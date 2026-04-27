ΧΑ: Οριακή άνοδος με ώθηση από την αναβάθμιση του Stoxx – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Με ήπια κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας (27/4) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να επηρεάζεται θετικά από την αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά από τον Stoxx, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026. Παρά την αρχική δυναμική, οι αγοραστές έχασαν μέρος της ισχύος τους προς το τέλος, οδηγώντας τον δείκτη κοντά στα χαμηλά ημέρας.

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε οριακά κατά 0,09% και έκλεισε στις 2.222,04 μονάδες, με διακύμανση περίπου 22 μονάδων. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 141,23 εκατ. ευρώ. Σε μηνιαία βάση καταγράφει άνοδο 7,6%, ενώ από την αρχή του έτους κινείται υψηλότερα κατά 4,78%.

Στο ταμπλό, ξεχώρισε η ΔΕΗ, η οποία αντέδρασε δυναμικά μετά τις απώλειες της Παρασκευής, σημειώνοντας άνοδο άνω του 1% με αυξημένο τζίρο, εν μέσω ενδιαφέροντος για την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ. Θετική ήταν η εικόνα και σε άλλα blue chips, όπως οι Allwyn, Viohalco, Cenergy και ΕΥΔΑΠ, με την τελευταία να διατηρείται πάνω από τα 10 ευρώ σε υψηλά 18ετίας.

Ισχυρή κινητικότητα παρατηρήθηκε και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με την Intracom Holdings να καταγράφει άλμα άνω του 8% ενόψει αποτελεσμάτων, ενώ σημαντικά κέρδη σημείωσε και η Austriacard.

Επιπλέον, η απόφαση του Stoxx να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς εκτιμάται ότι θα ωφελήσει κυρίως τις ελληνικές τράπεζες, καθώς οι εισροές κεφαλαίων από επενδυτές ανεπτυγμένων αγορών κατευθύνονται συχνά μέσω κλαδικών δεικτών, με αιχμή τον τραπεζικό κλάδο.

Παράλληλα, η αγορά παραμένει επιφυλακτική λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, αν και η πρόταση του Ιράν για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία.

Σε εταιρικό επίπεδο, συνεχίζεται η δημοσίευση αποτελεσμάτων χρήσης 2025, με την προθεσμία να λήγει στις 30 Απριλίου, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα πρώτου τριμήνου.

Τέλος, η Aegean Airlines θα διαπραγματεύεται από αύριο χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα, με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται στα 0,8578 ευρώ ανά μετοχή και την πληρωμή να ξεκινά στις 5 Μαΐου.