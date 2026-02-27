Χρηματιστήριο: Απώλειες -1,61% τον Φεβρουάριο - Φινάλε με τεράστιο τζίρο, λόγω MSCI

Το Χρηματιστήριο δεν κατάφερε να συνεχίσει την ανοδική του πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Αντίθετα, παραδόθηκε στους πωλητές και έκλεισε με απώλειες -1,15% στις 2.277,60 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.271,10 μονάδων.

Στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και του μήνα ξεχώρισε ο εκρητικός τζίρος που ξεπέρασε τα 700 εκατ. ευρώ, λόγω του rebalancing στους δείκτες του MSCI, που έλαβε χώρα στις δημοπρασίες.

Η εβδομάδα είχε μεν στο σύνολό της οριακά θετικό πρόσημο, αλλά ο μήνας είχε συνολικά απώλειες -1,61%.

ΕΤΕ, ΑΛΦΑ και Premia ανακοίνωσαν πριν από την έναρξη των συναλλαγών τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το 2025, αλλά δεν κατάφεραν να αλλάξουν το κλίμα.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η αναδιάρθρωση (rebalancing) των δεικτών του MSCI (Quarterly Index Review), η οποία προκάλεσε έντονη κινητικότητα κεφαλαίων στο ΧΑ.

Ο βασικός δείκτης των ελληνικών μετοχών συνεχίζει να απαρτίζεται απαρτίζεται από οκτώ τίτλους: τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank), καθώς και τις ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και Jumbo. Ωστόσο, η διαδικασία επέφερε σημαντικές ανακατατάξεις στις ροές κεφαλαίων. Οι αλλαγές θα τεθούν επίσημα σε ισχύ από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.