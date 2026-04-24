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ΧΑ: Όλα τα βλέμματα στην ΔΕΗ - Αναλυτικές πληροφορίες για την ΑΜΚ
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10:30 - 24 Απρ 2026

ΧΑ: Όλα τα βλέμματα στην ΔΕΗ - Αναλυτικές πληροφορίες για την ΑΜΚ

Reporter.gr Newsroom
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Οι σημαντικές ειδήσεις της χθεσινής (23/4) ημέρας βγήκαν μετά το κλείσιμο της αγοράς (ΓΔ 2234 +0.23%) με κυριότερη βέβαια την ανακοίνωση της ΔΕΗ για θηριώδη ΑΜΚ ύψους 4 δισ. ευρώ, με σκοπό να καλύψει μέρος του επιβλητικού bp της επόμενης πενταετίας (συνολικού ύψους €10 δισ). 

Αν η ΑΜΚ στεφθεί με επιτυχία θα καταστήσει την εισηγμένη μεταξύ των κορυφαίων ενεργειακών εταιριών της Ευρώπης συνολικά.

Οι νέοι στόχοι που αναλύθηκαν χθες στο cc από την διοίκηση Γ. Στάσση είναι σημαντικά υψηλότεροι από τους προηγούμενους με τα προβλεπόμενα ebitda του 2030 στα 4,6 δις και καθαρά κέρδη στα 1,5 δις μεγέθη που θα αναδείξουν – ξαναλέμε εάν πραγματοποιηθούν – μια πολυσχιδή επιχειρηματική οντότητα με κρίσιμες υποδομές (data center) σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε ότι αφορά στους όρους της ΑΜΚ ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστοί αλλά ανακοινώθηκε ότι θα γίνει με την μέθοδο του book building ουσιαστικά δηλαδή με παραίτηση των παλαιών μετόχων παρά μόνο με κάποιες επί μέρους δεσμεύσεις για δυνατότητα διακράτησης του ποσοστού τους υπό προϋποθέσεις.

Θετικό στοιχείο σε μια πολύ μεγάλη ΑΜΚ η συμμετοχή τόσο του Δημοσίου για το ποσοστό που κατέχει (33,4%) με ποσό κοντά στα 1,3 δις όπως και η πρόθεση κάλυψης μέρους της ΑΜΚ από το CVC για ποσό έως 1,2 δις, κάτι που αφήνει για τους υπόλοιπους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές ποσό ύψους 1,5 δις που είναι σίγουρα διαχειρίσιμο.

Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη ΑΜΚ θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην αγορά, τόσο σε επίπεδο κεφαλαιοποιήσεων και μεγεθών όσο και ρευστότητας και δεικτών, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ταυτόχρονα έχει εκκινήσει η διαδικασία και για τον ΑΔΜΗΕ με τον ρυθμιστή να ζητάει συνολικά μέσω ΑΜΚ 1 δις εκ των οποίων τα 510 εκ. αφορούν στην εισηγμένη holding.

Από τις υπόλοιπες ειδήσεις εστιάζουμε στο θετικό κλίμα από το cc της ΚΡΙ με προβλέψεις για έσοδα 390 εκ. το 2026 και ebitda στα 60 εκ. με την έως τώρα εκτίμηση για αυξημένα κόστη λόγω του πολέμου στην ΜΑ στα επίπεδα των 5,5 εκ.

Όλα τα βλέμματα σήμερα στην ΔΕΗ όπου λογικά – και εμπειρικά – αναμένεται πίεση στην μετοχή μετά την αναγγελία για τόσο μεγάλη ΑΜΚ, με τον ΓΔ να κινείται σε καθαρά πτωτικό κανάλι σε εβδομαδιαία βάση (ΓΔ -3.2%) παράλληλα με την κίνηση του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ -4.6%) και μικρή όαση από τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM +0.5%).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 24/04/2026 - 11:32
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