI σχετικά με τους δείκτες ελληνικού ενδιαφέροντος (αυτή την στιγμή 8 μετοχές ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΔΕΗ, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ και ΠΕΙΡ) με πιθανή είσοδο από ΤΙΤΑΝ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΟΗ και BOCHGR αλλά σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη σημασία θα έχει το αμέσως επόμενο διάστημα η πιθανή αναβάθμιση του ΧΑ.

Μικρές μεταβολές στις ευρωπαϊκές αγορές (Stoxx600 +0.08%) όπως και στα futures στις ΗΠΑ (S&P +0.1%), συνεχίζεται το volatility στα cryptos.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης